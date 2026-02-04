West Bengal DA Hike: কাল একদিকে সুপ্রিম কোর্টে DA মামলার শুনানি, অন্যদিকে বাংলার বাজেট! সরকারি কর্মীরা সুখবর কি পাচ্ছেনই? রাতেই এল বড় আপডেট...
West Bengal DA hike verdict in Supreme Court: রাজ্য সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ (Dearness Allowance)। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ালেও, এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত ফয়সালা আসেনি। এই আবহে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মী। তবে এবারের বাজেটে কেবল নামমাত্র বৃদ্ধি নয়, বকেয়া মেটাতে বড়সড় ঘোষণার দাবি তুলছেন কর্মী সংগঠনের নেতারা।
1/11
বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা
2/11
বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা
photos
TRENDING NOW
3/11
বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা
4/11
বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা
5/11
বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা
6/11
বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা
7/11
বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা
8/11
বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা
9/11
বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা
10/11
বাজেটের দিকে তাকিয়ে কর্মীরা
photos