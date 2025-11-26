Cyclone Senyar: তৈরি হয়ে গেল 'সেনিয়ার', ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো ঝড়ের গতি, প্রবল বৃষ্টি দক্ষিণের ৩ রাজ্যে

Cyclone Senyar: তৈরি হয়ে গেল 'সেনিয়ার', ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো ঝড়ের গতি, প্রবল বৃষ্টি দক্ষিণের ৩ রাজ্যে
Cyclone Senyar Landfall: তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরালার কিছু অংশে বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে
সেনিয়ার
ল্যান্ডফল
দমকা হাওয়ার গতি ৯০ কিমি
মৌসম ভবনের এক পোস্টে বলা হয়েছে "মালাক্কা প্রণালী এবং সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার উপর সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'সেনিয়ার' গত ৬ ঘণ্টায় ১৩ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং ৭০-৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে, যা ৯০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত দমকা হাওয়ার সঙ্গে, ইন্দোনেশিয়ার উপকূল অতিক্রম করেছে।"
দক্ষিণের ৩ রাজ্যে বৃষ্টি
আন্দামান নিকোবরে বৃষ্টি
মৌসম ভবন তাদের ২৬শে নভেম্বরের জাতীয় বুলেটিনে জানিয়েছে যে, ২৬শে নভেম্বর এবং ২৭শে নভেম্বর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ স্থানে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হবে এবং কিছু বিচ্ছিন্ন জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টিপাতের এই পরিমাণ ২৮শে নভেম্বর থেকে ২৯শে নভেম্বর পর্যন্ত ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে।
অন্ধ্র-কেরালায় বৃষ্টি
