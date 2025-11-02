English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
LPG Cylinder Price reduction: ভোটের আগে বড় খবর! সারা দেশে কমল গ্যাস সিলিন্ডারের দাম...আপনার শহরে কত?

LPG commercial price cut: মাসের শুরুতেই নতুন দাম স্থির হল এলপিজি সিলিন্ডারের। নভেম্বরের শুরুতেই পতন। খানিকটা কমল ১৯ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। এই ওজনের এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার হয় বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে।

| Nov 02, 2025, 01:26 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উৎসবের মাসে দাম বেড়েছিল। উৎসব ফুরোতেই দাম কমল এলপিজি সিলিন্ডারের। তবে এই মূল্যবৃদ্ধি ১৯ কেজি অর্থাৎ বাণিজ্যিক গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নভেম্বর মাস থেকেই দেশজুড়ে কার্যকর হচ্ছে নতুন দাম। কলকাতায় কত হল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম?

১৯ কেজি এলপিজির দাম

অক্টোবরে সারা দেশেই  ১৯ কেজি এলপিজির দাম বেড়েছিল। তাই এই মাসে দাম কমানোর  সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত মাসে, দিল্লি ও মুম্বইতে ১৯ কেজি সিলিন্ডারের দাম ১৫.৫ টাকা করে বাড়ানো হয়েছিল। কলকাতা ও চেন্নাইতে ১৬.৫ টাকা করে দাম বাড়ানো হয়। 

গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সিলিন্ডারে দাম

যদিও এই মাসে গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সিলিন্ডারে দাম কমার কোনও খবর নেই। ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে ১৪.২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।  নভেম্বরেও একই রইল বাড়িতে ব্যবহার করা সিলিন্ডারের দাম।  ১৪.২ কেজি এলপিজির দাম দিল্লিতে এখন ৮৫৩ টাকা, কলকাতায় ৮৭৯ টাকা, মুম্বইতে ৮৫২.৫০ টাকা এবং চেন্নাইতে ৮৬৮.৫০ টাকা।

বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডার পিছু দাম

বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে ৫ টাকা কমে বাণিজ্যিক গ্যাসের নতুন দাম হয়েছে ১৫৪২ টাকা। 

বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডার পিছু দাম

গত মাসের তুলনায় ৫ টাকা কমে নভেম্বরে রাজধানী দিল্লিতে দাম হয়েছে ১৫৯০.৫০ টাকা। চেন্নাইয়ে ৪ টাকা ৫০ পয়সা কমে দাম হয়েছে ১৭৫০ টাকা। 

বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডার পিছু দাম

অক্টোবর মাসে কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারপিছু দাম ছিল ১৭০০ টাকা ৫০ পয়সা। 

বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডার পিছু দাম

ইন্ডিয়ান ওয়েলের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ৬ টাকা ৫০ পয়সা কমে কলকাতায় ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডার পিছু দাম হচ্ছে ১৬৯৪ টাকা।

গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম অপরিবর্তিত

বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম কমলেও গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম অপরিবর্তিত। বলে রাখা ভালো, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে নারী দিবসে রান্নার গ্যাসের দাম ১০০ টাকা কমিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপর মাসের পর মাস রান্নার গ্যাসের দাম পরিবর্তন হয়নি। 

গ্যাসের দাম

গত এপ্রিলে একধাক্কায় ৫০ টাকা দাম বাড়ায় কেন্দ্র। যার জেরে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়ে মধ্যবিত্তরা। 

গ্যাসের দাম

আশা ছিল, পুজোর মুখে গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম কমতে পারে। কিন্তু তা তো হয়নি। নতুন মাসেও কলকাতার ১৪.২ কেজির সিলিন্ডারের মূল্য থাকছে ৮৭৯ টাকা।

