/পুজোর মুখে সরকারি কর্মীদের জন্য বিরাট খবর! ডিএ মিলতে চলেছে ৬৪% হারে...কারা পাবেন?

DA Hike: পুজোর আগেই একধাক্কায় ৪ শতাংশ বেড়ে ৬৪% ডিএ! বড় প্রশ্ন হচ্ছে, কারা পাবেন এই ৬৪% হারে ডিএ?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিএ। মহার্ঘ্য ভাতা। সত্যি-ই যে মহার্ঘ্য, একথা বলার অবকাশ রাখে না। এবার পুজোর মুখে সরকারি কর্মীদের জন্য বিরাট সুখবর।
ডিএ মিলতে চলেছে ৬৪% হারে! তবে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, কারা পাবেন এই ৬৪% হারে ডিএ? উত্তর, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা।
পুজোর আগেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি হতে পারে, যা জুলাই মাস থেকে কার্যকর হবে ও বকেয়া হিসেবে মিলবে।
সেপ্টেম্বর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা এই টাকা পাবেন বলে শোনা যাচ্ছে। তবে এখনও সরকারের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণা হয়নি।
প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের ডিএ এবং ডিআর বছরে ২ বার বাড়ে- জানুয়ারি ও জুলাই মাসে।
২০২৬-এর জানুয়ারিতে ২ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ শতাংশ হয়েছে। এবার জুলাইতে আরও ২ শতাংশ বাড়লে, একধাক্কায় ৪ শতাংশ বাড়তে চলেছে ডিএ।