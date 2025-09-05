English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Shilpa Shetty-Raj Kundra in fraud case: এবার কি জেলের ঘানি টানতে হবে শিল্পাকে? কুন্দ্রাদের কালো কারবারের সন্ধানে লুকআউট নোটিস!

Shilpa Shetty-Raj Kundra:  মুম্বই পুলিস একটি বহু-কোটি টাকার প্রতারণার মামলায় বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি এবং তার স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারির প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই তারকা দম্পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা তাদের বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাওয়া সংস্থা 'বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেডের' একটি বিনিয়োগ চুক্তিকে কেন্দ্র করে এক ব্যবসায়ীর থেকে প্রায় ৬০ কোটি টাকা প্রতারণা করেছেন।  

Sep 05, 2025, 03:14 PM IST
কিন্তু পরে সেই টাকা তারা ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করেন। ওই দম্পতি নাকি প্রথমে এই টাকা ঋণ হিসেবে নিয়েছিলেন, কিন্তু পরে কর বাঁচানোর জন্য এটিকে বিনিয়োগ হিসেবে দেখিয়েছিলেন।

মি. কোঠারির দাবি অনুযায়ী, তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১২% বার্ষিক সুদসহ টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। 

এমনকি ২০১৬ সালের এপ্রিলে শিল্পা শেঠি লিখিতভাবে ব্যক্তিগত গ্যারান্টিও দিয়েছিলেন। কিন্তু এর কয়েক মাসের মধ্যেই শিল্পা শেঠি ওই সংস্থার পরিচালকের পদ থেকে ইস্তফা দেন।

ওই ব্যবসায়ী আরও জানান, পরে তিনি জানতে পারেন যে কোম্পানিটির বিরুদ্ধে ১.২৮ কোটি টাকার একটি দেউলিয়া মামলাও চলছিল, যে সম্পর্কে তাকে আগে কোনও তথ্য জানানো হয়নি।

ইকোনমিক অফেন্সেস উইং (EOW) সূত্রের খবর অনুযায়ী, পুলিস এখন শিল্পা শেঠি এবং রাজ কুন্দ্রার বিদেশ ভ্রমণের তথ্যও খতিয়ে দেখছে। 

তারা জানিয়েছে, প্রয়োজন হলে তাদের বিরুদ্ধে একটি লুকআউট নোটিস জারি করা হবে। এর পাশাপাশি, ওই সংস্থার অডিটরকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে।

স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ওঠার কয়েক সপ্তাহ পর। শিল্পা ঘোষণা করেছেন, তিনি মুম্বইয়ের বান্দ্রায় অবস্থিত তার অন্যতম রেস্তোরাঁ বাস্টিয়ান (Bastian) বন্ধ করে দিচ্ছেন।   

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই শিল্পা শেট্টি (Shilpa Shetty)৬০ কোটির এই ঋণের বোঝা মাথায় ঝুলছে বলে নিজের রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেওয়ার কথা জানান। 

২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ঋণ নেওয়া-সহ নানা খাতে বিনিয়োগের অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে ৬০ কোটি টাকারও বেশি জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার শিল্পা শেট্টি তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এই খবরটি ভাগ করে একটি দীর্ঘ নোট শেয়ার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এই বৃহস্পতিবার একটি যুগের সমাপ্তি ঘটছে। আমরা মুম্বইয়ের অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য বাস্টিয়ান বান্দ্রাকে বিদায় জানাচ্ছি। 

এটি এমন একটা জায়গা যা আমাদের অসংখ্য স্মৃতি, অবিস্মরণীয় রাত এবং মুহূর্ত দিয়েছে যা শহরের নাইটলাইফকে রূপ দিয়েছে। এখন অন্তিম প্রহর গুণছে।"  

