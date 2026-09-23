/পুজোর আগেই বিরাট সুখবর! আদালতে রাজ্য পরিষ্কার জানাল, এবার কারা কারা পাবেন ডিএ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি বছর ১৫ অক্টোবর থেকে দুর্গাপুজোর সরকারি ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে। কর্মীদের যাতে পুজোর কেনাকাটা বা উৎসব পালনে আর্থিক সমস্যায় পড়তে না হয়, সে কারণে ছুটির আগেই অক্টোবর মাসের বেতন অগ্রিম মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে আগেই জানা গিয়েছিল।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: এবার ডিএ পাবেন স্কুল,কলেজ ইউনিভার্সিটির সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীরা
একটু সময় লাগবে,তবে দেওয়া হবে ডিএ!
এ কথাই আদালতে জানাল রাজ্য।
ডিএ-র দাবি জানিয়ে আদালতে দায়ের হয় মামলা।
বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে দায়ের হয় মামলা।
শুনানিতে রাজ্যের তরফে জানানো হল, একটু সময় লাগবে, তবে এবার ডিএ দেওয়া হবে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও।
বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মীরা ১৮ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় থাকা কর্মীরা তাঁদের বর্তমান বেসিক পে (Basic Pay)-এর উপর সরাসরি ৩৮ শতাংশ হারে ডিএ পাবেন। উদাহরণস্বরূপ, কারও মূল বেতন যদি ৩০,০০০ টাকা হয়, তবে তিনি বর্তমানে ১৮ শতাংশ হারে পেতেন ৫,৪০০ টাকা। অক্টোবরে ৩৮ শতাংশ হারে তা বেড়ে দাঁড়াবে ১১,৪০০ টাকা। অর্থাৎ, শুধুমাত্র ডিএ বাবদই সরাসরি বেতন বাড়বে ৬,০০০ টাকা। একইভাবে বেসিক পে-র সঙ্গে যুক্ত হবে বাড়ি ভাড়া ভাতা (HRA) ও অন্যান্য ভাতা।