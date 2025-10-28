Cyclone Montha Landfall: শুরু ল্যান্ডফলের প্রক্রিয়া! আগামী ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে কাকিনাড়ার উপকূল ছুঁয়েই 'মন্থা'র প্রকোপে পড়বে এই এই রাজ্য...

Cyclone Montha Landfall: শুরু ল্যান্ডফলের প্রক্রিয়া! আগামী ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে কাকিনাড়ার উপকূল ছুঁয়েই 'মন্থা'র প্রকোপে পড়বে এই এই রাজ্য...
Cyclone Montha: রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি আগামী তিন থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে উপকূল অতিক্রম করবে বলে জানা গেছে। ‘মন্থা’ মঙ্গলবার শক্তি বাড়িয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। গত ছয় ঘণ্টায় এটি ঘণ্টায় ১৭ কিলোমিটার গতিতে উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে।
