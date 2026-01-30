Confident Group Chairman CJ Roy Found Dead: নিজের অফিসেই আত্মঘাতী 'বিগ বস' প্রযোজক! প্রয়াত কনফিডেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান, কে এই সিজে রয়? তোলপাড় দেশ...

Confident Group Chairman CJ Roy Found Dead: নিজের অফিসেই আত্মঘাতী 'বিগ বস' প্রযোজক! প্রয়াত কনফিডেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান, কে এই সিজে রয়? তোলপাড় দেশ...
Confident Group Chairman CJ Roy: নিজের অফিসেই আত্মঘাতী কনফিডেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান রয় চিরিয়ানকানদাথ জোসেফ। যে ঘটনায় তোলপাড় গোটা দেশ। কে এই রয়? ফিরে দেখা রয়ের জীবন।
1/7
কনফিডেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সিজে রয়
2/7
নিজের পিস্তল চালিয়েই আত্মঘাতী
এদিন বিকেলে সিজে রয়ের অফিস-কাম-বাংলোয় এই ঘটনাটি ঘটে। একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন যে, রয় নিজেরই একটি লাইসেন্সড পিস্তল চালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তাঁকে দ্রুত স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে এই মর্মান্তিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করছে।
photos
TRENDING NOW
3/7
কেরালার রিয়াল এস্টেট সংস্থা
4/7
কনফিডেন্ট গ্রুপের ওয়েবসাইটে লেখা
কনফিডেন্ট গ্রুপের ওয়েবসাইটে রয়ে মেসেজই তাঁর প্রতিষ্ঠানের পরিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়। 'আমরা ১৯ বছরের অভিজ্ঞ বহুজাতিক সংস্থা, আমাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং আমেরিকা জুড়ে বিস্তৃত। এছাড়াও বেঙ্গালুরু, কেরালা এবং দুবাই জুড়ে একাধিক প্রশংসিত রিয়েল-এস্টেট প্রকল্প ও পণ্য ডিজাইন এবং সরবরাহ করার গৌরব আমাদের।'
5/7
কনফিডেন্ট গ্রুপের পোর্টফোলিও
'আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, আমাদের ১৫৯টি প্রকল্পের বিশাল পোর্টফোলিওর কোনওটিই সংস্থা বা সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যা বা সরকারি কোনও কারণে থেমে যায়নি। আমরা আমাদের কয়েকটি প্রকল্পের জন্য ক্রিসিল ৭ স্টার রেটিংও পেয়েছি। রিয়েল এস্টেট পণ্যগুলি বিশ্বাস ও আস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, এবং আমাদের সমস্ত প্রকল্পের জমির মালিকানা একাধিক আইনজীবীর দ্বারা যাচাইকৃত এবং একাধিক ব্যাংকের কঠোর আইনি পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হয়েছে।'
6/7
একাধিক সিনেমার প্রযোজক
রয় বেশ কয়েকটি সিনেমা প্রযোজনা করেছেন। সংকটে পড়া প্রজেক্টগুলিকে উদ্ধার করেছেন। টিভি অনুষ্ঠানও স্পনসর করেছেন। তার প্রথম প্রযোজনা ছিল ২০১২ সালের একটি বড় বাজেটের সিনেমা 'ক্যাসানোভা'। ২০২১ সালে মোহনলাল অভিনীত 'মারাক্কার: লায়ন অফ দ্য অ্যারাবিয়ান সি' সিনেমা প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গতবছর তিনি টোভিনো থমাস অভিনীত 'আইডেন্টিটি' সিনেমাটিও প্রযোজনা করেন। বিগ বস কন্নড় এবং আইডিয়া স্টার সিঙ্গারের মতো রিয়েলিটি শোয়ের এক বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন।
7/7
সমাজসেবায় রয়ের ভূমিকা
photos