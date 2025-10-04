Cyclone Shakti Updates: উপকূলে আছড়ে পড়তে চলেছে ভয়ংকর তীব্র ঝড়! উত্তাল সমুদ্রে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ, তুমুল বৃষ্টি, অ্যালার্ট...

Cyclone Shakti Updates: উপকূলে আছড়ে পড়তে চলেছে ভয়ংকর তীব্র ঝড়! উত্তাল সমুদ্রে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ, তুমুল বৃষ্টি, অ্যালার্ট...
Cyclone Shakti Warning Updates: এই ঝড়ে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বেন সমুদ্রনির্ভর মানুষজন। জেলেরা। তাঁদের ৬ অক্টোবর পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব এবং সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম আরব সাগর এবং গুজরাত ও উত্তর মহারাষ্ট্র উপকূল বরাবর মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে ঝড়ের সতর্কতা জারি ৭ অক্টোবর পর্যন্ত।
1/7
মহারাষ্ট্রে সতর্কতা
2/7
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি
photos
TRENDING NOW
3/7
৬৫ কিমি বেগে ঝড়
4/7
বিপজ্জনক ঢেউ
5/7
গতকালের সতর্কতা
6/7
ঝড়ের সিস্টেম
উত্তর ভারত মহাসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়গুলির নাম ১৩টি দেশের দেওয়া একটি তালিকা থেকে IMD ক্রমানুসারে ব্যবহার করে। এবারের নাম 'শাক্তি' (Shakhti), যেখানে একটি 'এইচ' বা 'হ' (h) রয়েছে। নামটি প্রস্তাব করেছে শ্রীলঙ্কা। নামটি কেবল তখনই ব্যবহৃত হবে, যখন ঝড়ের সিস্টেমটি ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি (ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার) অর্জন করবে। দেখা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্র উপকূলে সেটাই ঘটতে চলেছে।
7/7
ঝড়-ধন্দ
প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের মে মাসে, বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েছিল 'শক্তি' নামে (Cyclone Shakti)। এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রবল হইচইও শুরু হয়েছিল। সেই সময় IMD স্পষ্টভাবে বলেছিল, কেবল উপরের বাতাসে একটি সঞ্চালন ছিল, ভূপৃষ্ঠে কোনো ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়নি। সেই প্রচার অপ্রয়োজনীয় আতঙ্কের আবহ তৈরি করেছিল। তবে, এবার পরিস্থিতি আলাদা। সিস্টেমটি বাস্তব, এবং IMD নিজেই এই ঘূর্ণিঝড়ের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।
photos