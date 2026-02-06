English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশে ভোটগণনায় আমূল বদল! বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে বেনজির পদক্ষেপ কমিশনের....

West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশে ভোটগণনায় আমূল বদল! বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে বেনজির পদক্ষেপ কমিশনের....

West Bengal Assembly Election 2026:  ছাব্বিশের প্রস্তুতি। এবার শুধুমাত্র জেলাশাসকের দফতরেই হবে ভোটগণনা ও ফলাফল ঘোষণা। যদি জেলাশাসকের দফতরে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে, তাহলে মহকুমা শাসকের দফতর। কমিশন সূত্রে তেমনই খবর।

| Feb 06, 2026, 11:33 PM IST
1/9

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নজরে ছাব্বিশ। বাংলায় বেনজির পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগণনা ও ফলাফল ঘোষণা হবে শুধুমাত্র জেলাশাসকের দফতরে। যদি জেলাশাসকের দফতরে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে, তাহলে মহকুমা শাসকের দফতর। শুধু তাই নয়,  ১১৪ গণমাকেন্দ্রে বেছে নেওয়াও হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর তেমনই।

2/9

আর বেশি দেরি নেই। বাংলায় বিধানসভা ভোট।  

3/9

এখন রাজ্যে SIR-র কাজ চলছে। চূড়ান্ত ভোটার লিস্টে প্রকাশের পর হয়তো ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হবে।  

4/9

ভোটমুখী বাংলায় যখন SIR নিয়ে রাজনীতির উত্তাপ বাড়ছে, তখন ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কমিশন।  

5/9

স্রেফ কলকাতায় নয়, ছাব্বিশে নির্বাচনে গোটা রাজ্যে এবার আবাসনে বুথ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। DEO-র কাছে থেকে রিপোর্ট তলব করেছেন রাজ্য়ের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।

6/9

কোথায় হবে ভোটগণনা ও ফলাফল প্রকাশ? সে নিয়মেও এবার বদল আনছে কমিশন।  

7/9

এতদিন রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ভবন, এমনকী স্কুল-কলেজে চলত ভোটগণনা। আবার সেখানে ভোটের ফলও ঘোষণা করা হত।  

8/9

ছাব্বিশে কিন্তু তেমনটা হবে না। কমিশন সূত্রে খবর, আসন্ন বিধানসভা ভোটে শুধুমাত্র জেলাশাসকের দফতরেই হবে ভোটগণনা ও ফলাফল প্রকাশ। এখন জেলাশাসকের দফতরে যদি পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে, সেক্ষেত্রে মহকুমাশাসকের দফতর ব্যবহার করা হবে।  

9/9

প্রাথমিকভাবে রাজ্য়ের মুখ্য় নির্বাচনী দফতর থেকে দেড়শোটির গণনাকেন্দ্রে নাম পাঠানো হয়েছিল কমিশন। ঝাড়াই-বাছাইয়ের ১১৪ কেন্দ্রটি চূড়ান্ত হয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Calcutta High Court: হাইকোর্টের চাপে অবশেষে ঢোক গিলল পুরসভা! ভোটের মুখে মেটিয়াবুরুজে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Calcutta High Court: হাইকোর্টের চাপে অবশেষে ঢোক গিলল পুরসভা! ভোটের মুখে মেটিয়াবুরুজে...

Calcutta High Court: হাইকোর্টের চাপে অবশেষে ঢোক গিলল পুরসভা! ভোটের মুখে মেটিয়াবুরুজে...

Calcutta High Court: হাইকোর্টের চাপে অবশেষে ঢোক গিলল পুরসভা! ভোটের মুখে মেটিয়াবুরুজে... 9
SIR in Bengal Big News: সাবধান! চূড়ান্ত তালিকায় থাকবে না নাম! লিস্ট থেকে মুছে যাবে &#039;ইনভ্যালিড&#039; ভোটারের ১.৫৭%...

SIR in Bengal Big News: সাবধান! চূড়ান্ত তালিকায় থাকবে না নাম! লিস্ট থেকে মুছে যাবে 'ইনভ্যালিড' ভোটারের ১.৫৭%...

SIR in Bengal Big News: সাবধান! চূড়ান্ত তালিকায় থাকবে না নাম! লিস্ট থেকে মুছে যাবে 'ইনভ্যালিড' ভোটারের ১.৫৭%... 9
SIR in Bengal Big Breaking: বিগ বিগ ব্রেকিং! বাড়ছে SIR হিয়ারিংয়ের সময়সীমা, ১৪-তে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নয়, নতুন তারিখ...

SIR in Bengal Big Breaking: বিগ বিগ ব্রেকিং! বাড়ছে SIR হিয়ারিংয়ের সময়সীমা, ১৪-তে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নয়, নতুন তারিখ...

SIR in Bengal Big Breaking: বিগ বিগ ব্রেকিং! বাড়ছে SIR হিয়ারিংয়ের সময়সীমা, ১৪-তে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নয়, নতুন তারিখ... 10
Suicide Bombing Attack in Mosque: জুম্মার নমাজের সময়ে ভয়ংকর আত্মঘাতী বোমা-হামলা! প্রার্থনাস্থল লহমায় নরক! আগুন, শব্দ, রক্তে সন্ত্রাসের হাড়হিম ছবি...

Suicide Bombing Attack in Mosque: জুম্মার নমাজের সময়ে ভয়ংকর আত্মঘাতী বোমা-হামলা! প্রার্থনাস্থল লহমায় নরক! আগুন, শব্দ, রক্তে সন্ত্রাসের হাড়হিম ছবি...

Suicide Bombing Attack in Mosque: জুম্মার নমাজের সময়ে ভয়ংকর আত্মঘাতী বোমা-হামলা! প্রার্থনাস্থল লহমায় নরক! আগুন, শব্দ, রক্তে সন্ত্রাসের হাড়হিম ছবি... 7