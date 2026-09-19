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সাগরে ঘনীভূত গভীর বিপদ: জন্ম নিচ্ছে ভয়াল ‘অর্ণব’, মহাদুর্যোগের অশনিসংকেত? বাংলায় কতটা ধ্বংসের প্রভাব?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 19, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:37 PM IST

Cyclone Arnab Update: বঙ্গোপসাগরে নতুন করে সক্রিয় হচ্ছে আবহাওয়া। উত্তর আন্দামান সাগরের উপর ইতোমধ্যেই একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনে সিস্টেমটি শক্তি সঞ্চয় করে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ বা ডিপ্রেশন এবং ২২ সেপ্টেম্বর নাগাদ পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এরপর ২৩ সেপ্টেম্বর নাগাদ এটি দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছাকাছি দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'1/9

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'

তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে একে এখনও ঘূর্ণিঝড় বলা যাচ্ছে না। যদি এটি যথেষ্ট শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়, তবেই বাংলাদেশের দেওয়া নাম অনুযায়ী এর নাম হবে ‘অর্ণব’। 

 

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'2/9

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'

আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় সিস্টেমটির শক্তি ও গতিবিধির ওপরই নির্ভর করছে ‘অর্ণব’-এর আত্মপ্রকাশ।

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'3/9

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'

পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে সরাসরি এই সিস্টেম আছড়ে পড়ার কোনও পূর্বাভাস এখনও পর্যন্ত নেই। গতিপথ ওড়িশা-অন্ধ্র উপকূলের দিকে থাকায় বাংলায় মূল শঙ্কা সরাসরি আঘাত নয়, বরং বৃষ্টির প্রকোপ বৃদ্ধি। 

 

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'4/9

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'

সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখা ও নিম্নচাপের যৌথ প্রভাবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তীসগঢ় এবং সিকিমে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে বৃষ্টির তীব্রতা থাকবে অনেক বেশি।

 

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'5/9

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পাশাপাশি ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। 

 

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'6/9

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'

এর জেরে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় রবিবার পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা (Yellow Warning) জারি রাখা হয়েছে।

 

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'7/9

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'

কলকাতাতেও সরাসরি ঝড়ের আশঙ্কা নেই। তবে আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে এবং দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। 

 

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'8/9

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'

এখনই ভারী দুর্যোগের আশঙ্কা না থাকলেও, সিস্টেম আরও শক্তি বাড়ালে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে। 

 

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'9/9

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'

আবহাওয়াবিদরা এখন ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার গতিপ্রকৃতির ওপর কড়া নজর রাখছেন।

 

TAGS:
Cyclone Arnab Update

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