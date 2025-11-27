English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Cyclone Ditwah Update: সেনিয়ারের পর এবার ধেয়ে আসছে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া'! ফুঁসছে বঙ্গোপসাগর... আর ১২ ঘণ্টায় সব ওলটপালট?

Cyclone Ditwah Alert: বৃহস্পতিবার জারি করা বুলেটিনে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর এবং সংলগ্ন শ্রীলঙ্কা উপকূলে থাকা নিম্নচাপটি ঘনীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। IMD সতর্ক করে দিয়েছে যে এই সিস্টেমটি 'আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে আরও ঘনীভূত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে'। একবার এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে, এর নামকরণ করা হবে ঘূর্ণিঝড় দিতোয়া (Ditwah)।

| Nov 27, 2025, 08:47 PM IST
1/8

দিতোয়া নিয়ে সতর্কতা

ঘূর্ণিঝড়টির স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সময় এখনও অনিশ্চিত। তবে আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, এই সপ্তাহের শেষে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল বরাবর ভারী বৃষ্টি, ৮০-৯০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং উত্তাল সমুদ্রের আশঙ্কা রয়েছে।

2/8

দিতোয়া নিয়ে সতর্কতা

IMD জানিয়েছে, সিস্টেমটি সম্ভবত দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন শ্রীলঙ্কা উপকূলের ওপর দিয়ে উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকবে এবং আরও শক্তি সঞ্চয় করবে। বেশিরভাগ আবহাওয়ার মডেল ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এটি শক্তি বাড়ানোর আগে কমপক্ষে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা একই অঞ্চলে অবস্থান করবে।

3/8

দিতোয়া নিয়ে সতর্কতা

বর্তমানে উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য প্রি-সাইক্লোন ওয়াচ (হলুদ সতর্কতা) জারি করা হয়েছে।   

4/8

দিতোয়া নিয়ে সতর্কতা

ঘূর্ণিঝড়টি ২৯ নভেম্বরের মধ্যে শ্রীলঙ্কা উপকূলের প্রায় সমান্তরালে ট্র্যাক করার পর দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তামিলনাড়ু-পুদুচেরি উপকূলের দিকে সরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। 

5/8

ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ারের অবস্থা

এদিকে, মালয়েশিয়ার মালাক্কা প্রণালী এবং উত্তর-পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার কিছু অংশে সক্রিয় থাকা ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার দুর্বল হয়ে আসছে। IMD জানিয়েছে, সেনিয়ার দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে, তারপর এটি পূর্ব দিকে সরে যাবে এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে একটি কম-তীব্রতার সিস্টেমে বিলীন হয়ে যাবে।  

6/8

ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ারের অবস্থা

পয়লা ডিসেম্বর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, পুদুচেরি, কেরল, মাহেতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস।

7/8

ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ারের অবস্থা

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দুর্বল হয়ে পড়লেও, সেনিয়ার আগামী দিনগুলিতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিচ্ছিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টিপাত ঘটাতে থাকবে।    

8/8

দিতোয়া নিয়ে সতর্কতা

উপকূলীয় রাজ্যগুলির কর্তৃপক্ষ জেলেরা এবং বাসিন্দাদের সমুদ্রের কাছাকাছি না যাওয়ার এবং আবহাওয়ার সর্বশেষ আপডেটগুলি অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে, কারণ বঙ্গোপসাগর দ্রুত পরপর দ্বিতীয় ঝড়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Kolkata PG Shocking Incident: জানালা দিয়ে ছাত্রীর ড্রেস চেঞ্জের ছবি তুলল পাশের পিজির কলেজছাত্র... তারপরই জঘন্য কাজ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Kolkata PG Shocking Incident: জানালা দিয়ে ছাত্রীর ড্রেস চেঞ্জের ছবি তুলল পাশের পিজির কলেজছাত্র... তারপরই জঘন্য কাজ...

Kolkata PG Shocking Incident: জানালা দিয়ে ছাত্রীর ড্রেস চেঞ্জের ছবি তুলল পাশের পিজির কলেজছাত্র... তারপরই জঘন্য কাজ...

Kolkata PG Shocking Incident: জানালা দিয়ে ছাত্রীর ড্রেস চেঞ্জের ছবি তুলল পাশের পিজির কলেজছাত্র... তারপরই জঘন্য কাজ... 8
Bangladesh devastated Fire: প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! বিধ্বংসী আগুনে রাজধানীতে জ্বলছে ১৫০০ বাড়ি, লেলিহান শিখার গ্রাসে ভারী বাতাস...

Bangladesh devastated Fire: প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! বিধ্বংসী আগুনে রাজধানীতে জ্বলছে ১৫০০ বাড়ি, লেলিহান শিখার গ্রাসে ভারী বাতাস...

Bangladesh devastated Fire: প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! বিধ্বংসী আগুনে রাজধানীতে জ্বলছে ১৫০০ বাড়ি, লেলিহান শিখার গ্রাসে ভারী বাতাস... 11
Hong Kong Fire: দাউ দাউ করে জ্বলছে ৭ বহুতল! রাক্ষুসে আগুনে জীবন্ত পুড়ে কাঠ ৫৫, দশকের সবচেয়ে ভয়ংকর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড...

Hong Kong Fire: দাউ দাউ করে জ্বলছে ৭ বহুতল! রাক্ষুসে আগুনে জীবন্ত পুড়ে কাঠ ৫৫, দশকের সবচেয়ে ভয়ংকর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড...

Hong Kong Fire: দাউ দাউ করে জ্বলছে ৭ বহুতল! রাক্ষুসে আগুনে জীবন্ত পুড়ে কাঠ ৫৫, দশকের সবচেয়ে ভয়ংকর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড... 8
Tv Actress Shraboni Bonik: ক্যানসারে আক্রান্ত শ্রাবণী! চিকিত্‍সার জন্য দরকার ১২ লক্ষ, নেটপাড়ায় কাতর আবেদন ছেলের...

Tv Actress Shraboni Bonik: ক্যানসারে আক্রান্ত শ্রাবণী! চিকিত্‍সার জন্য দরকার ১২ লক্ষ, নেটপাড়ায় কাতর আবেদন ছেলের...

Tv Actress Shraboni Bonik: ক্যানসারে আক্রান্ত শ্রাবণী! চিকিত্‍সার জন্য দরকার ১২ লক্ষ, নেটপাড়ায় কাতর আবেদন ছেলের... 10