LPG Cylinder Price reduction: ভোটের আগে বড় খবর! সারা দেশে কমল গ্যাস সিলিন্ডারের দাম...আপনার শহরে কত?
LPG commercial price cut: মাসের শুরুতেই নতুন দাম স্থির হল এলপিজি সিলিন্ডারের। নভেম্বরের শুরুতেই পতন। খানিকটা কমল ১৯ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। এই ওজনের এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার হয় বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উৎসবের মাসে দাম বেড়েছিল। উৎসব ফুরোতেই দাম কমল এলপিজি সিলিন্ডারের। তবে এই মূল্যবৃদ্ধি ১৯ কেজি অর্থাৎ বাণিজ্যিক গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নভেম্বর মাস থেকেই দেশজুড়ে কার্যকর হচ্ছে নতুন দাম। কলকাতায় কত হল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম?
১৯ কেজি এলপিজির দাম
গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সিলিন্ডারে দাম
যদিও এই মাসে গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সিলিন্ডারে দাম কমার কোনও খবর নেই। ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে ১৪.২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। নভেম্বরেও একই রইল বাড়িতে ব্যবহার করা সিলিন্ডারের দাম। ১৪.২ কেজি এলপিজির দাম দিল্লিতে এখন ৮৫৩ টাকা, কলকাতায় ৮৭৯ টাকা, মুম্বইতে ৮৫২.৫০ টাকা এবং চেন্নাইতে ৮৬৮.৫০ টাকা।
বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডার পিছু দাম
গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম অপরিবর্তিত
