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মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেও ভিডিয়ো পোস্ট! জনপ্রিয় ভ্লগার প্রিয়তমার রহস্যমৃত্যু, মাত্র ২১ বছরেই কী এমন হল?

Written BySoumita Khan
Published: Aug 10, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:07 PM IST

Bengal Content Creator Death: মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসিখুশি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন। পরিবারের দাবি, স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোনও অশান্তিও ছিল না। পুলিস একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

জনপ্রিয় ভ্লগারের রহস্যমৃত্যু1/8

জনপ্রিয় ভ্লগারের রহস্যমৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনপ্রিয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের রহস্যমৃত্যু। মাত্র ২১ বছরে বয়সেই প্রয়াত ভ্লগার প্রিয়তমা। তরুণীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য।

 

জনপ্রিয় ভ্লগারের রহস্যমৃত্যু2/8

জনপ্রিয় ভ্লগারের রহস্যমৃত্যু

গত শনিবার রাতে তমলুকের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় প্রিয়তমার। পুলিস ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, বিষাক্ত রাসায়নিক খেয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রিয়তমার আসল নাম সীমা দাস শাসমল। 

 

শোকস্তব্ধ নেটপাড়া3/8

শোকস্তব্ধ নেটপাড়া

সোশ্যাল মিডিয়ায় নাচের ভিডিয়ো পোস্ট করতেন প্রিয়তমা। কম সময়েই নেটপাড়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তরুণীর আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ নেটপাড়া।

 

কে এই প্রিয়তমা4/8

কে এই প্রিয়তমা

প্রিয়তমা ওরফে সীমার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরের পায়রাচালি গ্রামে। তিন বছর আগে মনোজিৎ ও সীমার লাভ ম্যারেজ হয়। 

 

কীভাবে মৃত্যু হয় প্রিয়তমার?5/8

কীভাবে মৃত্যু হয় প্রিয়তমার?

গত শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে সীমা ও তাঁর স্বামী মনোজিতের বাড়িতে। মনোজিৎ পরচুলা তৈরি ও বিক্রির কাজ করতেন। সীমাও সেই কাজে স্বামীকে সাহায্য করতেন। সেদিন বিকেলে মনোজিৎ বাইরে পরচুলা ডেলিভারি দিতে গেলে বাড়িতে একাই ছিলেন সীমা। 

 

পরিবারের কী দাবি?6/8

পরিবারের কী দাবি?

পরিবারের দাবি, ঠিক সেই সময়েই তিনি পরচুলা রং করার কাজে ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক খেয়ে ফেলেন প্রিয়তমা। সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে প্রথমে চণ্ডীপুরের একটি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তমলুকের একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু চিকিত্‍সকের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও রাত আনুমানিক ১২টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর আগে সোশ্যালে অ্যাক্টিভ7/8

মৃত্যুর আগে সোশ্যালে অ্যাক্টিভ

অথচ অন্য়দিকে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাক্টিভ ছিলেন সীমা। গত শনিবার সকালে নিজের ফেসবুকে তারকেশ্বরে জল ঢালতে যাওয়ার একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন তিনি, যেখানে তাঁকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। গত সোমবার স্বামী মনোজিতের সঙ্গেই তারকেশ্বর মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়েছিলেন তিনি।

দাদুর বক্তব্য8/8

দাদুর বক্তব্য

সীমার দাদু বিষ্ণুপদ শাসমলের মতে, তাঁদের সংসারে কোনও অশান্তির কথা পরিবারের জানা ছিল না। কোনও লিখিত অভিযোগ না থাকলেও, সব তথ্য খতিয়ে দেখে মৃত্যুর আসল কারণ উদঘাটনে নেমেছে চণ্ডীপুর থানার পুলিস।

TAGS:
Bengali content creator death

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