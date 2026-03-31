English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
LPG Crisis: বড় খবর: গ্যাসের সংকট মেটাতে সরকারের মাস্টারস্ট্রোক, ৩০০ টাকা সস্তায় মিলবে সিলিন্ডার

LPG Supply: সরকারি তথ্যানুযায়ী, এই বিশেষ সুবিধার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের হার আগের চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে। এমনকী এই প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র পরিবারের মহিলারা বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ, উনুন এবং প্রথম রিফিল সুবিধা পাচ্ছেন। 

| Mar 31, 2026, 04:21 PM IST
1/8

সস্তায় সিলিন্ডার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে বিশ্বজুড়ে। এই পরিস্থিতির জেরে ভারতে রান্নার গ্যাসের (এলপিজি) সংকট দেখা দিয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। সরকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার দাবি করলেও, সংকটের কারণে সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই কঠিন সময়েও সমাজের একটি বড় অংশ অনেক কম দামে গ্যাস সিলিন্ডার হাতে পাচ্ছেন।

2/8

সরকার জানাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার (PMUY) আওতায় থাকা গ্রাহকরা সাধারণ ক্রেতাদের তুলনায় ৩০০ টাকা কমে সিলিন্ডার পাচ্ছেন। এই বিশেষ ভর্তুকির পাশাপাশি গ্রাহকদের থেকে কোনো সিকিউরিটি ডিপোজিট বা ইনস্টলেশন ফি নেওয়া হচ্ছে না। 

3/8

সুবিধাভোগীরা বিনামূল্যে পাচ্ছেন, ১৪.২ কেজি বা ৫ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার। একটি প্রেসার রেগুলেটর ও ১.২ মিটারের সেফটি পাইপ। ডিজিসিসি (DGCC) বুকলেট। প্রথমবার বিনামূল্যে গ্যাস রিফিল এবং একটি দুই বার্নারের উনুন।

4/8

আপনিও চাইলে এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারেন। আবেদনের পদ্ধতি হল-- অনলাইন: অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি আবেদন করা যাবে। সিএসসি (CSC) সেন্টার: নিকটস্থ কমন সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে আবেদন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ২০ টাকা ফি প্রযোজ্য। অফলাইন: সরাসরি নিকটস্থ এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে গিয়েও আবেদন জমা দেওয়া যাবে। 

5/8

আবেদনকারীকে অবশ্যই ১৮ বছর ঊর্ধ্ব মহিলা হতে হবে এবং পরিবারে অন্য কোনো এলপিজি সংযোগ থাকা চলবে না। 

6/8

আবেদনের জন্য প্রয়োজন-- কেওয়াইসি (KYC) ফর্ম এবং পাসপোর্ট সাইজ ছবি। আধার কার্ড (আবেদনকারী ও রেশন কার্ডে থাকা পরিবারের সকল সদস্যের)। ঠিকানার প্রমাণপত্র, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস বা ক্যান্সেল চেক।

7/8

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহারের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছর: গড়ে ৩.০১টি সিলিন্ডার। ২০২৩-২৪ অর্থবছর: গড়ে ৩.৯৫টি সিলিন্ডার। ২০২৪-২৫ অর্থবছর: ব্যবহারের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে গড়ে ৪.৪৩টি সিলিন্ডারে।  

8/8

সরকারি বিভিন্ন সহায়তামূলক পদক্ষেপের কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে এলপিজি ব্যবহারের এই প্রবণতা বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

