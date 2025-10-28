Cyclone Montha effect on Bengal: বাংলাতেও ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রকোপ! বুধ থেকেই মুষলধারা বৃষ্টির সঙ্গেই ঝোড়ো হাওয়ার দাপট...

Cyclone Montha effect on Bengal: বাংলাতেও ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রকোপ! বুধ থেকেই মুষলধারা বৃষ্টির সঙ্গেই ঝোড়ো হাওয়ার দাপট...
Cyclone Montha Landfall: মঙ্গলবার গভীর রাতে অন্ধ্রপ্রদেশের ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার ১২ ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র সিস্টেম গভীর নিম্নচাপ হিসেবে প্রথমে ছত্তীসগঢ় যাবে। সেখান থেকে বাঁক নিয়ে ৩০ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করবে। উত্তরবঙ্গে ৩০ এবং ৩১ তারিখ ভারী বৃষ্টি হবে। এরই বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন একটা অংশ বুধবার সকালে ওড়িশা হয়ে দক্ষিণবঙ্গের দিকে আসবে।
বাংলায় সাইক্লোন মন্থার প্রভাব
বাংলায় সাইক্লোন মন্থার প্রভাব
বাংলায় সাইক্লোন মন্থার প্রভাব
বাংলায় সাইক্লোন মন্থার প্রভাব
বাংলায় সাইক্লোন মন্থার প্রভাব
