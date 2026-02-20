DA hike: বড় খবর! একলাফে ১৭১%! ভোটের আগেই মিলতে চলেছে ১০% বকেয়া DA! জারি নির্দেশিকা, রাজ্যের কারা পাচ্ছেন?

DA hike: বড় খবর! একলাফে ১৭১%! ভোটের আগেই মিলতে চলেছে ১০% বকেয়া DA! জারি নির্দেশিকা, রাজ্যের কারা পাচ্ছেন?
২০২৫-এর এপ্রিল থেকেই এই বকেয়া ডিএ বৃদ্ধি কার্যকর হবে। ফলে বর্ধিত বেতনের সঙ্গেই মিলবে এক বছরের এরিয়ার্স।
DA hike before West Bengal Assembly Election 2026: ২০২৫-এর এপ্রিল থেকেই এই বকেয়া ডিএ বৃদ্ধি কার্যকর হবে। ফলে বর্ধিত বেতনের সঙ্গেই মিলবে এক বছরের এরিয়ার্স।
1/12
১০% DA বৃদ্ধি
photos
TRENDING NOW
3/12
১০% DA বৃদ্ধি
5/12
১০% DA বৃদ্ধি
6/12
১০% DA বৃদ্ধি
7/12
১০% DA বৃদ্ধি
9/12
১০% DA বৃদ্ধি
10/12
১০% DA বৃদ্ধি
11/12
১০% DA বৃদ্ধি
12/12
১০% DA বৃদ্ধি
photos