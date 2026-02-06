West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশে ভোটগণনায় আমূল বদল! বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে বেনজির পদক্ষেপ কমিশনের....

West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশে ভোটগণনায় আমূল বদল! বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে বেনজির পদক্ষেপ কমিশনের....
West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের প্রস্তুতি। এবার শুধুমাত্র জেলাশাসকের দফতরেই হবে ভোটগণনা ও ফলাফল ঘোষণা। যদি জেলাশাসকের দফতরে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে, তাহলে মহকুমা শাসকের দফতর। কমিশন সূত্রে তেমনই খবর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নজরে ছাব্বিশ। বাংলায় বেনজির পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগণনা ও ফলাফল ঘোষণা হবে শুধুমাত্র জেলাশাসকের দফতরে। যদি জেলাশাসকের দফতরে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে, তাহলে মহকুমা শাসকের দফতর। শুধু তাই নয়, ১১৪ গণমাকেন্দ্রে বেছে নেওয়াও হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর তেমনই।
