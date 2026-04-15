Covid back?: ঘরে ঘরে সর্দি-কাশি-জ্বর, শহরের ৫০%-ই আক্রান্ত করোনায়- ফের কি লকডাউন?

Covid back in Delhi?: একজন আক্রান্ত হলে, প্রায় পুরো পরিবারেই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষজ্ঞরা মাস্ক পরা সহ কোভিড গাইডলাইন মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।     

| Apr 15, 2026, 12:20 PM IST
ফের কোভিডের সংক্রমণ, ফের লকডাউন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সমীক্ষায় উঠে এসেছে এক ভয়ংকর রিপোর্ট। যেখানে রাজধানী দিল্লিতে কোভিড-১৯ ফিরে আসার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।    

রিপোর্টে উল্লেখ, রাজধানী ও সংলগ্ন এনসিআর অঞ্চলের প্রায় ৫৬ শতাংশ পরিবারের অন্তত একজন সদস্য কোভিড, ফ্লু বা অন্যান্য ভাইরাল জ্বরের উপসর্গে ভুগছেন।

প্রায় ২২ শতাংশ পরিবার জানিয়েছে, অন্তত চারজন সদস্য আক্রান্ত। ১২ শতাংশ পরিবারে অন্তত দু’জন উপসর্গে ভুগছেন। আরও ২২ শতাংশ পরিবারে একজন সদস্য আক্রান্ত।

যা থেকেই আশঙ্কা দিল্লিতে আবার কোভিড-১৯ ফিরে এসেছে। কোভিডের সঙ্গেই একাধিক সংক্রমণে ভুগছে বহু পরিবার। 

উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে—জ্বর, কাশি, গলা ব্যথা, সর্দি, মাথাব্যথা, শরীরে ব্যথা, জয়েন্ট ও পেশিতে ব্যথা, ক্লান্তি এবং শ্বাসকষ্ট। 

কিছু ক্ষেত্রে পেটের সমস্যাও দেখা গেছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, সুস্থ হতে সময় দীর্ঘদিন সময় লাগছে। এমনকি সংক্রমণের পর দীর্ঘদিন দুর্বলতা থাকছে।

ঋতু পরিবর্তনের সময় এই সংক্রমণে আক্রান্ত অনেকেই। আর একজন আক্রান্ত হলে, প্রায় পুরো পরিবারেই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে। 

অনেকেই শুকনো কাশি ও তীব্র ক্লান্তির কথা জানিয়েছেন। ছোট শিশুদের মধ্যেও অসুস্থতার হার বাড়ছে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে জটিলতা বেশি দেখা যাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে এই সংক্রমণের পিছনে মূলত Influenza A (H3N2), মেটাপনিউমোভাইরাস, বিভিন্ন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের স্ট্রেইন ও কোভিড-১৯ ভাইরাস-ই দায়ী।

এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞরা দিল্লি-এনসিআরের বাসিন্দাদের নিয়মিত হাত ধোওয়া, ভিড় জায়গায় মাস্ক পরা এবং সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। 

আর তারপরই আশঙ্কা ও জল্পনা ছড়িয়েছে, কোভিড ফেরায় ফের কি লকডাউনের পথে হাঁটবে রাজধানী? যদিও এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা এখনও কিছু বলেননি।

Horoscope Today: হঠাত্ আইনি ফাঁসে জড়াতে পারে মেষ, কাছের মানুষকে গোপন কথা বললেই বিপদ কর্কটের

