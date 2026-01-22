English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Bangladesh T20 World Cup 2026: পদ্মাপারে বিপর্যয়! বিশ্বকাপে নেই ইউনূসের বাংলাদেশ... মাঠে নামার আগেই খেল খতম?

Bangladesh Boycott T20 World Cup: ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগেই বড়সড় ধাক্কা খেল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই বিশ্ব আসর বয়কট করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিলেন, ভারতের মাটিতে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এর ফলে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই যবনিকা পড়ল লাল-সবুজের বিশ্বজয়ের স্বপ্নের।  

| Jan 22, 2026, 07:03 PM IST
1/14

নিরাপত্তা ইস্যুতে অনড় বাংলাদেশ

৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতে শুরু হতে চলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভেন্যু নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই টালবাহানা চলছিল। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারতের মাটিতে খেলতে অনীহা প্রকাশ করে। 

2/14

নিরাপত্তা ইস্যুতে অনড় বাংলাদেশ

বাংলাদেশের দাবি ছিল, তাদের ম্যাচগুলো যেন ভারতের বদলে প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) তাদের এই দাবিতে কোনো কর্ণপাত করেনি।  

3/14

নিরাপত্তা ইস্যুতে অনড় বাংলাদেশ

বৃহস্পতিবার ঢাকায় জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের নিয়ে এক জরুরি বৈঠকে বসেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। অধিনায়ক লিটন দাসসহ দলের সিনিয়র ক্রিকেটাররা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।   

4/14

নিরাপত্তা ইস্যুতে অনড় বাংলাদেশ

বৈঠক শেষে আসিফ নজরুল স্পষ্ট জানান, আইসিসি বাংলাদেশের প্রতি ‘সুবিচার’ করেনি। তিনি বলেন, “আমরা আইসিসি থেকে ন্যায়বিচার পেলাম না। 

5/14

নিরাপত্তা ইস্যুতে অনড় বাংলাদেশ

ভারত সফরের ক্ষেত্রে ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের যে উদ্বেগ ছিল, তা এখনও বজায় আছে। আইসিসি বা ভারতীয় বোর্ড আমাদের উদ্বেগকে গুরুত্বই দেয়নি।”  

6/14

আইসিসি-র আল্টিমেটাম ও ভোটাভুটি

বুধবার (২১ জানুয়ারি) আইসিসি-র বোর্ড সভায় বাংলাদেশের ভেন্যু বদলের প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটি হয়।   

7/14

আইসিসি-র আল্টিমেটাম ও ভোটাভুটি

সেখানে ১৪-২ ব্যবধানে পরাজিত হয় বাংলাদেশ। আইসিসি সাফ জানিয়ে দেয়, বাংলাদেশ যদি ভারতের মাটিতে খেলতে না আসে, তবে তাদের বদলে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।   

8/14

আইসিসি-র আল্টিমেটাম ও ভোটাভুটি

সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য বাংলাদেশকে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই বাংলাদেশ সরকার তাদের অনড় অবস্থানের কথা জানিয়ে দিল।  

9/14

মুস্তাফিজুর ইস্যু ও বৃহত্তর সংঘাত

অনেকে মনে করছেন, এই বিরোধের সূত্রপাত আরও গভীরে। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কেকেআর থেকে বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে দ্বিপাক্ষিক ও প্রশাসনিক সংঘাতে রূপ নেয়।   

10/14

মুস্তাফিজুর ইস্যু ও বৃহত্তর সংঘাত

ক্রীড়া উপদেষ্টার বক্তব্যেও সেই অভিমানের সুর ধরা পড়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, আইসিসি-র মতো একটি বিশ্ব সংস্থা কোনো দেশের ওপর এভাবে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম চাপিয়ে দিতে পারে না।  

11/14

ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছেন, তারা এখনও আশা ছাড়ছেন না এবং আইসিসি-র কাছে পুনরায় দরবার করবেন। তাদের লক্ষ্য এখনও শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ আয়োজন করা।

12/14

ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা

তবে আইসিসি-র কড়া অবস্থানের পর বাংলাদেশের প্রত্যাবর্তন প্রায় অসম্ভব বলেই মনে করছে ক্রিকেট মহল। 

13/14

ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা

পাকিস্তানও বাংলাদেশের দাবিকে মৌখিকভাবে সমর্থন জানিয়ে আসছিল, যার ফলে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে বড়সড় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।  

14/14

ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা

সব মিলিয়ে, মাঠের লড়াই শুরুর আগেই মাঠের বাইরের কূটনীতিতে হেরে গেল ক্রিকেট। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে লাল-সবুজের জার্সি আর দেখা যাবে না—এই তেতো সত্যিটা এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।  

