Covid mask: ভয়ংকর 'রাসায়নিক টাইমবোমা' ঢুকছে খাদ্যনালী-অন্ত্রে! জীবনদায়ী কোভিড মাস্কেই এখন প্রাণের ঝুঁকি...

Covid masks chemical timebomb: মানুষ ও প্রকৃতির জন্য আসলে 'রাসায়নিক টাইমবোমা' তৈরি করছে! তে যার প্রভাব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্থায়ী হতে পারে।

| Sep 12, 2025, 05:43 PM IST
1/7

'রাসায়নিক টাইমবোমা' কোভিড মাস্ক!

Covid masks chemical timebomb

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যে মাস্ক একসময় আমাদের রক্ষা করেছে, সেই মাস্ক-ই এখন ডেকে আনছে ভয়ংকর বিপদ! কোভিড মাস্ক এখনগুলি এখন 'রাসায়নিক টাইমবোমা'য় পরিণত হয়েছে! গবেষণায় উঠে এসেছে এমনই তথ্য।  

2/7

'রাসায়নিক টাইমবোমা' কোভিড মাস্ক!

Covid masks chemical timebomb

কোভিড অতিমারীর কাছে প্রচুর পরিমাণে পলিপ্রোপিলিনের মতো প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি ডিসপোজেবল মাস্ক ব্যবহার করা হয়। দামে সস্তা ও কার্যকরী এই মাস্কগুলি একবার মাত্র ব্যবহারের জন্যই ডিজাইন করা হয়েছিল।  

3/7

'রাসায়নিক টাইমবোমা' কোভিড মাস্ক!

Covid masks chemical timebomb

কিন্তু এখন গবেষণায় উঠে এসেছে, ফেলে দেওয়া এই মাস্কগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লাস্টিক এবং রাসায়নিকে ভেঙে যাচ্ছে। যা মানুষ ও প্রকৃতির জন্য আসলে 'রাসায়নিক টাইমবোমা' তৈরি করছে!  

4/7

'রাসায়নিক টাইমবোমা' কোভিড মাস্ক!

Covid masks chemical timebomb

এই গোল্ড-স্ট্যান্ডার্ড FFP2 এবং FFP3 মাস্কগুলি, স্ট্যান্ডার্ড সার্জিক্যাল মাস্কের তুলনায় ৪ থেকে ৬ গুণ বেশি প্লাস্টিক কণা নির্গত করছে। বিজ্ঞানীদের মতে যার প্রভাব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্থায়ী হতে পারে।  

5/7

'রাসায়নিক টাইমবোমা' কোভিড মাস্ক!

Covid masks chemical timebomb

এই মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলি, যা ১০০ মাইক্রোমিটারেরও কম, খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করতে, প্রাণীদের দ্বারা গ্রহণ করতে এবং এমনকি জল ও খাদ্যের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে যথেষ্ট ক্ষুদ্র।  

6/7

'রাসায়নিক টাইমবোমা' কোভিড মাস্ক!

Covid masks chemical timebomb

এই মাইক্রোপ্লাস্টিকের বেশিরভাগই ১০০ মাইক্রোমিটারের চেয়ে কম, যা কিনা জল ও খাবারের সঙ্গে মানুষ সহ যে কোনও প্রাণীর খাদ্যনালীতে প্রবেশ করে সোজা অন্ত্রে চলে যেতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদি স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে!  

7/7

'রাসায়নিক টাইমবোমা' কোভিড মাস্ক!

Covid masks chemical timebomb

একইসঙ্গে প্লাস্টিক কণার পাশাপাশি, এই মাস্কগুলি বিসফেনল বি (BPB)-ও নিঃসরণ করে, যা ইস্ট্রোজেনের ছদ্মবেশের আড়ালে দেহে হরমোন নিঃসরণ ব্যাহত হয়। ফলে মানুষ থেকে বন্যপ্রাণী, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই মাস্ক প্রজনন সমস্যা ডেকে আনতে পারে। 

