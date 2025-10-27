English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Cyclone Montha's Effect in Bengal: হাওড়া হুগলি-সহ ৭ জেলায় আতঙ্ক, খোলা হচ্ছে কন্ট্রোল রুম! কলকাতা, হলদিয়া ও সাগর দ্বীপে জারি...

Cyclone Montha's Effect in Bengal Kolkata: রাজ্যের আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র ২৭ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গের জেলা, যেমন-- কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। এই সপ্তাহের শেষের দিকে ভারী বর্ষণের জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

| Oct 27, 2025, 05:55 PM IST
ভারী বর্ষণ

এ রাজ্যের আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র (Regional Meteorological Centre) আজ, সোমবার ২৭ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে-- কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। এই সব অঞ্চলের বাসিন্দাদের এই সপ্তাহের শেষের দিকে সম্ভাব্য ভারী বর্ষণের জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

জল জমা, ফসল নষ্ট

আবহাওয়া দফতর জেলাগুলিকে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছে এবং বজ্রপাত, জল জমার সমস্যা এবং ফসল নষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দিয়েছে। কারণ এই নিম্নচাপ আবহাওয়ার উপর প্রভাব ফেলবে। 

সাগরে না

IMD মৎস্যজীবীদের সাগরে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করেছে, কারণ সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে ঘণ্টায় ৮০-৯০ কিমি হতে পারে, যা ১০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত বাড়তে পারে।

বন্দরের কাল হল শেষ?

কলকাতা এবং হলদিয়া বন্দরে দূরবর্তী সতর্ক সংকেত নম্বর ১ (Distant Cautionary Signal No 1) জানানো হয়েছে। সাগর দ্বীপে স্থানীয় সতর্ক সংকেত নম্বর ৫ (Sectional Signal No 5) জারি করা হয়েছে।

উত্তাল সমুদ্র

পশ্চিমবঙ্গের উপকূল বরাবর এবং উপকূল থেকে কিছুটা দূরে, ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৫-৪৫ কিমি থাকতে পারে, যা ৫৫ কিমি পর্যন্ত বাড়তে পারে। এই সময়ে সমুদ্রের পরিস্থিতি উত্তাল থেকে অত্যন্ত উত্তাল থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কন্ট্রোল রুম

দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলীয় থানাগুলি রবিবার সকাল থেকে মাইকিং শুরু করে ট্রলারগুলিকে সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছে। মহকুমা ও ব্লক স্তরে কন্ট্রোল রুম খুলেছে জেলা প্রশাসন। প্রতিটি ব্লককে পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'ফসল কেটে রাখুন'

IMD-র তথ্য অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড়টি স্থলভাগের দিকে সরে আসার কারণে ২৯ অক্টোবর থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাবে। রাজ্যের কৃষি দফতর কৃষকদের দ্রুত পাকা ধান কেটে তা ঘরে তোলার পরামর্শ দিয়েছে।

