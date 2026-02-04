English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • West Bengal DA Hike: কাল একদিকে সুপ্রিম কোর্টে DA মামলার শুনানি, অন্যদিকে বাংলার বাজেট! সরকারি কর্মীরা সুখবর কি পাচ্ছেনই? রাতেই এল বড় আপডেট...

West Bengal DA Hike: কাল একদিকে সুপ্রিম কোর্টে DA মামলার শুনানি, অন্যদিকে বাংলার বাজেট! সরকারি কর্মীরা সুখবর কি পাচ্ছেনই? রাতেই এল বড় আপডেট...

West Bengal DA hike verdict in Supreme Court:  রাজ্য সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ (Dearness Allowance)। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ালেও, এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত ফয়সালা আসেনি। এই আবহে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মী। তবে এবারের বাজেটে কেবল নামমাত্র বৃদ্ধি নয়, বকেয়া মেটাতে বড়সড় ঘোষণার দাবি তুলছেন কর্মী সংগঠনের নেতারা।  

| Feb 04, 2026, 09:29 PM IST
1/11

বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে রাজ্য বাজেট। সামনেই নির্বাচন, তাই পূর্ণাঙ্গ বাজেটের পরিবর্তে ‘ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট’ বা অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

2/11

বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা

সরকারি কর্মীদের আশা, বিগত কয়েক বছরের ধারা বজায় রেখে এবারও অর্থমন্ত্রী ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করবেন। 

3/11

বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা

 ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে রাজ্য বাজেটে যথাক্রমে ৩ এবং ৪ শতাংশ হারে ডিএ বাড়ানো হয়েছিল। 

4/11

বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা

সেই ট্রেন্ড বজায় থাকলে ২০২৫-এর এই বাজেটেও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।  

5/11

বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা

প্রথা মেনে ৩ বা ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধিতে আর মন গলছে না সরকারি কর্মীদের। বর্তমান বাজারদর এবং কেন্দ্রীয় হারের সঙ্গে ফারাকের কথা মাথায় রেখে, একলপ্তে অনেকটা ডিএ বাড়ানোর দাবি উঠেছে।

6/11

বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন, ‘কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ’-এর সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন।  

7/11

বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা

যেখানে দেশের অধিকাংশ রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় ৫৮ শতাংশ হারে ডিএ দিচ্ছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরা এখনও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের অধীনে মাত্র ১৮ শতাংশ ডিএ পাচ্ছেন

8/11

বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা

ডিএ মামলার আইনি জটিলতা এখনও কাটেনি। গত ৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানি শেষ হলেও রায়দান স্থগিত রয়েছে।   

9/11

বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা

এই পরিস্থিতিতে কর্মীদের ক্ষোভ প্রশমনে রাজ্য সরকার বড় কোনও পদক্ষেপ নিতে পারে কি না, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।   

10/11

বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা

বিশেষত, রাজ্যে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায়, এবারের বাজেটে বা শীঘ্রই সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা হতে পারে বলে আশার আলো দেখছেন অনেকে।   

11/11

বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা

সব মিলিয়ে আগামী ৫ তারিখের বাজেট পেশের দিকেই এখন সকলের নজর।  

