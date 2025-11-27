English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Cyclone Senyar Big Update: 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' সেনিয়ার! বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসক্ষমতা মারাত্মক! ভয়ংকর বৃষ্টিতে ভাসিয়ে নেবে সবকিছু? কাঁপছে...

Rarest of rare storm Cyclone Senyar: আগামী ৪৮ ঘণ্টায় সে আরও তার শক্তি বাড়াবে। সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার

| Nov 27, 2025, 04:18 PM IST
'বিরলের মধ্যে বিরলতম' সাইক্লোন সেনিয়ার!

Cyclone Senyar Big Update

স্থলভাগ থেকে দূরে থাকতেই দাপট দেখাতে শুরু করে দিয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'সেনিয়ার'। তামিলাড়ুর একাধিক জেলায় শুরু হয়ে চলছে বৃষ্টি। এবার এল বড় আপডেট। 

ভারতীয় মৌসম ভবন বলছে, 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' সেনিয়ার! বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসক্ষমতা হতে পারে ভয়ংকর!  

চেন্নাই ও পুদুচেরীতে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। প্রবল বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলায়।  

বিশেষ করে চেন্নাই ও পুদুচেরীতে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ভয়ংকর বৃষ্টিপাত হতে পারে।  

শনিবারের মধ্যেই ঘূর্ণিঝড় 'সেনিয়ার' তামিলনাড়ু-পুদুচেরী অঞ্চলে পৌঁছাবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় সে আরও তার শক্তি বাড়াবে। 

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও ২৮-২৯ নভেম্বর ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।  

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়টি শক্তি বাড়ানোয় রামানাথপুরম, তাঞ্জাভুর সহ পাঁচটি দক্ষিণ উপকূলীয় এবং ব-দ্বীপ জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।  

উত্তর তামিলনাড়ুতে শনিবার ও রবিবার ২১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত তীব্র বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। 

