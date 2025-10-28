English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Cyclone Montha: WATCH | দাপট শুরু ভয়ংকর 'মন্থা'র, হাওয়ার গতিবেগ এখনই ছুঁল... বদলাল ল্যান্ডফলের স্থানও, ভয়ংকর ফুঁসছে সমুদ্র! ১৬ জেলায় রেড অ্যালার্ট, বাতিল ট্রেন-বিমান...

Cyclone Montha Latest Updates: ঘূর্ণিঝড়ের বহির্বলয় ইতিমধ্যেই উপকূলীয় জেলায় আঘাত হেনেছে।  খানিক বদলেছে ঘূর্ণিঝড়ের পথ। বদলাল ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফলের জায়গা।  

| Oct 28, 2025, 11:41 AM IST
1/12

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

Cyclone Montha

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রবল, অতি প্রবল বেগে দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। ইতিমধ্যেই তার দাপট দেখাতে শুরু করেছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। 

2/12

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

Cyclone Montha

হাওয়ার গতিবেগ ছুঁয়েছে ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার। ল্যান্ডফলের সময় ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার। হাওয়ার গতিবেগ হতে পারে ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বা তার বেশি।

3/12

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

Cyclone Montha

ঘূর্ণিঝড়ের বহির্বলয় ইতিমধ্যেই উপকূলীয় জেলায় আঘাত হেনেছে। শুরু হয়েছে তুমুল বৃষ্টি। চিত্তুর, তিরুপতি ও কাকিনাড়ায় বিপর্যস্ত জনজীবন। প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সঙ্গে ঝড়ও। 

4/12

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

Cyclone Montha

আগে জানা গিয়েছিল ঘূর্ণিঝড় মন্থার ল্যান্ডফল হবে অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ার কাছে মছলিপত্তনম ও কলিঙ্গপত্তনমের মধ্যে, তবে খানিক বদলেছে ঘূর্ণিঝড়ের পথ। ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফল হতে চলেছে অন্ধ্রের অঙ্গোল ও কাঁকিনাড়ার মধ্যে। 

5/12

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

Cyclone Montha

ল্যান্ডফলের পর গুন্টুর, বাপাতলা এবং বিজয়ওয়াড়ায় অতি ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। অন্ধ্রপ্রদেশের মোট ১৬ জেলায় জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। কাকিনাড়াতে ঝড় বইছে। 

6/12

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

উপ্পাদায় উত্তাল সমুদ্র। সমুদ্রের জল ভিতরে ঢুকে পড়ায় উপ্পাদা, সুব্বামপেট, মায়াপত্তনম এবং সুরাদপেট থেকে উপকূলবর্তী পরিবারগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

7/12

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

Cyclone Montha

ভারতীয় মৌসম ভবন ঘূর্ণিঝড় মন্থা নিয়ে কমলা সতর্কতা জারি করেছে। অন্ধ্রের পাশাপাশি বৃষ্টি বিপর্যস্ত ওড়িশা উপকূলও। রাত থেকেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে ওড়িশা উপকূলে। 

8/12

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

Cyclone Montha

ভারী বৃষ্টি হবে তেলেঙ্গানারা হায়দরাবাদ এবং ওয়ারাঙ্গলেও। পড়শি রাজ্য তেলেঙ্গানারও নিচু এলাকা থেকে তাই লোক সরানো হচ্ছে। পূর্বাভাস বলছে, প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে ভূমিধসের সম্ভাবনাও রয়েছে।

9/12

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

Cyclone Montha

ওদিকে ঘূর্ণিঝড় মন্থার জেরে ইতিমধ্যেই ৬৫টিরও বেশি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় মন্থা উপকূলীয় স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসার কারণে রেল কর্তৃপক্ষ উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে ৬৫টিরও বেশি যাত্রীবাহী ও এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করেছে । 

10/12

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

Cyclone Montha

বিজয়ওয়াড়া, রাজামুন্দ্রি, কাকিনাড়া, বিশাখাপাটনম এবং ভীমাবরমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলিতে এই ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত বাতিল থাকবে ট্রেন।

11/12

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

Cyclone Montha

ব্যাহত বিমান পরিষেবাও। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বিশাখাপাটনম বিমানবন্দরে ২৮ অক্টোবরের জন্য নির্ধারিত সমস্ত ইন্ডিগো এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের উড়ান পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে। জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা।  

12/12

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

Cyclone Montha

উপকূলীয় এলাকায় বিপর্যয় মোকাবিলায় মোতায়েন করা হয়েছে NDRF ও SDRF টিম। মোতায়েন করা হয়েছে উপকূলীয় রক্ষী বাহিনীও। খোলা হয়েছে কন্ট্রোলরুম। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন।

