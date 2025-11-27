Cyclone Ditwah Update: সেনিয়ারের পর এবার ধেয়ে আসছে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া'! ফুঁসছে বঙ্গোপসাগর... আর ১২ ঘণ্টায় সব ওলটপালট?

Cyclone Ditwah Update: সেনিয়ারের পর এবার ধেয়ে আসছে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া'! ফুঁসছে বঙ্গোপসাগর... আর ১২ ঘণ্টায় সব ওলটপালট?
Cyclone Ditwah Alert: বৃহস্পতিবার জারি করা বুলেটিনে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর এবং সংলগ্ন শ্রীলঙ্কা উপকূলে থাকা নিম্নচাপটি ঘনীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। IMD সতর্ক করে দিয়েছে যে এই সিস্টেমটি 'আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে আরও ঘনীভূত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে'। একবার এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে, এর নামকরণ করা হবে ঘূর্ণিঝড় দিতোয়া (Ditwah)।
