Zee News Bengali
Credit Card Users Alert: দেদারে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করছেন? খুব সাবধান! ১ এপ্রিল থেকেই কিন্তু IT আপনার...

Credit Card New Rules: আপনি যদি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে এখনই এই পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে যান। ১ এপ্রিল থেকেই কিন্তু লাগু হচ্ছে একাধিক নিয়ম।   

| Feb 19, 2026, 03:48 PM IST
1/7

ক্রেডিট কার্ডের নিয়ম

Credit Card Rules

ভারতে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আজ কিন্তু শুধুই বড় শহরগুলিতে তা সীমাবদ্ধ নেই। সরকার লেনদেনকে আরও স্বচ্ছ এবং নিরাপদ করার উপর বেশ জোর দিচ্ছে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে নতুন ক্রেডিট কার্ড নিয়ম লাগু হতে পারে। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ ব্যবহারকারী থেকে করদাতার উপর। 

2/7

১০ লাখের উপর পেমেন্টের ক্ষেত্রে

Reporting on payments over ₹10 lakh

নতুন প্রস্তাবে যদি কোনও ব্যক্তি UPI, ব্যাংক ট্রান্সফার বা চেকের মতো নগদ অর্থ ছাড়াই কোনও আর্থিক বছরে ১০ লক্ষের বেশি ক্রেডিট কার্ড বিল পরিশোধ করেন, তাহলে ব্যাংক বা কার্ড কোম্পানি এই তথ্য আয়কর বিভাগকে জানাবে। এটি বৃহৎ লেনদেনের উপর নজরদারি বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

3/7

নগদ পেমেন্টেও নজর

Cash payments will also be monitored

নগদ পেমেন্টেও এখন নজরদারি। যদি কোনও ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট বছরে ১ লক্ষ বা তার বেশি মূল্যের ক্রেডিট কার্ড বিল নগদে পরিশোধ করেন, তাহলে রিপোর্ট করা বাধ্যতামূলক হবে। এটি আগে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন এটি আরও স্পষ্টভাবে নিয়মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।  

4/7

প্যান কার্ড

PAN card

প্যান কার্ডের আবেদনেরও সময় ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্ট কার্যকর হবে! প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করার সময় এখন ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হতে পারে। তবে আবেদনের সময়কালের আগের তিন মাসের স্টেটমেন্টই বৈধ বলে বিবেচিত হবে।  

5/7

কর পরিশোধের জন্য ডিজিটাল বিকল্প

Digital options for tax payments

নয়া প্রস্তাবিত নিয়মে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড এবং নেট ব্যাংকিংকে আয়কর পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি ভাবে ডিজিটাল পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আয়কর বা ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন (আইটিআর) ফাইল করার প্রক্রিয়া আগের তুলনায় আরও সহজ এবং সুবিধাজনক হবে।

6/7

কোম্পানির ক্রেডিট কার্ডের উপর নিয়ম

Tax rules on company credit cards

যদি কোনও কর্মচারীকে তার কোম্পানি ক্রেডিট কার্ড দেয় এবং কোম্পানি বার্ষিক ফি বা সদস্যপদ ফি এর মতো খরচগুলিও দিয়ে থাকে, তাহলে এগুলিকে সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং কর্মচারীর আয়ের সঙ্গে যোগ করা হতে পারে। তবে যদি ব্যয়গুলি কেবল অফিসিয়াল কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তবে সেগুলি করযোগ্য নয়। কোম্পানিকে এর জন্য সম্পূর্ণ রেকর্ড বজায় রাখতে হবে।  

7/7

প্যান কার্ডই শেষ কথা

No new credit card will be issued without a PAN

প্যান কার্ড ছাড়া কোনও নতুন ক্রেডিট কার্ড ইস্যু হবে না। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখন নতুন ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করার আগে আবেদনকারীর প্যান কার্ড নিতে হবে। বৃহৎ লেনদেনের উপর নজরদারি জোরাল করতেই এই নিয়ম... 

