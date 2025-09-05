Shilpa Shetty-Raj Kundra in fraud case: এবার কি জেলের ঘানি টানতে হবে শিল্পাকে? কুন্দ্রাদের কালো কারবারের সন্ধানে লুকআউট নোটিস!
Shilpa Shetty-Raj Kundra: মুম্বই পুলিস একটি বহু-কোটি টাকার প্রতারণার মামলায় বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি এবং তার স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারির প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই তারকা দম্পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা তাদের বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাওয়া সংস্থা 'বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেডের' একটি বিনিয়োগ চুক্তিকে কেন্দ্র করে এক ব্যবসায়ীর থেকে প্রায় ৬০ কোটি টাকা প্রতারণা করেছেন।
