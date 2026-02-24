English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Cyclone Horacio: মহাদুর্যোগ! ঘণ্টায় ২৫৭ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে সাইক্লোন হোরেশিও! ভারত মহাসাগরে শুরু তাণ্ডব...

Cyclone Horacio: মহাদুর্যোগ! ঘণ্টায় ২৫৭ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে সাইক্লোন 'হোরেশিও'! ভারত মহাসাগরে শুরু তাণ্ডব...

World’s First Category 5 Cyclone Of 2026: ২০২৬ সালের প্রথম ক্যাটাগরি ৫ ঘূর্ণিঝড় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল 'হোরেশিও' (Horacio)। দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে তৈরি হওয়া এই শক্তিশালী ঝড়টি নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ভারত মহাসাগরে তাণ্ডব, কতটা বিপদে ভারত?

| Feb 24, 2026, 08:29 PM IST
1/9

সাইক্লোন আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রকৃতি যেন তার রুদ্ররূপ দেখাতে শুরু করেছে বছরের শুরুতেই। দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের উষ্ণ জলরাশির ওপর জন্ম নেওয়া ঘূর্ণিঝড় 'হোরেশিও' (Horacio) এখন বিশ্বের প্রথম ‘ক্যাটাগরি ৫’ সাইক্লোনে পরিণত হয়েছে।   

2/9

সাইক্লোন আপডেট

আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের অবাক করে দিয়ে মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে এর বাতাসের গতিবেগ ১০৪ কিমি থেকে লাফিয়ে ২৫৭ কিমি প্রতি ঘণ্টায় পৌঁছেছে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'র‌্যাপিড ইনটেনসিফিকেশন' বা দ্রুত শক্তিশালী হওয়া।  

3/9

সাইক্লোন আপডেট

কী এই ক্যাটাগরি ৫ ঘূর্ণিঝড়?সাফির-সিম্পসন স্কেল অনুযায়ী, যখন কোনো ঘূর্ণিঝড়ের বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার ছাড়িয়ে যায়, তাকে ‘ক্যাটাগরি ৫’ বলা হয়। এটি ধ্বংসক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তর।   

4/9

সাইক্লোন আপডেট

এই গতির বাতাস আস্ত দালানের ছাদ উড়িয়ে নেওয়া, বড় গাছ উপড়ে ফেলা এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণ ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, যা উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা ডেকে আনে।  

5/9

সাইক্লোন আপডেট

ভারতের ওপর কি কোনও প্রভাব পড়বে? আশার কথা হলো, ‘হোরেশিও’ বর্তমানে দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে অবস্থান করছে, যা ভারতীয় উপকূল থেকে অনেকটা দূরে।   

6/9

সাইক্লোন আপডেট

সাধারণত নিরক্ষীয় বায়ুপ্রবাহের কারণে দক্ষিণ গোলার্ধের ঝড় উত্তর গোলার্ধে বা ভারতের দিকে আসার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। আরব সাগর বা বঙ্গোপসাগরের ওপর এর কোনো পরোক্ষ প্রভাবের পূর্বাভাসও এখন পর্যন্ত নেই।  

7/9

সাইক্লোন আপডেট

তাহলে কেন ভারত সতর্ক? সরাসরি বিপদ না থাকলেও, ভারতের মতো দেশের জন্য ‘হোরেশিও’ একটি বড় সতর্কবার্তা। প্রায় ৮,০৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা নিয়ে ভারত বিশ্বের অন্যতম সাইক্লোন-প্রবণ দেশ।   

8/9

সাইক্লোন আপডেট

বিশ্বের মোট ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের প্রায় ১০ শতাংশ আছড়ে পড়ে ভারতের উপকূলে। ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং গুজরাটের মতো রাজ্যগুলো বারবার শক্তিশালী ঝড়ের কবলে পড়ে। ২০১৯-এর ‘ফণী’ বা তার পরবর্তী আম্ফানের স্মৃতি আজও টাটকা।  

9/9

সাইক্লোন আপডেট

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ঝড়ের তীব্রতা যে ভাবে বাড়ছে, তাতে ‘হোরেশিও’র এই দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি ভবিষ্যৎ সংকটেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

