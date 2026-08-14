COVID-19 ALERT: করোনায় আক্রান্ত ৫ লাখ ২২ হাজার! এবার আরও দানবীয় সেই 'মৃত্যুদূত'... ভাইরাসের ভয়াল রোষে আশঙ্কায় ৪৮৭

COVID-19: ১৪১ কোটি দেশবাসীর ফের বুক কাঁপিয়ে দিল যে আপডেট! নতুন করে করোনায় আক্রান্তের সংখ্য়া ৫ লাখ ২২ হাজার ছাড়াল!
চিনে নতুন করে ৫ লাখ ২২ হাজার মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ৪৮৭ জনের অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক এবং ১ জনের মৃত্যুও হয়েছে। চিনের জাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের জুলাইয়ের এই তথ্য। তাদের পর্যবেক্ষণে সংক্রমণের হার ওঠানামার মধ্যে দিয়েই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাই
সংক্রমণের এই নতুন ঊর্ধ্বগতি এক নিয়মিত চক্রাকার ঢেউয়ের অংশ এবং এর তীব্রতা গত দু'বছরে দেখা সংক্রমণের ঢেউগুলোর মতোই শক্তিশালী। তবে প্রাদুর্ভাব তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছনোর ফলে সংক্রমণের হার এখন কিছুটা মন্থর হয়েছে। কোভিড পরীক্ষায় সমস্ত সংক্রমণের নমুনাতেই ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে ছড়িয়ে পড়া সংক্রমণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই NB.1.8.1 স্ট্রেইন এবং এর উপ-ধরনগুলিই দায়ী।
বেজিংয়ের এক শ্বাসতন্ত্রের রোগ বিশেষজ্ঞ গ্লোবাল টাইমসকে জানিয়েছেন যে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, ভাইরাসের নতুন রূপান্তর এবং গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের কারণে দেশেতে সংক্রমণের হার কিছুটা বেড়েছে। তবে ভাইরাস আর মারাত্মক হয়ে উঠছে না। অগাস্টের শেষের দিকে সংক্রমণের হার কমে আসবে বলেই আশাবাদী তিনি।
চিনের ১০৪১টি হাসপাতালের তথ্য অনুযায়ী, বিগত পাঁচ সপ্তাহে জরুরি বিভাগ ও বহির্বিভাগে আসা রোগীদের মধ্যে জ্বরের অসুস্থতার হার সামান্য বেড়ে ৪.৩ শতাংশ থেকে ৪.৫ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে। একই সময়ে বহির্বিভাগে জ্বরের উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীদের মধ্যে কোভিড শনাক্তের হারও কয়েক সপ্তাহ ধরে বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং ভাইরাসের মিউটেশনের কারণেই জুলাই মাসে কোভিড-১৯ সংক্রমণের হার বেড়েছিল।
একজন বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন জুলাইয়ে সংক্রমণের বৃদ্ধির কারণ ছিল ইমিউনিটি কমে যাওয়া। যেহেতু অধিকাংশ মানুষের শেষবার সংক্রমণের ঘটনা ছ'মাসেরও বেশি সময় আগে ঘটেছিল এবং ভাইরাসের মিউটেশন বিদ্যমান অ্যান্টিবডি সুরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে সক্ষম।
গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়ে ভ্রমণ ও মানুষের চলাচলের হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতেই সাম্প্রতিক এই সংক্রমণ বেড়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রবণতা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি ছয় থেকে আট মাস অন্তর কোভিড সংক্রমণের হার বেড়ে যাওয়ার একটি ধারা রয়েছে।
কোভিড ভাইরাসের ক্রমাগত রূপ পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটলেও, তা আরও বেশি রোগ সৃষ্টিকারী বা মারাত্মক হয়ে উঠেছে, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ক্লিনিক্যাল তথ্যে দেখা গিয়েছে আক্রান্তদের অধিকাংশই মৃদু উপসর্গে ভুগছেন। খুব কম সংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রেই নিউমোনিয়া দেখা দিয়েছে বা হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হচ্ছে।
চিনের সিডিসি জানিয়েছে যে, কোভিড এখন সেই দেশের এক সাধারণ মরসুমি রোগে পরিণত হয়েছে। রোগের গুরুত্ব বা ঝুঁকির মাত্রা কমিয়ে আনার পর থেকে প্রতি বছর এটি এক বা দু'বার দেশজুড়ে সংক্রমণের ঢেউ সৃষ্টি করছে। যা আগে থেকেই অনুমান করা হয়েছিল।