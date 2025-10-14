Bengal weather Update: আবহাওয়ায় বড়সড় পরিবর্তন! বৃষ্টি বিদায় নিলেও অক্টোবরেই ধেয়ে আসছে সাইক্লোন, তৈরি হবে শক্তিশালী নিম্নচাপ...

Bengal weather Update: আবহাওয়ায় বড়সড় পরিবর্তন! বৃষ্টি বিদায় নিলেও অক্টোবরেই ধেয়ে আসছে সাইক্লোন, তৈরি হবে শক্তিশালী নিম্নচাপ...
Bengal Weather Update: বর্ষা বিদায়ে এবার বাংলায় হাওয়া বদল। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সরে সেই স্থান দখল করবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া। যদিও এখনও বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় তাপমাত্রা খুব একটা নামছে না বলেই জানালো আলিপুর। কলকাতায় ২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় আরো দু-তিন ডিগ্রি কমতে পারে। তবে কলকাতায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর আশেপাশে না হলে শীতের আমেজ আসবেনা। ডিসেম্বর এর আগে কলকাতায় শীতের সম্ভাবনা কম।
রাজ্যে পরিষ্কার আকাশ। কখনো কোন এলাকায় কোনো জেলায় কিছুক্ষণের জন্য আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আরো দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকবে বলে জানিয়ে দিল আবহাওয়া দপ্তর। কুড়ি ডিগ্রির কাছাকাছি তাপমাত্রা থাকতে পারে বাঁকুড়া পুরুলিয়া বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার কিছু অংশে।
পরবর্তী ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য তারিখ ২৭ অক্টোবর। দাবি করল বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণা মডেল। তার মধ্যে ইউরোপিয় ইউনিয়নের মান্যক সংস্থা WEATHER FORCASTING SYSTEM বা WFS দাবি করেছে ২৫ অক্টোবর ভোর ৩ টেয় দক্ষিণ আন্দামান সাগরে ইন্দিরা পয়েন্টের কাছে বঙ্গোপসাগরে একটি অতি শক্তিশালী নিম্নচাপ তৈরি হবে। নিম্নচাপ আন্দামান সাগর হয়ে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে বাঁ দিকে রেখে ক্রমশঃ সাগরের ওপর দিয়ে জলীয় বাষ্প অর্থাৎ শক্তি সংগ্রহ করতে করতে ভারতের মূল ভূখণ্ডের দিকে এগোবে।
২৭ অক্টোবর সকালের দিকে একটি তামিলনাড়ু উপকূলের কাছে আসবে। এরপর সেই সময় বাতাসের অভিমুখ অনুয়ায়ী দিক পরিবর্তন করবে। এটি তামিলনাড়ু হয়ে পশ্চিম দিকে পুদুচেরি উপকূল বরাবর আরব সাগরের দিকে যেতে পারে। আবার তামিলনাড়ু উপকূল থেকে বঙ্গোপসাগর বরাবর অন্ধ্র ওড়িশা উপকূলের অর্থাৎ গোপালপুরের কাছাকাছি এসে ল্যান্ড ফল করতে পারে। গঠন এবং শক্তি সঞ্চয় সম্পূর্ণ না হলে এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি আর নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।
যদি এটি শেষ পর্যন্ত অন্ধ্র ওড়িশা উপকূলের দিকে আসে তাহলে বাংলার আকাশে মেঘ ঢুকবে। বাড়বে আর্দ্রতা। বাড়বে জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি। উপকূলের এবং লাগোয়া জেলায় অর্থাৎ দুই ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে থাকবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। হালকা মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজতে পারে কলকাতা হাওড়া হুগলি ঝাড়গ্রাম জেলা।
তার আগে আজ থেকে অন্তত কালীপুজো পর্যন্ত রাজ্যে কোথাও উল্লেখযোগ্য কোনো বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৩ অক্টোবর বর্ষা বিদায় নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান ধাপে ধাপে কমবে। ভোরের দিকে কোনো কোনো জেলায় হালকা কুয়াশা। বেলা বাড়লে তাপমাত্রা বাড়বে। বিকেলের পর আবার মনোরম পরিবেশ।
