Cyclone Ditwah: ল্যান্ডফলের আগেই ভয়ংকর তাণ্ডব! 'দিতোয়া' কাড়ল ৫৬ প্রাণ! বন্ধ স্কুল-কলেজ, স্তব্ধ জীবন... ভারতেও রেড অ্যালার্ট...

Cyclone Ditwah Update: শুরু হয়ে গিয়েছে 'দিতোয়া'র তাণ্ডব। সেনিয়ারের বিপদ, আশঙ্কা কাটতে না কাটতেই চোখ রাঙাচ্ছে 'দিতোয়া'। জারি অরেঞ্জ থেকে রেড অ্যালার্ট। 

| Nov 28, 2025, 05:18 PM IST
1/9

সাইক্লোন 'দিতোয়া'

Cyclone Ditwah

ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'দিতোয়া'। এখনও ল্যান্ডফল হয়নি। কিন্তু ল্যান্ডফলের আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে 'দিতোয়া'র তাণ্ডব। 

2/9

সাইক্লোন 'দিতোয়া'

Cyclone Ditwah

ইতিমধ্যেই 'দিতোয়া'র দাপটে প্রাণ হারিয়েছেন ৫৬ জন। ২৩ জন নিখোঁজ। ভয়ংকর বৃষ্টির জেরে বন্ধ স্কুল-কলেজ। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত।

3/9

সাইক্লোন 'দিতোয়া'

Cyclone Ditwah

ল্যান্ডফলের আগেই শ্রীলঙ্কায় তাণ্ডব চালাচ্ছে 'দিতোয়া'। বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত জনজীবন। ভয়ংকর বৃষ্টির জেরে নেমেছে ভয়াবহ ভূমিধসও। 

4/9

সাইক্লোন 'দিতোয়া'

Cyclone Ditwah

ক্রমশ ভারতের তামিলনাড়ুর দিকে এগিয়ে আসছে 'দিতোয়া'। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হবে ল্যান্ডফল। তাই ভারতেও জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট।

5/9

সাইক্লোন 'দিতোয়া'

Cyclone Ditwah

তামিনাড়ুর একাধিক জেলায় কমলা থেকে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। 

6/9

সাইক্লোন 'দিতোয়া'

Cyclone Ditwah

ইতিমধ্যেই উপকূল থেকে মৎস্যজীবীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে,ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া'র স্থলভাগে পৌঁছানোর সময় আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এর পরিবর্তনশীল ট্র্যাকের উপর নির্ভর করবে।

7/9

সাইক্লোন 'দিতোয়া'

Cyclone Ditwah

মৌসম ভবন সতর্ক করেছে, তামিলনাড়ু উপকূলে আঘাত হানার সময় ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থলের কাছে ঝড়ের বেগ থাকবে ৬০-৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে বইতে পারে দমকা হাওয়া। 

8/9

সাইক্লোন 'দিতোয়া'

Cyclone Ditwah

তামিলনাড়ুর থাঞ্জাভুর, তিরুভারুর, নাগাপট্টিনাম এবং মায়িলাদুথুরাইয়ে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ২০ সেন্টিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। 

9/9

সাইক্লোন 'দিতোয়া'

Cyclone Ditwah

চেন্নাই, তিরুভাল্লুর, কাঞ্চিপুরম, রানীপেট এবং চেঙ্গালপাট্টু সহ আশেপাশের পাঁচটি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওদিকে 'দিতোয়া' বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কার জন্য ভারত পাঠাচ্ছে 'অপারেশন সাগর বন্ধু'।

