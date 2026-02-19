Credit Card Users Alert: দেদারে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করছেন? খুব সাবধান! ১ এপ্রিল থেকেই কিন্তু IT আপনার...
Credit Card New Rules: আপনি যদি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে এখনই এই পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে যান। ১ এপ্রিল থেকেই কিন্তু লাগু হচ্ছে একাধিক নিয়ম।
1/7
ক্রেডিট কার্ডের নিয়ম
2/7
১০ লাখের উপর পেমেন্টের ক্ষেত্রে
photos
TRENDING NOW
3/7
নগদ পেমেন্টেও নজর
4/7
প্যান কার্ড
5/7
কর পরিশোধের জন্য ডিজিটাল বিকল্প
6/7
কোম্পানির ক্রেডিট কার্ডের উপর নিয়ম
যদি কোনও কর্মচারীকে তার কোম্পানি ক্রেডিট কার্ড দেয় এবং কোম্পানি বার্ষিক ফি বা সদস্যপদ ফি এর মতো খরচগুলিও দিয়ে থাকে, তাহলে এগুলিকে সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং কর্মচারীর আয়ের সঙ্গে যোগ করা হতে পারে। তবে যদি ব্যয়গুলি কেবল অফিসিয়াল কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তবে সেগুলি করযোগ্য নয়। কোম্পানিকে এর জন্য সম্পূর্ণ রেকর্ড বজায় রাখতে হবে।
7/7
প্যান কার্ডই শেষ কথা
photos