Conjunction of Mars and Mercury: বুধ-মঙ্গলের মহাজাগতিক যোগে কপাল খুলে যাবে এই রাশির জাতকদের! জগদ্ধাত্রী পুজোর লগ্নেই মহাপ্রাপ্তি...

Conjunction of Mars and Mercury before Jagaddhatri Puja: বর্তমানে বুধ গ্রহ বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করছে। অন্য দিকে মঙ্গলও বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবে। মঙ্গল বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করার পর দুই গ্রহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হবে।

| Oct 28, 2025, 08:41 PM IST
জগদ্ধাত্রী পুজো

জগদ্ধাত্রী পুজো আগামী ৩০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার। সবচেয়ে বড় কথা এর আগেই কয়েকটা রাশির ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে। 

বৃশ্চিকে দেখা

এখন বুধ বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করছে। এদিকে মঙ্গলও বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবে। 

দুই গ্রহের মধ্যে সংযোগ

মঙ্গল বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করার পরই দুই গ্রহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হবে। গতকাল ২৭ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়া। চলবে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত। 

দারুণ সময়

আর এই দুই গ্রহের একই রাশিতে প্রবেশ করার ফলে কয়েকটা রাশির জীবনে দারুণ সময় দেখা দেবে। কাদের কাদের?

বৃষ

মঙ্গল ও বুধের মিলনে বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে নামবে সৌভাগ্যের বৃষ্টি। এঁদের জন্য মঙ্গল-বুধের সংযোগ খুবই শুভ হতে চলেছে। এঁরা এই সময়ে যে কাজই করেন না কেন, ভাগ্য এঁদের সহায় হবে। দাম্পত্যসুখ বাড়বে। জোরদার হবে আর্থিক অবস্থা।

মিথুন

মিথুন রাশির জীবনেও আসবে শুভক্ষণ। জীবনে আসবে নানা সুযোগ। এ সময়ে এঁদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। পেশার দিক থেকেও সময়টা খুব ফলপ্রসূ হবে এঁদের। নতুন কোনও কাজ শুরু করতে পারেন এঁরা। এবং তাতেও সাফল্য আসবে। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে।

ধনু

ধনু রাশির জাতক-জাতিকারাও এই সময়ে দারুণ শুভ ফল পাবেন। এঁদের আর্থিক পরিস্থিতি বেশ জোরদার হবে। এঁরা চাকরি ও ব্যবসায় ভালো রকম লাভের মুখোমুখি হবেন। এঁদের পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

