Cyclone Montha: স্কুল-কলেজ ছুটি ঘোষণা, ৭ জেলায় রেড অ্যালার্ট! কতটা ভয়ংকর হতে চলেছে ল্যান্ডফল? কাঁপুনি ধরাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'...

Cyclone Montha: স্কুল-কলেজ ছুটি ঘোষণা, ৭ জেলায় রেড অ্যালার্ট! কতটা ভয়ংকর হতে চলেছে ল্যান্ডফল? কাঁপুনি ধরাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'...
Cyclone Montha Update: ফুঁসছে সমুদ্র, ৮ রাজ্যে তাণ্ডব চালাবে ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'! ভারতীয় মৌসম ভবন বেশ কয়েকটি রাজ্যে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে।
1/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থা
2/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থা
photos
TRENDING NOW
3/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থা
4/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থা
5/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থা
6/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থা
7/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থা
8/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থা
9/9
ঘূর্ণিঝড় মন্থা
photos