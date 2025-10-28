Conjunction of Mars and Mercury: বুধ-মঙ্গলের মহাজাগতিক যোগে কপাল খুলে যাবে এই রাশির জাতকদের! জগদ্ধাত্রী পুজোর লগ্নেই মহাপ্রাপ্তি...
Conjunction of Mars and Mercury before Jagaddhatri Puja: বর্তমানে বুধ গ্রহ বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করছে। অন্য দিকে মঙ্গলও বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবে। মঙ্গল বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করার পর দুই গ্রহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হবে।
1/7
জগদ্ধাত্রী পুজো
photos
TRENDING NOW
3/7
দুই গ্রহের মধ্যে সংযোগ
4/7
দারুণ সময়
5/7
বৃষ
6/7
মিথুন
7/7
ধনু
ধনু রাশির জাতক-জাতিকারাও এই সময়ে দারুণ শুভ ফল পাবেন। এঁদের আর্থিক পরিস্থিতি বেশ জোরদার হবে। এঁরা চাকরি ও ব্যবসায় ভালো রকম লাভের মুখোমুখি হবেন। এঁদের পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos