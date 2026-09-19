/সাগরে ঘনীভূত গভীর বিপদ: জন্ম নিচ্ছে ভয়াল ‘অর্ণব’, মহাদুর্যোগের অশনিসংকেত? বাংলায় কতটা ধ্বংসের প্রভাব?

Cyclone Arnab Update: বঙ্গোপসাগরে নতুন করে সক্রিয় হচ্ছে আবহাওয়া। উত্তর আন্দামান সাগরের উপর ইতোমধ্যেই একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনে সিস্টেমটি শক্তি সঞ্চয় করে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ বা ডিপ্রেশন এবং ২২ সেপ্টেম্বর নাগাদ পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এরপর ২৩ সেপ্টেম্বর নাগাদ এটি দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছাকাছি দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে একে এখনও ঘূর্ণিঝড় বলা যাচ্ছে না। যদি এটি যথেষ্ট শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়, তবেই বাংলাদেশের দেওয়া নাম অনুযায়ী এর নাম হবে ‘অর্ণব’।
আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় সিস্টেমটির শক্তি ও গতিবিধির ওপরই নির্ভর করছে ‘অর্ণব’-এর আত্মপ্রকাশ।
পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে সরাসরি এই সিস্টেম আছড়ে পড়ার কোনও পূর্বাভাস এখনও পর্যন্ত নেই। গতিপথ ওড়িশা-অন্ধ্র উপকূলের দিকে থাকায় বাংলায় মূল শঙ্কা সরাসরি আঘাত নয়, বরং বৃষ্টির প্রকোপ বৃদ্ধি।
সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখা ও নিম্নচাপের যৌথ প্রভাবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তীসগঢ় এবং সিকিমে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে বৃষ্টির তীব্রতা থাকবে অনেক বেশি।
দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পাশাপাশি ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।
এর জেরে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় রবিবার পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা (Yellow Warning) জারি রাখা হয়েছে।
কলকাতাতেও সরাসরি ঝড়ের আশঙ্কা নেই। তবে আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে এবং দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে।
এখনই ভারী দুর্যোগের আশঙ্কা না থাকলেও, সিস্টেম আরও শক্তি বাড়ালে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে।
আবহাওয়াবিদরা এখন ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার গতিপ্রকৃতির ওপর কড়া নজর রাখছেন।