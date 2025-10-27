Cyclone Montha's Effect in Bengal: হাওড়া হুগলি-সহ ৭ জেলায় আতঙ্ক, খোলা হচ্ছে কন্ট্রোল রুম! কলকাতা, হলদিয়া ও সাগর দ্বীপে জারি...

Cyclone Montha's Effect in Bengal: হাওড়া হুগলি-সহ ৭ জেলায় আতঙ্ক, খোলা হচ্ছে কন্ট্রোল রুম! কলকাতা, হলদিয়া ও সাগর দ্বীপে জারি...
Cyclone Montha's Effect in Bengal Kolkata: রাজ্যের আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র ২৭ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গের জেলা, যেমন-- কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। এই সপ্তাহের শেষের দিকে ভারী বর্ষণের জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
ভারী বর্ষণ
এ রাজ্যের আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র (Regional Meteorological Centre) আজ, সোমবার ২৭ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে-- কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। এই সব অঞ্চলের বাসিন্দাদের এই সপ্তাহের শেষের দিকে সম্ভাব্য ভারী বর্ষণের জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
জল জমা, ফসল নষ্ট
সাগরে না
বন্দরের কাল হল শেষ?
উত্তাল সমুদ্র
কন্ট্রোল রুম
'ফসল কেটে রাখুন'
