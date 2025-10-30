Cyclone Montha: রূপ পালটেছে, তবে মন্থার জেরে রাজ্যে জারি রেড অ্যালার্ট! ভয়ংকর বৃষ্টি কাঁপাবে... জেলায় জেলায় আতঙ্ক...

Cyclone Montha: রূপ পালটেছে, তবে মন্থার জেরে রাজ্যে জারি রেড অ্যালার্ট! ভয়ংকর বৃষ্টি কাঁপাবে... জেলায় জেলায় আতঙ্ক...
Cyclone Montha Update: শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণিঝড় মন্থা গভীর নিম্নচাপে পরিণত। উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ সংলগ্ন তেলেঙ্গানা থেকে গতকাল রাতে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে শুরু করেছে। তেলঙ্গানায় জারি হাই অ্যালার্ট।
মন্থা এখন গভীর নিম্নচাপ
তেলঙ্গানায় হাই অ্যালার্ট:
পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রপ্রদেশে বৃষ্টি:
উত্তরবঙ্গে:
উত্তরবঙ্গে ফের দুর্যোগের আশঙ্কা। আগামীকাল ৩১ অক্টোবর শুক্রবার উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টি অর্থাৎ ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। ওই দিন ভারী বৃষ্টি হবে মালদা এবং উত্তর দিনাজপুরেও। আজ ৩০ অক্টোবর ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলাতে। ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।
কলকাতায়:
পূর্ব ও মধ্য ভারত জুড়ে বিস্তৃত বৃষ্টি:
