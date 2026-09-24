/পুজোর মুখে হেঁশেলে বড় স্বস্তি! শুল্ক কমতেই দাম কমছে রান্নার তেলের?

Cooking Oil Price: আসন্ন উৎসবের মরশুমকে সামনে রেখে ভারত সরকার ভোজ্য তেলের উপর থেকে আমদানি শুল্ক কমানোর ঘোষণা দিয়েছে। যারফলে দেশীয় বাজারে শিগগিরই ভোজ্য তেলের দাম বা রান্নার তেলের দাম কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।
অপরিশোধিত সূর্যমুখী তেলের আমদানি শুল্ক ১০% থেকে একবারে কমিয়ে শূন্য (০%) করা হয়েছে। পরিশোধিত বা রিফাইনড সূর্যমুখী তেলের ওপর শুল্ক ৩২.৫% থেকে কমিয়ে ২২.৫% করা হয়েছে।
অপরিশোধিত সয়াবিন তেল এবং পাম তেলের আমদানি শুল্ক ১০% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে। পরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেলের শুল্ক ৩২.৫% থেকে কমিয়ে ২৭.৫% করা হয়েছে।
অর্থ মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এই নতুন শুল্ক হার ২৪ সেপ্টেম্বর থেকেই কার্যকর। প্রসঙ্গত, গত এক বছরে বাজারে রান্নার তেলের দাম প্রায় ১৫% থেকে ২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতেই শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের।
ভারত তার মোট ভোজ্য তেল ব্যবহারের প্রায় ৬০% অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে। এখন আমদানি শুল্ক কমানোয় পাইকারি ও খুচরা বাজারে তেলের দাম কমে সাধারণ ক্রেতারা কিছুটা স্বস্তি পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
পাশাপাশি, সামনেই দুর্গাপুজো-দিওয়ালি, টানা উৎসবের মরশুম। ফলে সর্বত্রই তেলের বাড়তি চাহিদা থাকবে। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ সেই বাড়তি চাহিদা মেটাতে ও জোগান স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করবে বলে আশা।
একইসঙ্গে, রান্নার তেলের দাম কমলে, উৎসবের মরশুমে স্বস্তি মিলবে ঘর-গেরস্থালিরও। কারণ পুজো মানেই রসনাতৃপ্তির ধুম। পুজো মানেই বাড়িতে অতিথির আনাগোনা, বাড়তি রান্না- বেশি লাগবে তেল!