Cyclone Montha: ওড়িশা সুপার সাইক্লোনের স্মৃতি উসকে দিচ্ছে মন্থা , ১০০০০ মানুষের মৃত্যু, ২৫০ কিমি বেগে ঝড়...

Cyclone Montha: সরকারের হিসেব অনুযায়ী, সাড়ে ৩ লাখ গৃহপালিত পশুর প্রাণহানি ঘটেছিল। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ১৩ লাখ হেক্টর ধানি জমি। সবেমিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ ১,৭৩৩ কোটি টাকা

| Oct 28, 2025, 07:22 PM IST
1/6

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

ঘূর্ণিঝড় মন্থার দাপটে অন্ধ্রপ্রদেশের ১৬ জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেখানে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে মন্থা আছড়ে পড়বে অন্ধ্রের কাকিনাড়ার কাছাকাছি একটি জায়গায়। ওড়িশার ৮ জেলায় প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

2/6

হাওয়ার দাপট শুরু

হাওয়ার দাপট শুরু

ইতিমধ্যেই অন্ধ্র ও ওড়িশা উপকুলে শুরু হয়েছে হাওয়ার প্রবল দাপট। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ল্যান্ডফলের সময় মন্থার সর্বোচ্চ গতি হতে পারে ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। ইতিমধ্যেই দুই রাজ্যের প্রশাসন ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যের ব্যাপারে প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছে।

3/6

ওড়িশার সুপার সাইক্লোন

ওড়িশার সুপার সাইক্লোন

এদিকে, মন্থার দাপটের এই পূর্বাভাস মনে করিয়ে দিচ্ছে ১৯৯৯ সালে পারাদ্বীপের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের কথা। ভয়ংকর ওই সুপার সাইক্লেনের দাপটে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১০,০০০ মানুষ। 

4/6

তছনছ হয়ে যায় ওড়িশার ৬ জেলা

তছনছ হয়ে যায় ওড়িশার ৬ জেলা

ওড়িশার ওই সুপার সাইক্লেনে ঝড়ের গতি ছিল ২৫০ কিলোমিটার। সেবার ঝড় আছড়ে পড়েছিল ২৯ অক্টোবর। তছনছ হয়ে গিয়েছিল বালাসোর, ভদ্রক, কেন্দ্রপাড়া, জগত্সিংহপুর, পুরী, গঞ্জাম জেলা। অধিকাংশ জেলায় বেশিরভাগ গাছই ভেঙে মাটিতে মিশে গিয়েছিল। রাস্তাঘাট ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। 

5/6

১০,০০০ মানুষের প্রাণহানি

১০,০০০ মানুষের প্রাণহানি

সরকারের হিসেব অনুযায়ী, প্রাণ হারিয়েছিলেন ৯৮৮৫ জন, সাড়ে ৩ লাখ গৃহপালিত পশুর প্রাণহানি ঘটেছিল। মত্সজীবীরে নৌকো ধ্বংস হয়েছিল ৯০০০।  নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ১৩ লাখ হেক্টর ধানি জমি। সবজি ধ্বংস হয়েছিল ১.৭৬ হেক্টর জমির। অন্যান্য ফসল নষ্ট হয়েছিল ২.৫৭ লাখ হেক্টরের। সবেমিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ ১,৭৩৩ কোটি টাকা। গোটা রাজ্যকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে লেগেছিল অনেকগুলো বছর।

6/6

১৪০০ সাইক্লোন সেন্টার

১৪০০ সাইক্লোন সেন্টার

প্রবল ক্ষয়ক্ষতির কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যে ১৪০০ সাইক্লোন সেন্টার খুলেছে ওড়িশা সরকার। নীচু জেলা, যেমন মালকানগিরি, কোরপুট, গঞ্জামের মতো জেলাগুলি থেকে মানুষজনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে ৫০০০ উদ্ধারকারী কর্মী। ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি জেলার স্কুল-কলেজ।  

