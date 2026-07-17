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বাড়ল মৃত্যু ... একলাফে দেশে করোনায় আক্রান্ত ৩৩৯! এখনই মাস্ক পরা শুরু করতে হবে? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 17, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:37 PM IST

Covid in India: করোনায় নতুন করে দেশে মহামারীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে সাধারণের মধ্যে। বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, এই পরিস্থিতি ইঙ্গিত করছে যে, করোনা মহামারী পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যায়নি। জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় আবারও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

 

বাড়ল করোনায় মৃত্যু1/10

বাড়ল করোনায় মৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের নতুন করে করোনায় মৃত্যু দেশে। শুধু অন্ধ্রপ্রদেশেই করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪। জুলাই ১ থেকে ১৬, ১৫ দিনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত ১২ জন।

দেশে করোনায় আক্রান্ত2/10

দেশে করোনায় আক্রান্ত

ওদিকে সারা দেশের নিরিখে জুলাইয়ের ১ তারিখ থেকে ৩৩৯টি কোভিড-১৯ কেস রেকর্ড হয়েছে। এর মধ্যে কেরালায় সবচেয়ে বেশি ১১৫ জন সংক্রামিত। তারপরই রয়েছে কর্ণাটক (৬৪), মহারাষ্ট্র (৪৩), তামিলনাড়ু (৩৯), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (১৮), দিল্লি (১৮) এবং রাজস্থান (১২)। এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যে অল্প সংখ্যায় সংক্রমণের খবর মিলেছে।

নতুন করে মহামারীর উদ্বেগ3/10

নতুন করে মহামারীর উদ্বেগ

যারপরই করোনায় নতুন করে মহামারীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে সাধারণের মধ্যে। সংক্রমণের এই আকস্মিক বৃদ্ধি এবং মৃত্যুহার নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও। তাঁরা বলছেন, এই পরিস্থিতি ইঙ্গিত করছে যে, করোনা মহামারি পুরোপুরি নির্মূল হয়নি। জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় আবারও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

কাডাপায় পরিস্থিতি উদ্বেগজনক4/10

কাডাপায় পরিস্থিতি উদ্বেগজনক

প্রসঙ্গত, অন্ধ্রপ্রদেশের কাডাপা জেলায় করোনা পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক। ৪ জনের মধ্যে ৩টে মৃত্যুর ঘটনা কাডাপা জেলাতেই ঘটেছে। আরেকটি মৃত্যু হয়েছে কাকিনাড়া জেলায়। ২৬ জুন কাড়াপা জেলায় প্রথম করোনা সংক্রমণের কেস ধরা পড়ে। তারপরই বাড়তে থাকে সংক্রমণ।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর5/10

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, আক্রান্তদের শারীরিক পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। মৃতদের মধ্যে কারোর পূর্ববর্তী কোনও জটিল রোগ- কোমরবিডিটি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সতর্কতামূলক পদক্ষেপ6/10

সতর্কতামূলক পদক্ষেপ

হঠাৎ করে সংক্রমণ ও মৃত্যুর গ্রাফ বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। হাসপাতালগুলোকে প্রস্তুত রাখার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো প্রাথমিক কোভিড বিধিগুলো মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে।

দ্রুত পরীক্ষা করান7/10

দ্রুত পরীক্ষা করান

সার্বিকভাবেই স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জ্বর, গলা ব্যথা, কাশি, পেশিতে ব্যথা বা ক্লান্তির মতো উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত পরীক্ষা করান। অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে আইসোলেশনে থাকুন। কাজের জন্য যারা ঘনঘন ট্রাভেল করেন, তাদের মধ্যে ফ্লু-এর মতো কোনও উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত আরটি-পিসিআর (RT-PCR) পরীক্ষা করান।

মাস্ক পরুন, গাইডলাইন মেনে চলুন8/10

মাস্ক পরুন, গাইডলাইন মেনে চলুন

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সাবান দিয়ে ঘন ঘন হাত ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন। ঝুঁকি এড়াতে দরকারে ভিড় জায়গায় মাস্ক পরুন। 

কাদের ঝুঁকি বেশি9/10

কাদের ঝুঁকি বেশি

বয়স্ক মানুষ, গর্ভবতী মহিলা, ডায়াবেটিস, ক্যানসার, কিডনি বা হৃদরোগের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও শিশুদের ক্ষেত্রে সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। তবে বিশেষজ্ঞরা এও আশ্বস্ত করছেন যে, দেশজুড়ে এখনই মহামারীর মতো চরম পর্যায়ে ব্যাপক আকারে সংক্রমণ ছড়ায়নি। বরং নির্দিষ্ট কিছু এলাকার মধ্যেই এখনও সংক্রমণ সীমাবদ্ধ।

এখনও গুরুতর রূপ নেয়নি, লোকালাইজড সংক্রমণ10/10

এখনও গুরুতর রূপ নেয়নি, লোকালাইজড সংক্রমণ

বিশেষজ্ঞদের কথায়, ব্যাপক হারে টিকাকরণের জেরে মানুষের শরীরে তৈরি হওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে এবারের সংক্রমণ এখনও তেমন গুরুতর রূপ নেয়নি। হাসপাতালগুলোতে রোগীদের উপচে পড়া ভিড়, অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে না। তাই অযথা আতঙ্কিত না হয়ে, নিয়ম মেনে চলুন। 

TAGS:
Covid in India

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