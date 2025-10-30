English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Cyclone Montha: রূপ পালটেছে, তবে মন্থার জেরে রাজ্যে জারি রেড অ্যালার্ট! ভয়ংকর বৃষ্টি কাঁপাবে... জেলায় জেলায় আতঙ্ক...

Cyclone Montha Update: শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণিঝড় মন্থা গভীর নিম্নচাপে পরিণত। উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ সংলগ্ন তেলেঙ্গানা থেকে গতকাল রাতে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে শুরু করেছে। তেলঙ্গানায় জারি হাই অ্যালার্ট।

| Oct 30, 2025, 12:43 PM IST
মন্থা এখন গভীর নিম্নচাপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (IMD) জানিয়েছে যে, সাইক্লোন মন্থা উপকূলে আঘাত হানা সত্ত্বেও এটি এখন একটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি দক্ষিণ ছত্তীশগঢ় এবং সংলগ্ন বিদর্ভ অঞ্চলে অবস্থান করছে। 

মন্থা এখন গভীর নিম্নচাপ

এটি উত্তর দিকে গিয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হবে, তবে শুক্রবার পর্যন্ত আবহাওয়া খারাপ থাকতে পারে।

তেলঙ্গানায় হাই অ্যালার্ট:

IMD রিপোর্টে তেলঙ্গানাকে সবচেয়ে প্রভাবিত অঞ্চলের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজান্না সিরসিলা, করিমনগর, মাহাবুবাবাদ ও ওয়রাঙ্গলে খুব ভারী বৃষ্টির জন্য রেড অ্যালার্ট। বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা।

তেলঙ্গানায় হাই অ্যালার্ট:

কমুরাম ভীম আসিফাবাদ, আদিলাবাদ, মাঞ্চেরিয়ালে ভারী বৃষ্টির জন্য অরেঞ্জ অ্যালার্ট। নিজামাবাদ, খম্মম ও রাঙ্গারেড্ডিতে হালকা বৃষ্টির জন্য হলুদ অ্যালার্ট।

পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রপ্রদেশে বৃষ্টি:

পশ্চিমবঙ্গে তিন দিনের তীব্র বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে, যা ১ নভেম্বর থেকে কিছুটা কমতে পারে। IMD-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলা যেমন দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা-তে বৃষ্টি শুরু হবে, পরে এটি পুরুলিয়া ও বীরভূমের দিকে ছড়াবে।

উত্তরবঙ্গে:

উত্তরবঙ্গে ফের দুর্যোগের আশঙ্কা। আগামীকাল ৩১ অক্টোবর শুক্রবার উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টি অর্থাৎ ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। ওই দিন ভারী বৃষ্টি হবে মালদা এবং উত্তর দিনাজপুরেও। আজ ৩০ অক্টোবর ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলাতে। ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।

কলকাতায়:

কলকাতায় সকালের দিকে রোদের দেখা মিললেও বেলা বাড়লে আংশিক বা সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে দিনের বিভিন্ন সময় হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দুই এক পশলা বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস। দিনের তাপমাত্রা আগামী দুই দিন স্বাভাবিকের নিচে থাকবে। সামান্য বাড়তে পারে রাতের পারদ।

পূর্ব ও মধ্য ভারত জুড়ে বিস্তৃত বৃষ্টি:

সাইক্লোনের প্রভাব বিস্তৃত। IMD জানিয়েছে যে, বিহার ও ঝাড়খণ্ডে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে। ওড়িশা, মধ্য প্রদেশের পূর্ব অংশ, বিদর্ভ ও ছত্তিশগড়েও কয়েকদিন বৃষ্টি হতে পারে। 

পূর্ব ও মধ্য ভারত জুড়ে বিস্তৃত বৃষ্টি:

গুজরাতে ১ নভেম্বর পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। মারাঠওয়াডা, সাউরাষ্ট্র ও কচ্ছ অঞ্চলে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে খুব ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

