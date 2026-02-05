DA verdict in Supreme Court: 'সুপ্রিম' নির্দেশে ২৫% DA দিতে গেলে ১০০০০ কোটি চাপ রাজকোষে! বাড়বে তো লক্ষ্মীর ভান্ডার? টাকা কি ঢুকবে সময়ে? জল্পনা...

DA verdict in Supreme Court: 'সুপ্রিম' নির্দেশে ২৫% DA দিতে গেলে ১০০০০ কোটি চাপ রাজকোষে! বাড়বে তো লক্ষ্মীর ভান্ডার? টাকা কি ঢুকবে সময়ে? জল্পনা...
WB DA Verdict case: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার (ডিএ) ২৫ শতাংশ দিয়ে দিতে হবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এমনই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ওই নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী যে অর্থের সংস্থান করতে হবে রাজ্য সরকারকে, তার পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকার একটু বেশি। ইন্দু মালহোত্রা ( অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট ), তিলক সিং চৌহান ( অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি), গৌতম মাধুরিয়া ( অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি), CAG সিনিয়র একাউন্ট- বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে।
বৃস্পতিবার ডিএ মামলায় বড় রায়দান ঘোষণা হল সুপ্রিম কোর্টে। অবিলম্বে রাজ্যকে ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত। আর এবার বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কার্যত ডেডলাইন বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মীদের বকেয়া পরিশোধ করার নির্দেশ রাজ্যকে। এবং তার রিপোর্ট ১৫ মে-র মধ্যে আদালতে পেশ করতে হবে রাজ্য প্রশাসনকে।
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য অবশ্য মনে করেন, সামাজিক প্রকল্প থেকে অর্থ কাটছাঁট না করেও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালন করা যাবে। ‘আদালতের নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকারের পক্ষে এই টাকা দেওয়া সম্ভব। কোষাগার থেকে মন্দির তৈরি হচ্ছে। ইমামদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে। দুর্গাপুজোর সময় ক্লাবগুলোকে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করে দিয়ে মহার্ঘভাতার অর্থ জোগাড় করা কঠিন কিছু বলে আমার মনে হয় না। এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প বন্ধ করতে হবে না।’
