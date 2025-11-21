Cyclone Senyar To Form Next Week: সাবধান! আগামী সপ্তাহেই কি আছড়ে পড়বে বিধ্বংসী 'সেনিয়ার'? সাগরে ফুঁসছে নতুন দুর্যোগ! জারি ভয়ংকর সতর্কতা...

Cyclone Senyar To Form Next Week: সাবধান! আগামী সপ্তাহেই কি আছড়ে পড়বে বিধ্বংসী 'সেনিয়ার'? সাগরে ফুঁসছে নতুন দুর্যোগ! জারি ভয়ংকর সতর্কতা...
Cyclonic Storm: গতকাল দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন এলাকার উপরকার উচ্চ-বায়ু ঘূর্ণাবর্তটি বৃহস্পতিবারের মধ্যে দুর্বল হয়ে গেছে। অন্য একটি উচ্চ-বায়ু ঘূর্ণাবর্ত বর্তমানে মালাক্কা প্রণালীর মধ্যভাগে রয়েছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫.৮ কিলোমিটার উপরে পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরের ঘূর্ণাবর্তটি দুর্বল হয়েছে, তবে মালাক্কা প্রণালীর মধ্যভাগের উপরে অন্য একটি ঘূর্ণাবর্ত বিদ্যমান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বঙ্গোপসাগরে সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় 'সেনইয়ার'-এর পূর্বাভাস। ভারত আবহাওয়া দপ্তর (IMD) ইঙ্গিত দিয়েছে যে আগামী সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে। যদিও ঘূর্ণিঝড়টির গঠন এবং গতিপথ এখনও নিশ্চিত নয়, তবে এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে এটির নাম হতে পারে 'সেনইয়ার' (Senyar)।
'সেনইয়ার' নামটি সংযুক্ত আরব আমিরাত (United Arab Emirates) দিয়েছে, যার অর্থ ‘সিংহ’। এটি এই অঞ্চলের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়গুলির জন্য আগে থেকে অনুমোদিত একটি তালিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। এই তালিকাটি তৈরি হয়েছে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) এবং এশিয়া ও প্যাসিফিকের জন্য জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP) প্যানেল অন ট্রপিক্যাল সাইক্লোনস-এর সদস্য দেশগুলির অবদান থেকে প্রাপ্ত নাম ব্যবহার করে।
বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস
বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি:
তামিলনাড়ু: হলুদ সতর্কতা (Yellow Alert)
অন্ধ্রপ্রদেশ: হলুদ সতর্কতা (Yellow Alert)
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ: হলুদ সতর্কতা (Yellow Alert)
