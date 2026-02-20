English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • DA hike: বড় খবর! একলাফে ১৭১%! ভোটের আগেই মিলতে চলেছে ১০% বকেয়া DA! জারি নির্দেশিকা, রাজ্যের কারা পাচ্ছেন?

 ২০২৫-এর এপ্রিল থেকেই এই বকেয়া ডিএ বৃদ্ধি কার্যকর হবে। ফলে বর্ধিত বেতনের সঙ্গেই মিলবে এক বছরের এরিয়ার্স।

| Feb 20, 2026, 12:45 PM IST

DA hike before West Bengal Assembly Election 2026: ২০২৫-এর এপ্রিল থেকেই এই বকেয়া ডিএ বৃদ্ধি কার্যকর হবে। ফলে বর্ধিত বেতনের সঙ্গেই মিলবে এক বছরের এরিয়ার্স।

 

 

1/12

১০% DA বৃদ্ধি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় খবর।  খুশির হাওয়া রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশের মধ্যে। 

2/12

১০% DA বৃদ্ধি

কারণ ভোটের আগেই মিলতে চলেছে ১০% বকেয়া DA। এই নিয়ে জারি হয়ে গিয়েছে নির্দেশিকাও। 

3/12

১০% DA বৃদ্ধি

ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা নিয়ে বৃহস্পতিবার একটি নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর। 

4/12

১০% DA বৃদ্ধি

সেখানেই স্কুল শিক্ষা দফতর ১০% DA বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে। 

5/12

১০% DA বৃদ্ধি

স্কুল শিক্ষা দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্কুল, ডিএ প্রাপ্ত স্কুল (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) এবং বেসরকারি সংস্কৃত টোলগুলির শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা ১০ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি পেতে চলেছেন।

6/12

১০% DA বৃদ্ধি

রাজ্য সরকার এর আগে ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে পর্যায়ক্রমে মোট ২০ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিল। 

7/12

১০% DA বৃদ্ধি

এর মধ্যে ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম দফায় ১০% DA দেওয়া হয়েছিল। বাকি ১০ শতাংশ এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেওয়ার কথা ছিল।

8/12

১০% DA বৃদ্ধি

সেইমতো ভোটের আগেই ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা সরকারের।

9/12

১০% DA বৃদ্ধি

রাজ্যে প্রায় ৪০-৪৫টি ডিএ-গ্রহীতা স্কুল রয়েছে। যাদের পরিচালন কমিটিগুলি মূল বেতন প্রদান করলেও, মহার্ঘ্য ভাতা রাজ্য সরকার প্রদান করে।

10/12

১০% DA বৃদ্ধি

এই ১০% DA বৃদ্ধির ফলে রোপা-২০০৯ আইন অনুযায়ী বেতনভুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মোট মহার্ঘ ভাতার পরিমাণ একলাফে ১৬১% থেকে বেড়ে ১৭১% দাঁড়াবে।

11/12

১০% DA বৃদ্ধি

২০২৫-এর এপ্রিল থেকেই এই বকেয়া ডিএ বৃদ্ধি কার্যকর হবে। ফলে শিক্ষকরা বর্ধিত বেতনের সঙ্গেই এক বছরের বকেয়া বা এরিয়ার্সও পাবেন।

12/12

১০% DA বৃদ্ধি

প্রসঙ্গত সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া DA-র ২৫% দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও এখনও সরকারের তরফে কোনও নোটিস জারি না হওয়ায় ফের আইনি নোটিস পাঠিয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের সংগঠন।

