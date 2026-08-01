/কমনওয়েলথে ইতিহাস! প্রথম ভারতীয় হিসেবে জুডোয় সোনা বাঙালি অস্মিতার

Commonwealth Games 2026: কমনওয়েলথ ভারতের সোনালি দিন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে জুডোয় সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন বাঙালি কন্যা অস্মিতা দে।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কমনওয়েলথ ভারতের সোনালি দিন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে জুডোয় সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন বাঙালি কন্যা অস্মিতা দে। এই নিয়ে পঞ্চম সোনা এল ভারতের ঘরে।
কমনওয়েলথ গেমস পদক আগেও জিতেছে ভারত। তবে সোনা পায়নি কখনও। পাঁচটি রুপো এবং ছ’টি ব্রোঞ্জ।
এবারের কমনওয়েলথে সোনা এল জুডোয়। ফাইনালে কানাডার হেইদি কুয়াচকে হারিয়ে ভারতকে সোনা এনে দিলেন অস্মিতা।
১৯৯০ কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম ভারতীয় জুডোকা হিসাবে পদক থেকে নরেন্দ্র সিংহ। একমাত্র ভারতীয় জুডো একাধিক কমনওয়েলথ গেমসে পদক জিতেছেন সুশীল লিকমাবাম। তবে সোনা পাননি তাঁরা কেউ।
দক্ষিণ ত্রিপুরার বেলোনিয়ার মেয়ে অস্মিতা। তাঁর বাবা সাইকেলের মেকানিক।
প্রথমে অ্যাথলেটিক্সে ৮০০ মিটার দৌড় শুরু করে অস্মিতা। তারপর কোচের পরামর্শে চলে আসেন জুডোয়।