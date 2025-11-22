English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Cyclone Senyar: ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'! জারি লেভেল-৩ অ্যালার্ট! ২৪ তারিখ থেকেই শুরু দুর্যোগ, ২৮-এর বিকালেই বাংলাদেশে... ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে প্রবল ঝড়জল...

Cyclone Senyar Live Tracker: ধেয়ে আসছে আরও একটা ঘূর্ণিঝড় (Cyclone Senyar)! ২২ নভেম্বর ভোরে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে তা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝ়ড়ে পরিণত হতে পারে। যার নাম দেওয়া হয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'সেনিয়ার' (Cyclone Senyar)। ২৮ তারিখ বিকালে যে ঘূর্ণিঝড়ের বাংলাদেশে পৌঁছানোর কথা।   

| Nov 22, 2025, 07:27 PM IST
ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!

Cyclone Senyar Live Tracker

ঘূর্ণিঝড় সেনইয়ারের জন্য আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় মৌসম ভবন। উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। রবিবার, ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে উত্তর আন্দামান সাগরে ও তার বাইরে সমুদ্রে না যাওয়ার জন্য মৎস্যজীবীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।  

ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!

Cyclone Senyar Live Tracker

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরে সতর্কতা সংকেত লেভেল ৩ জারি করেছে। উত্তাল ঢেউয়ের সম্ভাবনার কারণে সবাইকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পর্যটকদের বিনোদনমূলক কার্যক্রমও যথাযথ সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনার কথা বলা হয়েছে।   

ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!

Cyclone Senyar Live Tracker

সিস্টেমটি ক্রমশ পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় আরও শক্তি বাড়িয়ে, ২৪ নভেম্বর একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। ২৪ তারিখ, সোমবারই তৈরি হতে পারে ঘূর্ণিঝড় 'সেনিয়ার'।  

ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!

Cyclone Senyar Live Tracker

২৫ নভেম্বর বাতাসের গতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। ঘণ্টায় ৬৫ কিমি বেগে পৌঁছাতে পারে।  ঘূর্ণিঝড় যত স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসবে তত আন্দামান নিকোবর  দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলিতে বৃষ্টিপাত বাড়তে থাকবে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৫৫ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।   

ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!

Cyclone Senyar Live Tracker

২৪ ও ২৫ নভেম্বর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের (২৪ ঘণ্টায় ১০৫ থেকে ২০৪ মিমি) সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত তামিলনাড়ু, পুদুচেরী এবং কারাইকালে বজ্রবিদ্যুৎ সহ মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷   

ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!

Cyclone Senyar Live Tracker

কন্যাকুমারী, তিরুনেলভেলি, থুথুকুডি, টেনকাসি, রামানাথপুরম, থাঞ্জাভুর, তিরুভারুর, নাগাপট্টিনম, মায়িলদুথুরাই এবং কুদ্দালোর সহ জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।  

ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!

Cyclone Senyar Live Tracker

৩টি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণা মডেল সর্বশেষ আপডেট অনুয়ায়ী দাবি করেছে বঙ্গোপসাগরে গাল্ফ অফ থাইল্যান্ডে ২২ তারিখ, শনিবার ভোরে যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে তা ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে বিশাখাপত্তনম, বালাসোর, দীঘা হয়ে ২৮ তারিখ বিকেলে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পৌঁছাবে।   

ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!

Cyclone Senyar Live Tracker

এর প্রভাবে ২৯ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলায় ভারী বৃষ্টি এবং লাগোয়া কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

