Zee News Bengali
Cyclone Montha: স্কুল-কলেজ ছুটি ঘোষণা, ৭ জেলায় রেড অ্যালার্ট! কতটা ভয়ংকর হতে চলেছে ল্যান্ডফল? কাঁপুনি ধরাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'...

Cyclone Montha Update: ফুঁসছে সমুদ্র, ৮ রাজ্যে তাণ্ডব চালাবে ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'! ভারতীয় মৌসম ভবন বেশ কয়েকটি রাজ্যে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে।     

| Oct 27, 2025, 02:55 PM IST
ঘূর্ণিঝড় মন্থা

​Cyclone Montha

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। ঘণ্টায় ১৮ কিমি বেগে অগ্রসর হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর কেন্দ্রীভূত ঘূর্ণিঝড় মন্থা।

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

​Cyclone Montha

বর্তমানে চেন্নাই থেকে প্রায় ৫২০ কিমি পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে ও কাকিনাড়া থেকে ৫৭০ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান। বিশাখাপাটনম থেকে ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান ৬০০ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে। 

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

​Cyclone Montha

এটি উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ২৮ অক্টোবর সকালের মধ্যে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। আরও উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ২৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় কাকিনাড়ার আশেপাশে মছলিপত্তনম ও কলিঙ্গপত্তনমের মধ্যে ল্যান্ডফলের সম্ভাবনা। 

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

​Cyclone Montha

ল্যান্ডফলের সময় ভয়ংকর রূপ নিতে পারে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। গতিবেগ হতে পারে সর্বোচ্চ ৯০-১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। হাওয়ার গতিবেগ হতে পারে ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। 

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

​Cyclone Montha

ঘূর্ণিঝড় মন্থার জন্য ইতিমধ্য়েই অন্ধ্রপ্রদেশের ৭টি জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। কাকিনাড়া, কোনাসীমা, পশ্চিম গোদাবরী, কৃষ্ণা, বাপাতলা, প্রকাশম এবং নেলোর জেলায় লাল সতর্কতা জারি করেছে। 

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

​Cyclone Montha

রাজ্য সরকার বুধবার পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি ঘোষণা করেছে। মাছ ধরা ও সমুদ্রে যাওয়া এবং সৈকত পর্যটনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। 

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

​Cyclone Montha

নিচু এলাকার হাজার হাজার মানুষকে অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এনডিআরএফ-কে সতর্ক রয়েছে। প্রস্তুত রয়েছে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর উদ্ধার ও ত্রাণ দলগুলিও। 

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

​Cyclone Montha

ঘূর্ণিঝড় মন্তার প্রভাবে ভারতীয় মৌসম ভবন বেশ কয়েকটি রাজ্যে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে। ২৭ ও ২৮ অক্টোবর রায়লসীমা, তামিলনাড়ু, কেরালা এবং মাহেতে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। 

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

​Cyclone Montha

২৬ থেকে ২৮ অক্টোবর উপকূলীয় কর্ণাটকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ইয়ানামে ২৬ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হবে। ২৭ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হবে তেলেঙ্গানা, ওড়িশা এবং ছত্তিশগড়ে।

