/ফের করোনায় মৃত্যু দেশে... রথযাত্রায় জারি কড়া সতর্কতা! বাড়ছে আক্রান্ত?

Covid in India: হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে... কোনওভাবেই সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে, তাই কড়া নজরদারি চালাচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ভারতে ফের করোনায় মৃত্যু। অন্ধ্রপ্রদেশে দুজনের মৃত্যু হয়েছে কোভিড-১৯-এ। আবারও কি ফিরতে চলেছে করোনার দিন? আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে করোনা নিয়ে।
এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যদিও ওড়িশায় এখনও করোনা আক্রান্ত কোনও রোগীর খোঁজ মেলেনি। কিন্তু রথযাত্রার সময় যাতে কোনওভাবেই সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে, তাই কড়া নজরদারি চালাচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর।
অন্ধ্রপ্রদেশের কাডাপা জেলায় কয়েকজনের দেহে করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়। মৃত্য়ু হয় ৪৬ বছর বয়সী এক যুবকেরও। জানা গিয়েছে, তাঁর শ্বাসকষ্ট এবং তীব্র কাশি ছিল। করোনা পজিটিভ ধরা পড়েন তিনি।
সেইসঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশে আরও এক মহিলাও প্রাণ হারিয়েছেন করোনায়। সেই কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আক্রান্ত এলাকায় হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সন্দেহভাজন রোগীদের নমুনা পরীক্ষাও করা হচ্ছে।
আশার কথা যে, পশ্চিমবঙ্গেও এখনও কোনও করোনা সংক্রমণের খবর আপাতত নেই। তবে জ্বর, সর্দি-কাশি, গলা ব্যথা কিংবা শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে।