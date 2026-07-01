/বিরাট স্বস্তি, এক ধাক্কায় ১৭৪ টাকা কমল গ্যাসের দাম

LPG Price: পয়লা জুলাই থেকে পেট্রোল রফতানির ওপর অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্ক আরোপ করল কেন্দ্র। আজ সকাল ৬ টা থেকেই সেই শুল্ক কার্যকর হয়েছে
অবশেষে বছরের অর্ধেক সময় পেরিয়ে স্বস্তি। দাম কমল বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের।-তথ্য-অয়ন ঘোষাল
সিলিন্ডারে ১৭৪ টাকা দাম কমে বুধবার সকাল ৬টা থেকে কলকাতায় ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম হল ৩০৮১ টাকা।-তথ্য-অয়ন ঘোষাল
বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম কমলেও সম্প্রতি বেড়ে যাওয়া ঘরোয়া ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৯৬৮ টাকাই রইল।-তথ্য-অয়ন ঘোষাল
পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম কমে হয়েছে ব্যারেলে ৭১ ডলারে। একসময় ওই দাম ছিল ১১০ ডলার। মঙ্গলবার রাতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থাগুলি জানিয়ে দেয় ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম তারা অনেকটা বাড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই দাম আজ সকাল ৬ টা থেকে কমছে। কয়েকদিন আগে যারা বাণিজ্যিক সিলিন্ডার বুক করেছিলেন তারাও আজ সকাল ৬ টা থেকে কমে যাওয়া দামে গ্যাস পাবেন। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
তবে প্রত্যাশা থাকলেও আজ কমানো হয়নি ঘরোয়া ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের দাম। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুক্তি, সবে বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমেছে। ফলে ইতিপূর্বে হওয়া বিপুল লোকসানের বহর কিছুটা পুষিয়ে নিতে এক্ষুনি দাম কমানোর পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যেভাবে ধাপে ধাপে দাম বেড়েছিল অদূর ভবিষ্যতে সেভাবেই ধাপে ধাপে দাম কমানো হবে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
এরমধ্যেই আজ পয়লা জুলাই থেকে পেট্রোল রফতানির ওপর অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্ক আরোপ করল কেন্দ্র। আজ সকাল ৬ টা থেকেই সেই শুল্ক কার্যকর হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের জন্য পেট্রোল রফতানির ক্ষেত্রে উইন্ডফল গেইনস ট্যাক্স লিটার পিছু দেড় টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ টাকা করা হয়েছে। তবে ডিজেলের ক্ষেত্রে লিটারে ১৪ টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে সাড়ে ৮ টাকা। বিমান জ্বালানির ক্ষেত্রে সাড়ে ১২ টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে সাড়ে ৭ টাকা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল