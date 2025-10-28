Cyclone Montha: ওড়িশা সুপার সাইক্লোনের স্মৃতি উসকে দিচ্ছে মন্থা , ১০০০০ মানুষের মৃত্যু, ২৫০ কিমি বেগে ঝড়...

Cyclone Montha: ওড়িশা সুপার সাইক্লোনের স্মৃতি উসকে দিচ্ছে মন্থা , ১০০০০ মানুষের মৃত্যু, ২৫০ কিমি বেগে ঝড়...
Cyclone Montha: সরকারের হিসেব অনুযায়ী, সাড়ে ৩ লাখ গৃহপালিত পশুর প্রাণহানি ঘটেছিল। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ১৩ লাখ হেক্টর ধানি জমি। সবেমিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ ১,৭৩৩ কোটি টাকা
ঘূর্ণিঝড় মন্থা
হাওয়ার দাপট শুরু
ওড়িশার সুপার সাইক্লোন
তছনছ হয়ে যায় ওড়িশার ৬ জেলা
১০,০০০ মানুষের প্রাণহানি
সরকারের হিসেব অনুযায়ী, প্রাণ হারিয়েছিলেন ৯৮৮৫ জন, সাড়ে ৩ লাখ গৃহপালিত পশুর প্রাণহানি ঘটেছিল। মত্সজীবীরে নৌকো ধ্বংস হয়েছিল ৯০০০। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ১৩ লাখ হেক্টর ধানি জমি। সবজি ধ্বংস হয়েছিল ১.৭৬ হেক্টর জমির। অন্যান্য ফসল নষ্ট হয়েছিল ২.৫৭ লাখ হেক্টরের। সবেমিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ ১,৭৩৩ কোটি টাকা। গোটা রাজ্যকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে লেগেছিল অনেকগুলো বছর।
১৪০০ সাইক্লোন সেন্টার
