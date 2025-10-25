Cyclone Montha: ভয় ধরাচ্ছে ল্যান্ডফলের সময় ঘূর্ণিঝড় মন্থার গতি, কতটা প্রভাব পড়বে বাংলায়?

Cyclone Montha: ভয় ধরাচ্ছে ল্যান্ডফলের সময় ঘূর্ণিঝড় মন্থার গতি, কতটা প্রভাব পড়বে বাংলায়?
Cyclone Montha Speed: এখন প্রশ্ন ঘূর্ণিঝড় মন্থার কী প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গে? আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে.....
ফুঁসছে সাইক্লোন মন্থা
অভিমুখ কোন দিকে
ঝড়ের গতি কত
আগামী ২৮ অক্টোবর সন্ধে বা রাতে এটি আঘাত হানতে পারে কাকিনাড়া উপকূলে। সেইসময় ঝড়ের গতি হতে পারে ৯০-১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। কখনও কখনও গতি পৌঁছে যেতে পারে ঘণ্টা ১১০ কিলোমিটারেও। ফলে উপকূলের মানুষকে যেমন সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে তেমনি ল্যান্ড ফলের একদিন আগেই মত্সজীবীদের সমুদ্র থেকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। দিল্লির মৌসম ভবন এনিয়ে অন্ধ্র উপকূল ও অন্ধ্রের উত্তর ও দক্ষিণাংশে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে।
কতটা বৃষ্টি
বাংলায় প্রভাব কী রকম
কোন কোন জেলায় বৃষ্টি
মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টির সঙ্গে উপকূলের ও উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কলকাতা হাওড়া হুগলি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে। বুধবার হাওড়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম এই ছয় জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃহস্পতিবারেও ভারী বৃষ্টি। বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
