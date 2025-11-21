English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Cyclone Senyar To Form Next Week: সাবধান! আগামী সপ্তাহেই কি আছড়ে পড়বে বিধ্বংসী 'সেনিয়ার'? সাগরে ফুঁসছে নতুন দুর্যোগ! জারি ভয়ংকর সতর্কতা...

Cyclonic Storm: গতকাল দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন এলাকার উপরকার উচ্চ-বায়ু ঘূর্ণাবর্তটি বৃহস্পতিবারের মধ্যে দুর্বল হয়ে গেছে। অন্য একটি উচ্চ-বায়ু ঘূর্ণাবর্ত বর্তমানে মালাক্কা প্রণালীর মধ্যভাগে রয়েছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫.৮ কিলোমিটার উপরে পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরের ঘূর্ণাবর্তটি দুর্বল হয়েছে, তবে মালাক্কা প্রণালীর মধ্যভাগের উপরে অন্য একটি ঘূর্ণাবর্ত বিদ্যমান।

| Nov 21, 2025, 09:22 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বঙ্গোপসাগরে সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় 'সেনইয়ার'-এর পূর্বাভাস। ভারত আবহাওয়া দপ্তর (IMD) ইঙ্গিত দিয়েছে যে আগামী সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে। যদিও ঘূর্ণিঝড়টির গঠন এবং গতিপথ এখনও নিশ্চিত নয়, তবে এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে এটির নাম হতে পারে 'সেনইয়ার' (Senyar)।

1/11

'সেনইয়ার'

'সেনইয়ার' নামটি সংযুক্ত আরব আমিরাত (United Arab Emirates) দিয়েছে, যার অর্থ ‘সিংহ’। এটি এই অঞ্চলের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়গুলির জন্য আগে থেকে অনুমোদিত একটি তালিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। এই তালিকাটি তৈরি হয়েছে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) এবং এশিয়া ও প্যাসিফিকের জন্য জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP) প্যানেল অন ট্রপিক্যাল সাইক্লোনস-এর সদস্য দেশগুলির অবদান থেকে প্রাপ্ত নাম ব্যবহার করে।

2/11

‘সেনইয়ার’

পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এটি আরও শক্তি সঞ্চয় করে একটি ডিপ ডিপ্রেশন (Deep Depression) বা অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। IMD শুধুমাত্র তখনই ঘূর্ণিঝড় গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করে যখন একটি ডিপ ডিপ্রেশন আরও শক্তিশালী হয়ে ঝড়ে পরিণত হয়।

3/11

‘সেনইয়ার’

ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে দক্ষিণ উপদ্বীপীয় অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। শনিবারের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ২৪শে নভেম্বরের আশেপাশে মধ্য দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে একটি ডিপ্রেশন (Depression) বা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।

4/11

‘সেনইয়ার’

পূর্ব-অনুমোদিত তালিকা অনুসারে, উত্তর ভারত মহাসাগরে পরবর্তী যে ঘূর্ণিঝড়টি তৈরি হবে, সেটির নাম হবে ‘সেনইয়ার’।

5/11

বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

তামিলনাড়ু, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম এবং রায়লসীমা: ২৬শে নভেম্বর পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

6/11

কেরালা:

২১শে নভেম্বরের পর বৃষ্টিপাত কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

7/11

বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি:

২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত তামিলনাড়ু ও কেরালায় এবং ২২শে থেকে ২৪শে নভেম্বরের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম ও রায়লসীমাতে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

8/11

তামিলনাড়ু: হলুদ সতর্কতা (Yellow Alert)

বেশিরভাগ উপকূলীয় জেলায় ২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত এবং কিছু উপকূলীয় জেলায় ২৬শে নভেম্বর পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রামনাথপুরম, থুথুকুডি, তিরুনেলবেলি, কন্যাকুমারী, থাঞ্জাভুর, তিরুভারুর, নাগাপট্টিনম, মায়িলাদুথুরাই, কাডালোর, পুদুক্কোট্টাই, শিবগঙ্গা ইত্যাদি।

9/11

অন্ধ্রপ্রদেশ: হলুদ সতর্কতা (Yellow Alert)

IMD সতর্ক করেছে যে ২৩শে থেকে ২৫শে নভেম্বরের মধ্যে গুন্টুর, কুরনুল, বাপাটলা, ন্যান্দিয়াল, ওয়াইএসআর জেলা, চিত্তুর, তিরুপাথি ইত্যাদি জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলস্বরূপ, এই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

10/11

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ: হলুদ সতর্কতা (Yellow Alert)

২২শে নভেম্বর পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং এর পরে ২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে তীব্র বাতাস বইতে পারে।

11/11

পশ্চিমবঙ্গ

২৭শে নভেম্বর পর্যন্ত আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Anubrata Mandol: জন্মদিন জমজমাট! বোলপুরে পার্টি অফিসে মানুষের ঢল, জীবনে প্রথম কেক কাটলেন কেষ্ট...

পরবর্তী অ্যালবাম

Anubrata Mandol: জন্মদিন জমজমাট! বোলপুরে পার্টি অফিসে মানুষের ঢল, জীবনে প্রথম কেক কাটলেন কেষ্ট...

Anubrata Mandol: জন্মদিন জমজমাট! বোলপুরে পার্টি অফিসে মানুষের ঢল, জীবনে প্রথম কেক কাটলেন কেষ্ট...

Anubrata Mandol: জন্মদিন জমজমাট! বোলপুরে পার্টি অফিসে মানুষের ঢল, জীবনে প্রথম কেক কাটলেন কেষ্ট... 7
Big EPFO reform: ১৫,০০০ থেকে একলাফে বেড়ে ২৫,০০০ হচ্ছে EPF-এর ন্যূনতম বেতন সীমা! কমবে আপনার টেক হোম স্যালারি...

Big EPFO reform: ১৫,০০০ থেকে একলাফে বেড়ে ২৫,০০০ হচ্ছে EPF-এর ন্যূনতম বেতন সীমা! কমবে আপনার টেক হোম স্যালারি...

Big EPFO reform: ১৫,০০০ থেকে একলাফে বেড়ে ২৫,০০০ হচ্ছে EPF-এর ন্যূনতম বেতন সীমা! কমবে আপনার টেক হোম স্যালারি... 9
Golden Period for Shani: ৩০ বছর পরে শনির কৃপায় আসছে গোল্ডেন পিরিয়ড! অপ্রত্যাশিত ভাবে হাতে টাকা আসবে এই কয়েকটি রাশির...

Golden Period for Shani: ৩০ বছর পরে শনির কৃপায় আসছে গোল্ডেন পিরিয়ড! অপ্রত্যাশিত ভাবে হাতে টাকা আসবে এই কয়েকটি রাশির...

Golden Period for Shani: ৩০ বছর পরে শনির কৃপায় আসছে গোল্ডেন পিরিয়ড! অপ্রত্যাশিত ভাবে হাতে টাকা আসবে এই কয়েকটি রাশির... 7
Baba Vanga&#039;s Scary Predictions for 2026: ২০২৬ সালও হতে চলেছে বিভীষিকা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, খুব সাবধান! মারণ প্রলয় আর ভয়াল ধ্বংসের মধ্যে থেঁতলে মরবে বিশ্ব...

Baba Vanga's Scary Predictions for 2026: ২০২৬ সালও হতে চলেছে বিভীষিকা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, খুব সাবধান! মারণ প্রলয় আর ভয়াল ধ্বংসের মধ্যে থেঁতলে মরবে বিশ্ব...

Baba Vanga's Scary Predictions for 2026: ২০২৬ সালও হতে চলেছে বিভীষিকা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, খুব সাবধান! মারণ প্রলয় আর ভয়াল ধ্বংসের মধ্যে থেঁতলে মরবে বিশ্ব... 7