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ঢুকতে দেয়নি স্কুল! 'ছুটি' পেয়েই সোজা দামোদরে ঝাঁপ, মর্মান্তিক পরিণতি ৩ পড়ুয়ার

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 29, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:00 PM IST

Damodar River accident:  আসানসোলের কুলটিকে দামোদর নদে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল ৩ পড়ুয়া। এলাকার শোকের ছায়া।

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বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: ফের দুর্ঘটনা দামোদর নদে। স্নান করতে গিয়ে এবার তলিয়ে গেল ৩ স্কুল ছাত্র। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের কুলটিতে।

দামোদরে দুর্ঘটনা2/6

দামোদরে দুর্ঘটনা

ক্রিকেট খেলার ফাঁকে নদীতে স্নান করতে মর্মান্তিক পরিণতি। দামোদরের অতলে হারিয়ে গেল ৩ স্কুল পড়ুয়া। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। 

 

৩ পড়ুয়ার মৃত্যু3/6

৩ পড়ুয়ার মৃত্যু

 মৃতের কুলটির নিয়ামতপুরের এক বেসরকারি স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র। রোজকার মতোই সোমবার স্কুলেই গিয়েছিল তারা।

 

স্কুলের দরজা বন্ধ4/6

স্কুলের দরজা বন্ধ

অভিযোগ, শনিবার অনুপস্থিতির কারণে এদিন  ৮ ছাত্রকে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপর কুলটির ডিসেরগড়ে দামোদর নদ লাগোয়া মাঠে খেলতে চলে যায় তারা।

 

নদীতেস্নান করতে গিয়ে বিপত্তি5/6

নদীতেস্নান করতে গিয়ে বিপত্তি

খেলার মাঝেই দামোদরে স্নান করতে নামে ৩ পড়ুয়া। নদীতে তখন প্রবল স্রোত। টাল সামলাতে না পেরে তলিয়ে যায় তিনজনই।

 

হাসপাতালে মৃত ঘোষণা6/6

হাসপাতালে মৃত ঘোষণা

নদী থেকে তিনজনকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা।  এরপর আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা। এলাকার শোকের ছায়া।

 

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