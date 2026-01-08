Dangerous Angarak Yoga: এক যুগেরও বেশি পরে আসছে ভয়ংকর অঙ্গারক যোগ! জ্বলিয়ে-পুড়িয়ে খাক করবে ৫ রাশির জীবন...

Dangerous Angarak Yoga: এক যুগেরও বেশি পরে আসছে ভয়ংকর অঙ্গারক যোগ! জ্বলিয়ে-পুড়িয়ে খাক করবে ৫ রাশির জীবন...
Dangerous Angarak Yoga After 18 years: খুবই প্রতিকূল গ্রহসংস্থান। জীবনে নানা ক্ষতি নিয়ে আসবে। সংকট তৈরি করবে। কুম্ভে এই যোগ তৈরি হতে চলেছে এক যুগ পরে, ১৮ বছর পরে। এই যোগ তৈরি হতে শুরু করবে...
ভয়ংকর অঙ্গারক যোগ
রাহু-মঙ্গল যোগ
Taurus, বৃষ
Leo, সিংহ
Virgo, কন্যা
Aquarius, কুম্ভ
Pisces, মীন
ঝুঁকি আছে এমন বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন। আপনাদের বাধ্য হয়ে কোনও ট্রিপে যেতে হতে পারে। গুপ্ত শত্রুরা সহসা জেগে উঠতে পারে। ঘুম নষ্ট হবে, জীবন থেকে আরাম কমবে। চাকরিজীবীরা ভুগবেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।
