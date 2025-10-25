English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Cyclone Montha: ভয় ধরাচ্ছে ল্যান্ডফলের সময় ঘূর্ণিঝড় মন্থার গতি, কতটা প্রভাব পড়বে বাংলায়?

Cyclone Montha Speed: এখন প্রশ্ন ঘূর্ণিঝড় মন্থার কী প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গে? আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে.....

| Oct 25, 2025, 11:53 PM IST
1/6

ফুঁসছে সাইক্লোন মন্থা

ফুঁসছে সাইক্লোন মন্থা

বঙ্গোপসাগরে ফুঁসছে সাইক্লোন মন্থা। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে তৈর হওয়া ঘূর্ণাবর্ত গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। সেটি অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে রূপ নিতে পারে সাইক্লোন মন্থায়। এটি তৈরি হবে সোমবার সকালে।   

2/6

অভিমুখ কোন দিকে

অভিমুখ কোন দিকে

ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়ে গেলে এটি অভিমুখ হবে পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম দিকে। ল্যান্ডফল হবে অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ায়। এটি মছলিপট্টনম ও কলিঙ্গপত্তনমের মধ্যবর্তী জায়গায়।

3/6

ঝড়ের গতি কত

ঝড়ের গতি কত

আগামী ২৮ অক্টোবর সন্ধে বা রাতে এটি আঘাত হানতে পারে কাকিনাড়া উপকূলে। সেইসময় ঝড়ের গতি হতে পারে ৯০-১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। কখনও কখনও গতি পৌঁছে যেতে পারে ঘণ্টা ১১০ কিলোমিটারেও। ফলে উপকূলের মানুষকে যেমন সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে তেমনি ল্যান্ড ফলের একদিন আগেই মত্সজীবীদের সমুদ্র থেকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। দিল্লির মৌসম ভবন এনিয়ে অন্ধ্র উপকূল ও অন্ধ্রের উত্তর ও দক্ষিণাংশে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে।

4/6

কতটা বৃষ্টি

কতটা বৃষ্টি

ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে অন্ধ্র প্রদেশ, ওড়িশা প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। রায়লসীমা অঞ্চলে ২১০ মিলিমিটার বৃষ্টির কথাও বলেছে মৌসম ভবন। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে হায়দরাবাদের

5/6

বাংলায় প্রভাব কী রকম

বাংলায় প্রভাব কী রকম

এখন প্রশ্ন ঘূর্ণিঝড় মন্থার কী প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গে? আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গে শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। মেঘলা আকাশ বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।

6/6

কোন কোন জেলায় বৃষ্টি

কোন কোন জেলায় বৃষ্টি

মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টির সঙ্গে উপকূলের ও উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কলকাতা হাওড়া হুগলি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে। বুধবার হাওড়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম এই ছয় জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃহস্পতিবারেও ভারী বৃষ্টি। বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Tropical Storm Melissa: ধেয়ে আসছে দুই ভয়াল ঝড়, উপকূলে ভয়ংকর বিপর্যের কালো ছায়া! গত ৩৫ বছরে এমন হারিকেন আসেনি...

পরবর্তী অ্যালবাম

Tropical Storm Melissa: ধেয়ে আসছে দুই ভয়াল ঝড়, উপকূলে ভয়ংকর বিপর্যের কালো ছায়া! গত ৩৫ বছরে এমন হারিকেন আসেনি...

Tropical Storm Melissa: ধেয়ে আসছে দুই ভয়াল ঝড়, উপকূলে ভয়ংকর বিপর্যের কালো ছায়া! গত ৩৫ বছরে এমন হারিকেন আসেনি...

Tropical Storm Melissa: ধেয়ে আসছে দুই ভয়াল ঝড়, উপকূলে ভয়ংকর বিপর্যের কালো ছায়া! গত ৩৫ বছরে এমন হারিকেন আসেনি... 7
Cyclone Montha: গভীর নিম্নচাপ পরিণত হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ে! মঙ্গলেই ধেয়ে আসছে সাইক্লোন &#039;মন্থা&#039;, কোথায় ল্যান্ডফল?

Cyclone Montha: গভীর নিম্নচাপ পরিণত হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ে! মঙ্গলেই ধেয়ে আসছে সাইক্লোন 'মন্থা', কোথায় ল্যান্ডফল?

Cyclone Montha: গভীর নিম্নচাপ পরিণত হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ে! মঙ্গলেই ধেয়ে আসছে সাইক্লোন 'মন্থা', কোথায় ল্যান্ডফল? 8
Rohit-Kohli: অজিদের হোয়াইটওয়াশের মুখে ঝামা ঘষে &#039;রো-কো&#039; বোঝালেন &#039;বুড়ো&#039; হলেও বাঘ তো বাঘই...

Rohit-Kohli: অজিদের হোয়াইটওয়াশের মুখে ঝামা ঘষে 'রো-কো' বোঝালেন 'বুড়ো' হলেও বাঘ তো বাঘই...

Rohit-Kohli: অজিদের হোয়াইটওয়াশের মুখে ঝামা ঘষে 'রো-কো' বোঝালেন 'বুড়ো' হলেও বাঘ তো বাঘই... 8
SSC Results 2025: নভেম্বরেই স্কুল সার্ভিসের ফল! ইন্টারভিউয়ে ডাক এবার অনেক বেশি প্রার্থীকে

SSC Results 2025: নভেম্বরেই স্কুল সার্ভিসের ফল! ইন্টারভিউয়ে ডাক এবার অনেক বেশি প্রার্থীকে

SSC Results 2025: নভেম্বরেই স্কুল সার্ভিসের ফল! ইন্টারভিউয়ে ডাক এবার অনেক বেশি প্রার্থীকে 6