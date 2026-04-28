West Bengal Assembly Election 2026: টাকা না পেলে ডিউটি করব না: দ্বিতীয় দফার আগে কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন ভোটকর্মীরা

West Bengal Assembly Election 2026:   আগামীকাল, বুধবার  ভোটগ্রহণ কলকাতা, দুই চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমানে।  

| Apr 28, 2026, 04:12 PM IST
কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন ভোটকর্মীরা

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফেল কড়ি মাখো তেল! দ্বিতীয় দফায় আগে DCRC  সেন্টারে তুমুল বিক্ষোভ ভোটকর্মীদের। পুরো টাকা না পেলে ভোটের কাজে যেতে রাজি নন তাঁরা। ক্যাশ কাউন্টারে সামনে মোতায়েন করা হল পুলিস। এমনই ছবি দেখা গেল নদিয়া কৃষ্ণনগর ও তেহট্টে।

রাত পোহালেই রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট। প্রস্তুতি একেবারে শেষ পর্যায়ে।  

আগামীকাল, বুধবার দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ কলকাতা, দুই চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমানে।  

জেলায় জেলায় DCRC সেন্টারে পৌঁছে গিয়েছেন ভোটকর্মীরা। আজ, মঙ্গলবার সকাল থেকে বুথে বুথে রওনা দেওয়ার কথা তাঁদের। কিন্তু তার আগেই বিপত্তি।  

নদিয়ার কৃষ্ণনগর DCRC ক্যাশ কাউন্টারের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ভোটকর্মীরা। বেশিরভাগই এসেছেন মুর্শিদাবাদ থেকে।  

বিক্ষুদ্ধ ভোটকর্মীদের দাবি, তাঁদের প্রাপ্য টাকার পুরোটা এখনও পাননি। পুরো টাকা না পেলে ভোট করাতে যাবেন না তাঁরা।  

স্রেফ কৃষ্ণনগরই নয়, একই ছবি দেখা যায় তেহট্টে  DCRC সেন্টারে। পুরো টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে সেখানেও বিক্ষোভ দেখান ভোটকর্মীরা।  

ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, DCRC-র ক্যাশ কাউন্টারের সামনে মোতায়েন করতে হয় পুলিস।

ভোটকর্মীদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে, আজ মঙ্গলবারই অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে। এরপরই বুথের উদ্দেশ্য রওনা দেন ভোটকর্মীরা। ততক্ষণে অবশ্য় বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছে।

Top 10 Encounter Specialist In India: দেশের সেরা ১০ 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' কারা? লিস্টে আছেন 'সিংঘম' অজয় শর্মা? ৩০০+ ফিনিশ করেছেন এই একজনই

