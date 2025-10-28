English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Cyclone Montha effect on Bengal: বাংলাতেও ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রকোপ! বুধ থেকেই মুষলধারা বৃষ্টির সঙ্গেই ঝোড়ো হাওয়ার দাপট...

Cyclone Montha Landfall: মঙ্গলবার গভীর রাতে অন্ধ্রপ্রদেশের ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার ১২ ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র সিস্টেম গভীর নিম্নচাপ হিসেবে প্রথমে ছত্তীসগঢ় যাবে। সেখান থেকে বাঁক নিয়ে ৩০ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করবে। উত্তরবঙ্গে ৩০ এবং ৩১ তারিখ ভারী বৃষ্টি হবে। এরই বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন একটা অংশ বুধবার সকালে ওড়িশা হয়ে দক্ষিণবঙ্গের দিকে আসবে।   

| Oct 28, 2025, 11:42 PM IST
1/5

বাংলায় সাইক্লোন মন্থার প্রভাব

অয়ন ঘোষাল: মঙ্গলবার গভীর রাতে অন্ধ্রপ্রদেশের ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার ১২ ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র সিস্টেম গভীর নিম্নচাপ হিসেবে প্রথমে ছত্তীসগঢ় যাবে। সেখান থেকে বাঁক নিয়ে ৩০ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করবে।   

2/5

বাংলায় সাইক্লোন মন্থার প্রভাব

উত্তরবঙ্গে ৩০ এবং ৩১ তারিখ ভারী বৃষ্টি হবে। এরই বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন একটা অংশ বুধবার সকালে ওড়িশা হয়ে দক্ষিণবঙ্গের দিকে আসবে।   

3/5

বাংলায় সাইক্লোন মন্থার প্রভাব

বুধবার বেলা ১২ টা নাগাদ কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে রোটেশনে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বিভিন্ন জেলায় এই বিচ্ছিন্ন অংশ একেক সময় ঝোড়ো হাওয়া এবং মাঝারি বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত ঘটাবে।  

4/5

বাংলায় সাইক্লোন মন্থার প্রভাব

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সোমবার থেকেই অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার উপকূলীয় অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত এবং ঝোড়ো বাতাস শুরু হয়েছে। শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় মন্থার দাপটে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অন্ধ্রপ্রদেশের জেলাগুলি। এর পাশাপাশি ওড়িশা ও ছত্তীসগঢ়েও ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।   

5/5

বাংলায় সাইক্লোন মন্থার প্রভাব

অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, ছত্তিশগড়, পুদুচেরি, এই পাঁচ রাজ্যে ২২টি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একাধিক টিম মোতায়েন করা হয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত একটানা ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু ও ছত্তীসগঢ়ে। কিছুটা প্রভাব পড়বে বাংলাতেও। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Cyclone Montha Landfall: শুরু ল্যান্ডফলের প্রক্রিয়া! আগামী ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে কাকিনাড়ার উপকূল ছুঁয়েই 'মন্থা'র প্রকোপে পড়বে এই এই রাজ্য...

পরবর্তী অ্যালবাম

Cyclone Montha Landfall: শুরু ল্যান্ডফলের প্রক্রিয়া! আগামী ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে কাকিনাড়ার উপকূল ছুঁয়েই &#039;মন্থা&#039;র প্রকোপে পড়বে এই এই রাজ্য...

Cyclone Montha Landfall: শুরু ল্যান্ডফলের প্রক্রিয়া! আগামী ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে কাকিনাড়ার উপকূল ছুঁয়েই 'মন্থা'র প্রকোপে পড়বে এই এই রাজ্য...

Cyclone Montha Landfall: শুরু ল্যান্ডফলের প্রক্রিয়া! আগামী ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে কাকিনাড়ার উপকূল ছুঁয়েই 'মন্থা'র প্রকোপে পড়বে এই এই রাজ্য... 8
Conjunction of Mars and Mercury: বুধ-মঙ্গলের মহাজাগতিক যোগে কপাল খুলে যাবে এই রাশির জাতকদের! জগদ্ধাত্রী পুজোর লগ্নেই মহাপ্রাপ্তি...

Conjunction of Mars and Mercury: বুধ-মঙ্গলের মহাজাগতিক যোগে কপাল খুলে যাবে এই রাশির জাতকদের! জগদ্ধাত্রী পুজোর লগ্নেই মহাপ্রাপ্তি...

Conjunction of Mars and Mercury: বুধ-মঙ্গলের মহাজাগতিক যোগে কপাল খুলে যাবে এই রাশির জাতকদের! জগদ্ধাত্রী পুজোর লগ্নেই মহাপ্রাপ্তি... 7
Budh Nakshtra Change: জগদ্ধাত্রী পুজো থেকে বিরাট বদল এই ৪ রাশির জীবনে, হঠাত্ করেই ঘটতে পারে অপ্রত্যাসিত কিছু

Budh Nakshtra Change: জগদ্ধাত্রী পুজো থেকে বিরাট বদল এই ৪ রাশির জীবনে, হঠাত্ করেই ঘটতে পারে অপ্রত্যাসিত কিছু

Budh Nakshtra Change: জগদ্ধাত্রী পুজো থেকে বিরাট বদল এই ৪ রাশির জীবনে, হঠাত্ করেই ঘটতে পারে অপ্রত্যাসিত কিছু 5
Morning Bad Habits Can Damage Kidney:সকালের এই ৫ অভ্যাস নিঃশব্দে ভয়ংকর ক্ষতি করে আপনার কিডনির! এখনই সাবধান না হলে...

Morning Bad Habits Can Damage Kidney:সকালের এই ৫ অভ্যাস নিঃশব্দে ভয়ংকর ক্ষতি করে আপনার কিডনির! এখনই সাবধান না হলে...

Morning Bad Habits Can Damage Kidney:সকালের এই ৫ অভ্যাস নিঃশব্দে ভয়ংকর ক্ষতি করে আপনার কিডনির! এখনই সাবধান না হলে... 5