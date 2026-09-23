Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /পুজোর আগেই বিরাট সুখবর! আদালতে রাজ্য পরিষ্কার জানাল, এবার কারা কারা পাবেন ডিএ

পুজোর আগেই বিরাট সুখবর! আদালতে রাজ্য পরিষ্কার জানাল, এবার কারা কারা পাবেন ডিএ

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 23, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:42 PM IST
DA for Bengal Teachers: রাজ্য সরকারের সমস্ত স্থায়ী কর্মচারী পাবেন বর্ধিত ভাতার সুবিধা। কারা? সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। পঞ্চায়েত, পুরসভা ও পুরনিগমের সমস্ত স্তরের কর্মী। বিভিন্ন স্ট্যাটিউটরি বডি এবং সরকারি সংস্থার কর্মীরা। সমস্ত রাজ্য সরকারি পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগী।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি বছর ১৫ অক্টোবর থেকে দুর্গাপুজোর সরকারি ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে। কর্মীদের যাতে পুজোর কেনাকাটা বা উৎসব পালনে আর্থিক সমস্যায় পড়তে না হয়, সে কারণে ছুটির আগেই অক্টোবর মাসের বেতন অগ্রিম মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে আগেই জানা গিয়েছিল। 

 

ডিএ বার্তা1/7

ডিএ বার্তা

অর্ণবাংশু নিয়োগী: এবার ডিএ পাবেন স্কুল,কলেজ ইউনিভার্সিটির সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীরা

সুখবর2/7

সুখবর

একটু সময় লাগবে,তবে দেওয়া হবে ডিএ!

আদালতে3/7

আদালতে

এ কথাই আদালতে জানাল রাজ্য।

আদালতে দায়ের মামলা4/7

আদালতে দায়ের মামলা

ডিএ-র দাবি জানিয়ে আদালতে দায়ের হয় মামলা।

অমৃতা সিনহা5/7

অমৃতা সিনহা

বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে দায়ের হয় মামলা।

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও6/7

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও

শুনানিতে রাজ্যের তরফে জানানো হল, একটু সময় লাগবে, তবে এবার ডিএ দেওয়া হবে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও।

ডিএ-এর হিসাব-নিকাশ7/7

ডিএ-এর হিসাব-নিকাশ

বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মীরা ১৮ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় থাকা কর্মীরা তাঁদের বর্তমান বেসিক পে (Basic Pay)-এর উপর সরাসরি ৩৮ শতাংশ হারে ডিএ পাবেন। উদাহরণস্বরূপ, কারও মূল বেতন যদি ৩০,০০০ টাকা হয়, তবে তিনি বর্তমানে ১৮ শতাংশ হারে পেতেন ৫,৪০০ টাকা। অক্টোবরে ৩৮ শতাংশ হারে তা বেড়ে দাঁড়াবে ১১,৪০০ টাকা। অর্থাৎ, শুধুমাত্র ডিএ বাবদই সরাসরি বেতন বাড়বে ৬,০০০ টাকা। একইভাবে বেসিক পে-র সঙ্গে যুক্ত হবে বাড়ি ভাড়া ভাতা (HRA) ও অন্যান্য ভাতা।

TAGS:
DA
West Bengal Govt Employee DA

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বদলের বাংলায় বড় পদক্ষেপ, আজ একাধিক সংস্থার হাতে শিল্পের জন্য জমি তুলে দেবেন মুখ্যমন
2
3
4
5