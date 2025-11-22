Cyclone Senyar: ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'! জারি লেভেল-৩ অ্যালার্ট! ২৪ তারিখ থেকেই শুরু দুর্যোগ, ২৮-এর বিকালেই বাংলাদেশে... ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে প্রবল ঝড়জল...

Cyclone Senyar: ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'! জারি লেভেল-৩ অ্যালার্ট! ২৪ তারিখ থেকেই শুরু দুর্যোগ, ২৮-এর বিকালেই বাংলাদেশে... ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে প্রবল ঝড়জল...
Cyclone Senyar Live Tracker: ধেয়ে আসছে আরও একটা ঘূর্ণিঝড় (Cyclone Senyar)! ২২ নভেম্বর ভোরে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে তা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝ়ড়ে পরিণত হতে পারে। যার নাম দেওয়া হয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'সেনিয়ার' (Cyclone Senyar)। ২৮ তারিখ বিকালে যে ঘূর্ণিঝড়ের বাংলাদেশে পৌঁছানোর কথা।
ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!
ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!
ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!
ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!
ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!
ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!
ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!
ধেয়ে আসছে ভয়ংকর 'সেনিয়ার'!
