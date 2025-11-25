Cyclone Senyar: স্থলভাগ থেকে দূরে, এখনই 'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু...বন্ধ স্কুল-কলেজ! টানা ৪ দিন চলবে দুর্যোগ...

Cyclone Senyar: স্থলভাগ থেকে দূরে, এখনই 'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু...বন্ধ স্কুল-কলেজ! টানা ৪ দিন চলবে দুর্যোগ...
Cyclone Senyar Update: সর্বোচ্চ ২০৪ মিলিমিটার পর্যন্তও বৃষ্টি হতে পারে সাইক্লোন 'সেনিয়ার'-এর দাপটে। ভারতীয় মৌসম ভবন আগেই পূর্বাভাস দিয়েছে।
1/9
'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু
2/9
'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু
photos
TRENDING NOW
3/9
'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু
4/9
'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু
5/9
'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু
6/9
'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু
7/9
'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু
8/9
'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু
9/9
'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু
photos