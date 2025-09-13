Dakshineshwar Metro Student Killing: মারবে বলেই বাড়ি থেকে ছুরি নিয়ে বেরয়! কেন মনোজিৎকে খুন রানার? দক্ষিণেশ্বর কাণ্ডে মিলল 'মোড় ঘোরানো' আপডেট...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Dakshineshwar Metro Student Killing: মারবে বলেই বাড়ি থেকে ছুরি নিয়ে বেরয়! কেন মনোজিৎকে খুন রানার? দক্ষিণেশ্বর কাণ্ডে মিলল 'মোড় ঘোরানো' আপডেট...

Dakshineshwar Metro Incident: শুক্রবার রাতেই হাওড়া স্টেশন থেকে অভিযুক্ত রানা সিংকে গ্রেফতার করে

Sep 13, 2025, 12:12 PM IST
1/8

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!

Dakshineshwar Metro Student Killing

বরুণ সেনগুপ্ত: দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে সহপাঠীর হাতে খুন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। হাড়হিম করা সেই ঘটনায় এবার সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য।  

2/8

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!

Dakshineshwar Metro Student Killing

শুক্রবার ভরদুপুরে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে সহপাঠী রানা সিংয়ের হাতে খুন হন পাড়ার 'ভালো ছেলে' মনোজিত্‍ যাদব। মনোজিতের বাড়ি বরানগর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে।  

3/8

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!

Dakshineshwar Metro Student Killing

চলতি বছরই বাগবাজার হাইস্কুলের কলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিল মনোজিত্‍। জানা গিয়েছে, প্রণয়ঘটিত কারণেই সহপাঠী মনোজিৎকে খুন করে রানা সিং। 

4/8

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!

Dakshineshwar Metro Student Killing

অভিযোগ, অভিযুক্ত এবং তার বন্ধুর পরিচিত একটি মেয়েকে নাকি 'উত্যক্ত' করত মনোজিৎ! সেই কারণেই ক্ষোভ। বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের মধ্যে ঝামেলা চলছিল।  

5/8

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!

Dakshineshwar Metro Student Killing

মনোজিৎকে মারবে বলেই ব্যাগে ছুরি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল রানা সিং। এরপরই শুক্রবার স্কুলে পরীক্ষা শেষে একবার স্কুলের সামনেই রানা সিংয়ের সঙ্গে বচসা বাধে মনোজিতের।   

6/8

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!

Dakshineshwar Metro Student Killing

তারপর শ্যামবাজার থেকে মেট্রো ধরে কলা বিভাগের পড়ুয়া মনোজিৎ। সঙ্গে ছিলেন তার বন্ধুরাও। দক্ষিণেশ্বরে নামার পরই ফের বচসা।   

7/8

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!

Dakshineshwar Metro Student Killing

তখনই মনোজিৎকে ছুরি দিয়ে কোপায় অভিযুক্ত রানা সিং। প্রণয়ঘটিত ক্ষোভের কারণেই মনোজিৎকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে রানা।   

8/8

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনে বড় আপডেট!

Dakshineshwar Metro Student Killing

আর তাতেই মৃত্যু মনোজিতের। শুক্রবার রাতেই হাওড়া স্টেশন থেকে অভিযুক্ত রানা সিংকে গ্রেফতার করে পুলিস।

