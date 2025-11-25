English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Cyclone Senyar: স্থলভাগ থেকে দূরে, এখনই 'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু...বন্ধ স্কুল-কলেজ! টানা ৪ দিন চলবে দুর্যোগ...

Cyclone Senyar Update: সর্বোচ্চ ২০৪ মিলিমিটার পর্যন্তও বৃষ্টি হতে পারে সাইক্লোন 'সেনিয়ার'-এর দাপটে। ভারতীয় মৌসম ভবন আগেই পূর্বাভাস দিয়েছে।

| Nov 25, 2025, 04:42 PM IST
1/9

'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু

Cyclone Senyar Update

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইতিমধ্যেই তামিলনাড়ুতে দাপট দেখাতে শুরু করে দিয়েছে 'সেনিয়ার'। বৃষ্টি বিধ্বস্ত তামিলনাড়ুর একাধিক জেলা। বন্ধ স্কুলও। 

2/9

'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু

Cyclone Senyar Update

আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে তীব্রতর হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। তবে তার আগেই অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে জলমগ্ন তামিলাড়ুর থুথুকুড়ি, নাগাপট্টিনাম।  

3/9

'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু

Cyclone Senyar Update

আবাসিক এলাকা জলে ডুবে গেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে একাধিক বাড়িঘর প্লাবিত। এখনও বৃষ্টিপাত চলবে তামিলনাড়ুতে।  

4/9

'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু

Cyclone Senyar Update

ভারতীয় মৌসম ভবন তামিলনাড়ু, কেরালা, লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর এবং অন্ধ্র প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। সর্বোচ্চ ২০৪ মিলিমিটার পর্যন্তও বৃষ্টি হতে পারে।  

5/9

'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু

Cyclone Senyar Update

২৭ নভেম্বর তামিলনাড়ুর বেশ কয়েকটি উত্তর এবং ব-দ্বীপ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পুদুচেরী ও কারাইকলে আগাম স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

6/9

'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু

Cyclone Senyar Update

২৮ নভেম্বর থাঞ্জাভুর, তিরুভারুর, নাগাপট্টিনাম এবং কারাইকাল ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। তুতিকোরিন, রামানাথপুরম, পুদুক্কোট্টাই, কুদ্দালোর এবং মায়িলাদুথুরাই ভারী বৃষ্টি হতে পারে। 

7/9

'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু

Cyclone Senyar Update

২৯ নভেম্বর মায়িলাদুথুরাই, কুড্ডালোর, ভিলুপুরম, চেঙ্গালপেট, চেন্নাই, কাঞ্চিপুরম, তিরুভাল্লুর এবং পুদুচেরি সহ উত্তর তামিলনাড়ুতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।  

8/9

'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু

Cyclone Senyar Update

নাগাপট্টিনাম, থাঞ্জাভুর, তিরুভারুর, আরিয়ালুর, কাল্লাকুরিচি, তিরুভান্নামালাই, রানিপেট, ভেলোর এবং কারাইকালও ভারী বৃষ্টি হতে পারে।  

9/9

'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু

Cyclone Senyar Update

৩০ নভেম্বর তিরুভাল্লুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। চেন্নাই, চেঙ্গালপেট, কাঞ্চিপুরম, রানিপেট, ভেলোর, তিরুভান্নামালাই, ভিল্লুপুরম এবং পুদুচেরিতে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। 

