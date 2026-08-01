Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /কমনওয়েলথে ইতিহাস! প্রথম ভারতীয় হিসেবে জুডোয় সোনা বাঙালি অস্মিতার

কমনওয়েলথে ইতিহাস! প্রথম ভারতীয় হিসেবে জুডোয় সোনা বাঙালি অস্মিতার

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 01, 2026, 12:16 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:16 AM IST

Commonwealth Games 2026: কমনওয়েলথ ভারতের সোনালি দিন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে  জুডোয় সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন বাঙালি কন্যা অস্মিতা দে।

1/6

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কমনওয়েলথ ভারতের সোনালি দিন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে  জুডোয় সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন বাঙালি কন্যা অস্মিতা দে। এই নিয়ে পঞ্চম সোনা এল ভারতের ঘরে।

 

2/6

কমনওয়েলথ গেমস পদক আগেও জিতেছে ভারত।  তবে সোনা পায়নি কখনও। পাঁচটি রুপো এবং ছ’টি ব্রোঞ্জ।

 

3/6

এবারের কমনওয়েলথে সোনা এল জুডোয়। ফাইনালে  কানাডার হেইদি কুয়াচকে হারিয়ে ভারতকে সোনা এনে দিলেন অস্মিতা।

 

4/6

১৯৯০ কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম ভারতীয় জুডোকা হিসাবে পদক থেকে নরেন্দ্র সিংহ। একমাত্র ভারতীয় জুডো একাধিক কমনওয়েলথ গেমসে পদক জিতেছেন সুশীল লিকমাবাম। তবে সোনা পাননি তাঁরা কেউ।

5/6

দক্ষিণ ত্রিপুরার বেলোনিয়ার মেয়ে অস্মিতা। তাঁর বাবা সাইকেলের মেকানিক।

 

6/6

প্রথমে অ্যাথলেটিক্সে ৮০০ মিটার দৌড় শুরু করে অস্মিতা। তারপর কোচের পরামর্শে চলে আসেন জুডোয়।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'শুক্রবারিয়া' কোন অভিধানে'? কবিতা লিখলেন মমতা!
2
3
4
5