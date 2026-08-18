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সমুদ্রতটে প্রপোজ-আংটি বদল, বিয়ে করছেন প্রেরণা! প্রেমিক সার্থককে চেনেন?

Published: Aug 18, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:46 PM IST

Prerana Das Engagement: সার্থক গুপ্তর সঙ্গে ছুটি কাটানোর সময় রোম্যান্টিক পরিবেশে এক বিশেষ মুহূর্তের ছবি শেয়ার করেছেন জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রেরণা দাস। ‘উইল ইউ ম্যারি মি’ লেখার সামনে আংটি পরা হাতের ছবি ও ‘সেড ইয়েস’ ক্যাপশন ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। তবে কি সত্যি বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন তাঁরা?

বালির এই রূপকথার মতো সন্ধ্যার পর এখন অনুরাগীদের মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে— তবে কি খুব শীঘ্রই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন এই চর্চিত জুটি?

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বালি দ্বীপের রোম্যান্টিক ছুটি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগত কয়েক দিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর রাখলে দেখা যাচ্ছে, ইন্দোনেশিয়ার বালির চোখজুড়ানো দ্বীপে ছুটি কাটাচ্ছেন প্রেরণা দাস ও তাঁর সঙ্গী। এই স্বপ্নের সফর থেকেই ভেসে এল তাঁদের জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তের বার্তা।

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প্রপোজালের রূপকথার আয়োজন

সমুদ্রের পাড়ে সাদা অর্কিড ফুলের সাজ এবং চারপাশে সারি বেঁধে রাখা জ্বলন্ত মোমবাতি দিয়ে এক দারুণ পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল।ফুল দিয়ে সাজানো এক বিশাল হৃদয়ের মাঝে ফুটে উঠেছিল ভালোবাসার সেই কাঙ্ক্ষিত প্রশ্ন— “উইল ইউ ম্যারি মি?”

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আঙুলের আংটি ও বিশেষ ক্যাপশন

শেয়ার করা অন্য একটি ছবিতে প্রেরণার আঙুলে জমকালো আংটি জ্বলজ্বল করতে দেখা যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখেই নেটিজেনদের বড় অংশের ধারণা, ইতিমধ্যেই সার্থকের প্রপোজাল গ্রহণ করে বাগদান সেরে ফেলেছেন প্রেরণা। ছবির সঙ্গে ক্যাপশনে প্রেরণা লিখেছেন— “দ্য ওয়ান হোয়ার আই সেড ইয়েস”।

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অতীতের জল্পনা ও জলঘোলা

এর আগেও প্রেরণার বিয়ে নিয়ে কম চর্চা হয়নি এবং নেটপাড়ায় নানা জল্পনা তৈরি হয়েছিল। ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ খ্যাত নিশা পোদ্দারের প্রেমিক সৈকতের সঙ্গে প্রেরণার একটি ফটোশুট সামনে আসতেই জোর চর্চা শুরু হয়। যদিও পরে স্পষ্ট হয় যে সেটি কেবলই একটি প্রচারমূলক বিজ্ঞাপনের কাজ ছিল।

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সার্থকের সঙ্গে পরিচয় ও ১ বছরের পথচলা

আগের সেই জলঘোলা মিটতেই ২০২৫ সালের অগাস্টে অনুরাগীদের সারপ্রাইজ দিয়ে নিজের আসল মনের মানুষ সার্থক গুপ্তর সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দেন প্রেরণা। দেখতে দেখতে কেটে গেছে একটি বছর এবং ঠিক এক বছর পর ২০২৬-এর অগাস্ট মাসে ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে এই জুটি।

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প্রেরণার প্রেমিকের পরিচয় জানেন

প্রেরণার প্রেমিকের নাম সার্থক গুপ্তা। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী এবং তাঁর রেস্তোরাঁর ব্যবসা রয়েছে। প্রায় এক বছর আগে এক বন্ধুর মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় ও প্রেমের সূচনা।

TAGS:
Prerana Das Engagement
Content Creator Prerana Das

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