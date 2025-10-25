Cyclone Montha: গভীর নিম্নচাপ পরিণত হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ে! মঙ্গলেই ধেয়ে আসছে সাইক্লোন 'মন্থা', কোথায় ল্যান্ডফল?

Cyclone Montha: গভীর নিম্নচাপ পরিণত হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ে! মঙ্গলেই ধেয়ে আসছে সাইক্লোন 'মন্থা', কোথায় ল্যান্ডফল?
Bengal Weather Update: জগদ্ধাত্রী পুজোতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজ উত্তরবঙ্গে হালকা বৃষ্টি! দক্ষিণবঙ্গে আগামী সপ্তাহে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মঙ্গলবারেই ধেয়ে আসছে সাইক্লোন 'মন্থা', কোথায় ল্যান্ডফল?
সন্দীপ প্রামাণিক: দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্নাবর্ত গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। রবিবার অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এই সিস্টেম। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এই ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ থাকবে পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম দিক। এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম হবে মন্থা। এই নাম দিয়েছে থাইল্যান্ড। এর অর্থ মন্থন।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ল্যান্ডফল করবে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় মন্থা। শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ল্যান্ডফল করবে কাকিনাড়াতে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্থলভাগে প্রবেশের প্রবল সম্ভাবনা। ল্যান্ড ফলের সময় গতিবেগ সর্বোচ্চ ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। ২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। ২৭ তারিখের মধ্যে উপকূলে ফিরে আসতে পরামর্শ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া আপডেট
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া আপডেট
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া আপডেট
শনিবার মূলত শুষ্ক হাওয়া। আংশিক মেঘলা আকাশ। উপকূলের কাছাকাছি আবহাওয়ার পরিবর্তন। সোমবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। সোমবার রাতে ও মঙ্গলবার সকালে ছট পুজোর দিন বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ; বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস সব জেলাতেই। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কাও।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া আপডেট
মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টির সঙ্গে উপকূলের ও উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কলকাতা হাওড়া হুগলি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে। বুধবার হাওড়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম এই ছয় জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃহস্পতিবারেও ভারী বৃষ্টি। বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
কলকাতার আবহাওয়া আপডেট
শনিবার ঝলমলে আকাশ। পরে আংশিক মেঘলা আকাশ। আগামী দুদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দিনভর পরিষ্কার আকাশ। দক্ষিণা বাতাসের দাপট। সোমবার রাতে আবহাওয়ার পরিবর্তন। আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা/ মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা শহরে। সঙ্গে দমকা ঝড়ো হাওয়া ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার হতে পারে।
আবহাওয়া দফতরের পরামর্শ
