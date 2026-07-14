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ফের করোনায় মৃত্যু দেশে... রথযাত্রায় জারি কড়া সতর্কতা! বাড়ছে আক্রান্ত?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 14, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:50 PM IST

Covid in India: হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে... কোনওভাবেই সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে, তাই কড়া নজরদারি চালাচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর।

 

করোনায় মৃত্যু1/5

করোনায় মৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ভারতে ফের করোনায় মৃত্যু। অন্ধ্রপ্রদেশে দুজনের মৃত্যু হয়েছে কোভিড-১৯-এ। আবারও কি ফিরতে চলেছে করোনার দিন? আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে করোনা নিয়ে।

ওড়িশায় করোনায় সতর্কতা2/5

ওড়িশায় করোনায় সতর্কতা

এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যদিও ওড়িশায় এখনও করোনা আক্রান্ত কোনও রোগীর খোঁজ মেলেনি। কিন্তু রথযাত্রার সময় যাতে কোনওভাবেই সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে, তাই কড়া নজরদারি চালাচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর।

করোনায় মৃত্যু ৪৬-এর যুবকের3/5

করোনায় মৃত্যু ৪৬-এর যুবকের

অন্ধ্রপ্রদেশের কাডাপা জেলায় কয়েকজনের দেহে করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়। মৃত্য়ু হয় ৪৬ বছর বয়সী এক যুবকেরও। জানা গিয়েছে, তাঁর শ্বাসকষ্ট এবং তীব্র কাশি ছিল। করোনা পজিটিভ ধরা পড়েন তিনি। 

করোনায় মৃত্যু মহিলার4/5

করোনায় মৃত্যু মহিলার

সেইসঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশে আরও এক মহিলাও প্রাণ হারিয়েছেন করোনায়। সেই কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আক্রান্ত এলাকায় হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সন্দেহভাজন রোগীদের নমুনা পরীক্ষাও করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে করোনা পরিস্থিতি কী?5/5

পশ্চিমবঙ্গে করোনা পরিস্থিতি কী?

আশার কথা যে, পশ্চিমবঙ্গেও এখনও কোনও করোনা সংক্রমণের খবর আপাতত নেই। তবে জ্বর, সর্দি-কাশি, গলা ব্যথা কিংবা শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে। 

TAGS:
COVID
Covid Death

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