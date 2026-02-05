English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
DA verdict in Supreme Court: 'সুপ্রিম' নির্দেশে ২৫% DA দিতে গেলে ১০০০০ কোটি চাপ রাজকোষে! বাড়বে তো লক্ষ্মীর ভান্ডার? টাকা কি ঢুকবে সময়ে? জল্পনা...

WB DA Verdict case: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার (ডিএ) ২৫ শতাংশ দিয়ে দিতে হবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এমনই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ওই নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী যে অর্থের সংস্থান করতে হবে রাজ্য সরকারকে, তার পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকার একটু বেশি। ইন্দু মালহোত্রা ( অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট ), তিলক সিং চৌহান ( অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের  প্রধান বিচারপতি), গৌতম মাধুরিয়া ( অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি), CAG  সিনিয়র একাউন্ট- বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে।   

| Feb 05, 2026, 01:06 PM IST
সরকারি প্রকল্পে বাধা আসতে চলেছে?

বৃস্পতিবার ডিএ মামলায় বড় রায়দান ঘোষণা হল সুপ্রিম কোর্টে। অবিলম্বে রাজ্যকে ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত। আর এবার বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কার্যত ডেডলাইন বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মীদের বকেয়া পরিশোধ করার নির্দেশ রাজ্যকে। এবং তার রিপোর্ট ১৫ মে-র মধ্যে আদালতে পেশ করতে হবে রাজ্য প্রশাসনকে।   

সরকারি প্রকল্পে বাধা আসতে চলেছে?

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল বলে মনে করছেন শাসক শিবির এবং রাজ্য প্রশাসনের একাংশ। তাঁরা আরও উদ্বিগ্ন এই বছর বিধানসভা ভোট থাকায়।

সরকারি প্রকল্পে বাধা আসতে চলেছে?

আজ রাজ্য বাজেটে কি প্রভাব পড়তে চলেছে কোনও লক্ষ্মীর ভান্ডার, পথশ্রী, বার্ধক্য ভাতা, স্বাস্থ্যসাথী, বাংলার বাড়ি, সবুজ সাথী, রূপশ্রী এই ধপনের সামাজিক প্রকল্পে বাধা আসতে চলেছে? কমবে এইসব খাতের টাকা? আমজনতার কাছে এটাই এখন বড় প্রশ্ন। 

সরকারি প্রকল্পে বাধা আসতে চলেছে?

বস্তুত, গত এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৪ শতাংশ হারে ডিএ বাড়িয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এখন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ৩৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা পান। তার পরেও কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের মহার্ঘভাতার ফারাক প্রায় ৩৭ শতাংশ।  

সরকারি প্রকল্পে বাধা আসতে চলেছে?

বিভিন্ন জনমোহিনী প্রকল্প চালাতে গিয়ে সরকারকে কত ভেবেচিন্তে পা ফেলতে হচ্ছে, সে কথা নিজেই প্রশাসনিক বৈঠকে বলে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী।

সরকারি প্রকল্পে বাধা আসতে চলেছে?

আর ঋণের বোঝার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে। এই পরিস্থিতিতে বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশ দেওয়া সরকারের কাছে গোদের উপর বিষফোড়ার শামিল।

সরকারি প্রকল্পে বাধা আসতে চলেছে?

উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে বৃদ্ধির গতি বজায় রাখতে আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় সব সময় খারাপ চোখে দেখেন না অর্থনীতিবিদদের বড় অংশ। তবে সেই ব্যয় মূলত সড়ক, সেতু বা বন্দরের মতো ‘স্থায়ী সম্পদ’ তৈরি করতে ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেন তাঁরা।

সরকারি প্রকল্পে বাধা আসতে চলেছে?

আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা ইতিমধ্যে উপভোক্তাদের কাছে চলে গিয়েছে। পরের কিস্তির টাকাও দেওয়ার কথা। পথশ্রী প্রকল্পের (সড়ক যোজনা) কাজ বহু জায়গায় চলছে।

সরকারি প্রকল্পে বাধা আসতে চলেছে?

সরকারি কর্মচারি এবং পেনশনভোগী প্রায় ১০ লক্ষ। তার চেয়ে ঢের বেশি মানুষের রুজিরুটি জড়িয়ে আছে সামাজিক প্রকল্পগুলিতে। উপভোক্তারও সংখ্যাও অনেক।  

সরকারি প্রকল্পে বাধা আসতে চলেছে?

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য অবশ্য মনে করেন, সামাজিক প্রকল্প থেকে অর্থ কাটছাঁট না করেও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালন করা যাবে। ‘আদালতের নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকারের পক্ষে এই টাকা দেওয়া সম্ভব। কোষাগার থেকে মন্দির তৈরি হচ্ছে। ইমামদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে। দুর্গাপুজোর সময় ক্লাবগুলোকে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করে দিয়ে মহার্ঘভাতার অর্থ জোগাড় করা কঠিন কিছু বলে আমার মনে হয় না। এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প বন্ধ করতে হবে না।’

