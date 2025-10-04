English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Cyclone Shakti Updates: উপকূলে আছড়ে পড়তে চলেছে ভয়ংকর তীব্র ঝড়! উত্তাল সমুদ্রে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ, তুমুল বৃষ্টি, অ্যালার্ট...

Cyclone Shakti Warning Updates: এই ঝড়ে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বেন সমুদ্রনির্ভর মানুষজন। জেলেরা। তাঁদের ৬ অক্টোবর পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব এবং সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম আরব সাগর এবং গুজরাত ও উত্তর মহারাষ্ট্র উপকূল বরাবর মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে ঝড়ের সতর্কতা জারি ৭ অক্টোবর পর্যন্ত।

| Oct 04, 2025, 03:42 PM IST
1/7

মহারাষ্ট্রে সতর্কতা

সাইক্লোন শক্তির জেরে মহারাষ্ট্রে জারি হয়েছে সতর্কতা। ঝড়টি উত্তরপূর্ব আরব সাগরে তৈরি হচ্ছে। হাওয়া অফিস জারি করেছে 'হাই টু মডারেট সাইক্লোন অ্যালার্ট'। এই সতর্কতা ৩ থেকে ৭ অক্টোবরের জন্য।

2/7

ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি

আগামী কয়েকদিন জুড়ে মুম্বই, থানে, পালঘর, রাইগড়, রত্নগিরি, সিন্ধুদুর্গ অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।

3/7

৬৫ কিমি বেগে ঝড়

আজ এবং আগামীকাল (৪ ও ৫ অক্টোবর) হাওয়ার গতি থাকবে প্রায় ৫৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা। এটি ৬৫ কিমিও হতে পারে! বয়ে যাবে উত্তর মহারাষ্ট্র উপকূল জুড়ে।

4/7

বিপজ্জনক ঢেউ

সমুদ্রের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। উত্তাল, বিপজ্জনক। বড় আকারের ঢেউ উঠবে। অপ্রত্যাশিত সি কারেন্ট থাকবে।

5/7

গতকালের সতর্কতা

গতকাল জানানো হয়েছিল, উপকূল থেকে দূরে সমুদ্রের অবস্থা খুবই উত্তাল থাকবে; গুজরাত-উত্তর মহারাষ্ট্র উপকূলের কাছে এটি উত্তাল থেকে অতি উত্তাল হবে। ছোট জাহাজ এবং বন্দরগুলিকে তাই প্রস্তুতি সেরে রাখতে বলা হয়েছে। বন্দরের সিগন্যালের (harbour signals) দিকে নজর রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

6/7

ঝড়ের সিস্টেম

উত্তর ভারত মহাসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়গুলির নাম ১৩টি দেশের দেওয়া একটি তালিকা থেকে IMD ক্রমানুসারে ব্যবহার করে। এবারের নাম 'শাক্তি' (Shakhti), যেখানে একটি 'এইচ' বা 'হ' (h) রয়েছে। নামটি প্রস্তাব করেছে শ্রীলঙ্কা। নামটি কেবল তখনই ব্যবহৃত হবে, যখন ঝড়ের সিস্টেমটি ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি (ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার) অর্জন করবে। দেখা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্র উপকূলে সেটাই ঘটতে চলেছে। 

7/7

ঝড়-ধন্দ

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের মে মাসে, বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েছিল 'শক্তি' নামে (Cyclone Shakti)। এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রবল হইচইও শুরু হয়েছিল। সেই সময় IMD স্পষ্টভাবে বলেছিল, কেবল উপরের বাতাসে একটি সঞ্চালন ছিল, ভূপৃষ্ঠে কোনো ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়নি। সেই প্রচার অপ্রয়োজনীয় আতঙ্কের আবহ তৈরি করেছিল। তবে, এবার পরিস্থিতি আলাদা। সিস্টেমটি বাস্তব, এবং IMD নিজেই এই ঘূর্ণিঝড়ের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

Shani Trayodashi 2025: শনিত্রয়োদশীর জেরে ৪ রাশির অকল্পনীয় প্রাপ্তি, বিপুল অর্থলাভ! সৌভাগ্যসূর্যের দ্যুতিতে ঝলমল করবে জীবন...

