ভয়ংকর ১১০ কিমি বেগে আছড়ে পড়তে চলেছে দানবীয় ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'? কোথায়, কখন ল্যান্ডফল? বিগ আপডেট

Cyclone Arnab: চোখ রাঙাচ্ছে 'অর্ণব'! ধেয়ে আসছে 'অর্ণব'! পুজোর আগেই তছনছ হবে সবকিছু?
অয়ন ঘোষাল: ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' নিয়ে বিভিন্ন অ্যাপভিত্তিক আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ভয়ংকর অশনিসংকেত।
অ্যাপভিত্তিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, ভয়ংকর শক্তিশালী 'ক্যাটেগরি-৩' ঘূর্ণিঝড় হতে চলেছে 'অর্ণব'।
প্রায় ১১০ কিমি বেগে উড়ে এসে আছড়ে পড়তে চলেছে 'ক্যাটেগরি-৩' ঘূর্ণিঝড় অর্ণব।
কখন ল্যান্ডফলের আশঙ্কা? ২৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ভোরের মধ্যে যে কোনও সময় হতে পারে ল্যান্ডফল।
কোথায় হতে পারে ল্যান্ডফল? বিশাখাপাটনম থেকে পুরীর মধ্যে ল্যান্ডফল করতে পারে 'অর্ণব'।
ল্যান্ডফলের সময় ঝড়ের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ৯০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা।
প্রসঙ্গত, আলিপুর আবহাওয়া দফতরের শেষ আপডেট অনুযায়ী, ক্রমাগত নিজের শক্তি বাড়িয়ে উত্তর আন্দামান সাগরে এসে পৌঁছেছে সিস্টেম।
আজ বিকেলের পরই নিম্নচাপে পরিণত হবে। ২২ তারিখ, মঙ্গলবার রাতে ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে। তখন নাম হবে 'অর্ণব'।