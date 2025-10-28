Cyclone Montha: WATCH | দাপট শুরু ভয়ংকর 'মন্থা'র, হাওয়ার গতিবেগ এখনই ছুঁল... বদলাল ল্যান্ডফলের স্থানও, ভয়ংকর ফুঁসছে সমুদ্র! ১৬ জেলায় রেড অ্যালার্ট, বাতিল ট্রেন-বিমান...

Cyclone Montha: WATCH | দাপট শুরু ভয়ংকর 'মন্থা'র, হাওয়ার গতিবেগ এখনই ছুঁল... বদলাল ল্যান্ডফলের স্থানও, ভয়ংকর ফুঁসছে সমুদ্র! ১৬ জেলায় রেড অ্যালার্ট, বাতিল ট্রেন-বিমান...
Cyclone Montha Latest Updates: ঘূর্ণিঝড়ের বহির্বলয় ইতিমধ্যেই উপকূলীয় জেলায় আঘাত হেনেছে। খানিক বদলেছে ঘূর্ণিঝড়ের পথ। বদলাল ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফলের জায়গা।
VIDEO | Machilipatnam: Rough sea conditions and strong winds lash Manginapudi Beach as Cyclone Montha impacts the coast ahead of its landfall.— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2025
Authorities urged people to stay away from the beachfront amid worsening weather.#CycloneMontha #AndhraPradesh #WeatherAlert
(Full… pic.twitter.com/NiafuCdDB0
