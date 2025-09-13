Dakshineshwar Metro Student Killing: মারবে বলেই বাড়ি থেকে ছুরি নিয়ে বেরয়! কেন মনোজিৎকে খুন রানার? দক্ষিণেশ্বর কাণ্ডে মিলল 'মোড় ঘোরানো' আপডেট...

Dakshineshwar Metro Student Killing: মারবে বলেই বাড়ি থেকে ছুরি নিয়ে বেরয়! কেন মনোজিৎকে খুন রানার? দক্ষিণেশ্বর কাণ্ডে মিলল 'মোড় ঘোরানো' আপডেট...
Dakshineshwar Metro Incident: শুক্রবার রাতেই হাওড়া স্টেশন থেকে অভিযুক্ত রানা সিংকে গ্রেফতার করে
1/8
দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!
2/8
দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!
photos
TRENDING NOW
3/8
দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!
4/8
দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!
5/8
দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!
6/8
দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!
7/8
দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!
8/8
দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!
photos