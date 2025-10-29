Cyclone Montha: দানবীয় তাণ্ডব চালিয়েছে মন্থা! অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলে শুধুই ধ্বংসের চিহ্ন, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু...

Cyclone Montha: দানবীয় তাণ্ডব চালিয়েছে মন্থা! অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলে শুধুই ধ্বংসের চিহ্ন, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু...
Cyclone Montha Latest Updates: ঘূর্ণিঝড় মন্থা যত ভিতরের দিকে এগোচ্ছে, ততই শক্তি হারাচ্ছে। আরও কয়েক ঘণ্টা ধরে এটি শক্তি বজায় রেখে তারপর গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে।
1/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থায় ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি...
2/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থায় ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি...
photos
TRENDING NOW
3/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থায় ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি...
4/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থায় ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি...
5/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থায় ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি...
6/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থায় ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি...
7/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থায় ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি...
8/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থায় ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি...
9/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থায় ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি...
photos