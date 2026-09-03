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পুজোর মুখে সরকারি কর্মীদের জন্য বিরাট খবর! ডিএ মিলতে চলেছে ৬৪% হারে...কারা পাবেন?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 03, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:35 PM IST

DA Hike: পুজোর আগেই একধাক্কায় ৪ শতাংশ বেড়ে ৬৪% ডিএ! বড় প্রশ্ন হচ্ছে, কারা পাবেন এই ৬৪% হারে ডিএ?

ডিএ সত্যিই মহার্ঘ্য1/6

ডিএ সত্যিই মহার্ঘ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিএ। মহার্ঘ্য ভাতা। সত্যি-ই যে মহার্ঘ্য, একথা বলার অবকাশ রাখে না। এবার পুজোর মুখে সরকারি কর্মীদের জন্য বিরাট সুখবর। 

৬৪% হারে ডিএ!2/6

৬৪% হারে ডিএ!

ডিএ মিলতে চলেছে ৬৪% হারে! তবে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, কারা পাবেন এই ৬৪% হারে ডিএ? উত্তর, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা।

৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি3/6

৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি

পুজোর আগেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি হতে পারে, যা জুলাই মাস থেকে কার্যকর হবে ও বকেয়া হিসেবে মিলবে।

কবে বাড়তি টাকা?4/6

কবে বাড়তি টাকা?

সেপ্টেম্বর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা এই টাকা পাবেন বলে শোনা যাচ্ছে। তবে এখনও সরকারের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণা হয়নি। 

পুজোর আগেই ৬৪% হারে ডিএ?5/6

পুজোর আগেই ৬৪% হারে ডিএ?

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের ডিএ এবং ডিআর বছরে ২ বার বাড়ে- জানুয়ারি ও জুলাই মাসে। 

বকেয়া-সহ মিলবে টাকা!6/6

বকেয়া-সহ মিলবে টাকা!

২০২৬-এর জানুয়ারিতে ২ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ শতাংশ হয়েছে। এবার জুলাইতে আরও ২ শতাংশ বাড়লে, একধাক্কায় ৪ শতাংশ বাড়তে চলেছে ডিএ।

TAGS:
DA hike

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