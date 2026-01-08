English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Dangerous Angarak Yoga: এক যুগেরও বেশি পরে আসছে ভয়ংকর অঙ্গারক যোগ! জ্বলিয়ে-পুড়িয়ে খাক করবে ৫ রাশির জীবন...

Dangerous Angarak Yoga: এক যুগেরও বেশি পরে আসছে ভয়ংকর অঙ্গারক যোগ! জ্বলিয়ে-পুড়িয়ে খাক করবে ৫ রাশির জীবন...

Dangerous Angarak Yoga After 18 years: খুবই প্রতিকূল গ্রহসংস্থান। জীবনে নানা ক্ষতি নিয়ে আসবে। সংকট তৈরি করবে। কুম্ভে এই যোগ তৈরি হতে চলেছে এক যুগ পরে, ১৮ বছর পরে। এই যোগ তৈরি হতে শুরু করবে...

| Jan 08, 2026, 06:10 PM IST
1/7

ভয়ংকর অঙ্গারক যোগ

কুম্ভে গোচর মঙ্গলের। ২৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গল কুম্ভে গোচর করবে। আর এর ফলে একত্র হবেন আগুন, মানে মঙ্গল, আর বায়ু, মানে, রাহু। কুম্ভে মঙ্গল এবং শনির এই যোগ তৈরি করবে ভয়ংকর অঙ্গারক যোগ। 

2/7

রাহু-মঙ্গল যোগ

এটা খুবই প্রতিকূল গ্রহসংস্থান। জীবনে নানা ক্ষতি নিয়ে আসবে। সংকট তৈরি করবে। কুম্ভে এই যোগ তৈরি হতে চলেছে এক যুগ পরে, ১৮ বছর পরে। ২৩ ফেব্রুয়ারি এই যোগ তৈরি হতে শুরু করবে। রাহু-মঙ্গলের এই যোগের জেরে ৫টি রাশিকে একটু সতর্ক থাকতে হবে।

3/7

Taurus, বৃষ

এর জেরে বৃষরাশির জাতকেরা ভয়ংকর সংকটে পড়বেন। কাজে সমস্যা তৈরি হবে। খুব ভেবেচিন্তি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, না হলেই বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। মেন্টাল স্ট্রেস বাড়বে। যাঁরা গাড়ি চালান, তাঁদের খুব সাবধানে চালাতে হবে।

4/7

Leo, সিংহ

সিংহ রাশির জাতকদেরও খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। না হলে বড়রকম ক্ষতি ঘটতে পারে। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের বেশ সতর্ক থাকতে হবে। কর্মক্ষেত্রে বড় বদল আসতে পারে। ঝুঁকি নেওয়া বন্ধ করুন। যে কোনও ক্ষেত্রেই ধৈর্য ধরুন।

5/7

Virgo, কন্যা

নিজে ধার করবেন না, অন্যকে ধার দেবেনও না। সমস্যায় পড়তে পারেন। স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সমস্যায় পড়তে পারেন। শত্রুরা সহসা গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে। কাজ করবেন, কিন্তু উপযুক্ত সাফল্য মিলবে না। বড় বড় বাধা বা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন।

6/7

Aquarius, কুম্ভ

আর্থিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংকটের মুখোমুখি হবেন এঁরা। টাকা পয়সা নষ্ট হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রেও বিপদ ঘনাতে পারে। সাবধান। নিজেকে সংযত রাখুন। ধৈর্য ধরুন। রাগ থেকে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। রাগ সংবরণ করুন।

7/7

Pisces, মীন

ঝুঁকি আছে এমন বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন। আপনাদের বাধ্য হয়ে কোনও ট্রিপে যেতে হতে পারে। গুপ্ত শত্রুরা সহসা জেগে উঠতে পারে। ঘুম নষ্ট হবে, জীবন থেকে আরাম কমবে। চাকরিজীবীরা ভুগবেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।  

