ঢুকতে দেয়নি স্কুল! 'ছুটি' পেয়েই সোজা দামোদরে ঝাঁপ, মর্মান্তিক পরিণতি ৩ পড়ুয়ার

Damodar River accident: আসানসোলের কুলটিকে দামোদর নদে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল ৩ পড়ুয়া। এলাকার শোকের ছায়া।
বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: ফের দুর্ঘটনা দামোদর নদে। স্নান করতে গিয়ে এবার তলিয়ে গেল ৩ স্কুল ছাত্র। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের কুলটিতে।
ক্রিকেট খেলার ফাঁকে নদীতে স্নান করতে মর্মান্তিক পরিণতি। দামোদরের অতলে হারিয়ে গেল ৩ স্কুল পড়ুয়া। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না।
মৃতের কুলটির নিয়ামতপুরের এক বেসরকারি স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র। রোজকার মতোই সোমবার স্কুলেই গিয়েছিল তারা।
অভিযোগ, শনিবার অনুপস্থিতির কারণে এদিন ৮ ছাত্রকে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপর কুলটির ডিসেরগড়ে দামোদর নদ লাগোয়া মাঠে খেলতে চলে যায় তারা।
খেলার মাঝেই দামোদরে স্নান করতে নামে ৩ পড়ুয়া। নদীতে তখন প্রবল স্রোত। টাল সামলাতে না পেরে তলিয়ে যায় তিনজনই।
নদী থেকে তিনজনকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা। এরপর আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা। এলাকার শোকের ছায়া।