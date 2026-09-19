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ভয়ংকর ১১০ কিমি বেগে আছড়ে পড়তে চলেছে দানবীয় ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'? কোথায়, কখন ল্যান্ডফল? বিগ আপডেট

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 19, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:55 PM IST

Cyclone Arnab: চোখ রাঙাচ্ছে 'অর্ণব'! ধেয়ে আসছে 'অর্ণব'! পুজোর আগেই তছনছ হবে সবকিছু? 

 

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'1/8

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'

অয়ন ঘোষাল: ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' নিয়ে বিভিন্ন অ্যাপভিত্তিক আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ভয়ংকর অশনিসংকেত। 

'ক্যাটেগরি-৩' ঘূর্ণিঝড়2/8

'ক্যাটেগরি-৩' ঘূর্ণিঝড়

অ্যাপভিত্তিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, ভয়ংকর শক্তিশালী 'ক্যাটেগরি-৩' ঘূর্ণিঝড় হতে চলেছে 'অর্ণব'।

১১০ কিমি বেগে3/8

১১০ কিমি বেগে

প্রায় ১১০ কিমি বেগে উড়ে এসে আছড়ে পড়তে চলেছে 'ক্যাটেগরি-৩' ঘূর্ণিঝড় অর্ণব।

কখন ল্যান্ডফল?4/8

কখন ল্যান্ডফল?

কখন ল্যান্ডফলের আশঙ্কা? ২৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ভোরের মধ্যে যে কোনও সময় হতে পারে ল্যান্ডফল।

কোথায় ল্যান্ডফল?5/8

কোথায় ল্যান্ডফল?

কোথায় হতে পারে ল্যান্ডফল? বিশাখাপাটনম থেকে পুরীর মধ্যে ল্যান্ডফল করতে পারে 'অর্ণব'।

ঝড়ের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতিবেগ6/8

ঝড়ের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতিবেগ

ল্যান্ডফলের সময় ঝড়ের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ৯০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। 

উত্তর আন্দামান সাগরে7/8

উত্তর আন্দামান সাগরে

প্রসঙ্গত, আলিপুর আবহাওয়া দফতরের শেষ আপডেট অনুযায়ী, ক্রমাগত নিজের শক্তি বাড়িয়ে উত্তর আন্দামান সাগরে এসে পৌঁছেছে সিস্টেম। 

মঙ্গলবার রাতে ঘূর্ণিঝড়8/8

মঙ্গলবার রাতে ঘূর্ণিঝড়

আজ বিকেলের পরই নিম্নচাপে পরিণত হবে। ২২ তারিখ, মঙ্গলবার রাতে ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে। তখন নাম হবে 'অর্ণব'।

TAGS:
Cyclone Arnab

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