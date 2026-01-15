English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Deadliest Earthquake: একটি ভূমিকম্প ধ্বংস করল দুটি দেশ! সেকেন্ডের মধ্যে ২০ হাজার মৃত্যু! কেঁপে উঠল এভারেস্ট থেকে কলকাতা...

Deadliest Earthquake: একটি ভূমিকম্প ধ্বংস করল দু'টি দেশ! সেকেন্ডের মধ্যে ২০ হাজার মৃত্যু! কেঁপে উঠল এভারেস্ট থেকে কলকাতা...

Deadliest Earthquake in Bihar 1934: ১৫ জানুয়ারি দুপুরে কেঁপে উঠল উত্তর-পূর্ব এলাকা। নেপাল-বিহার জুড়ে অনুভূত হল ভয়ংকর এক কম্পন। মাটির তলায় যেন শত দৈত্যের কোলাহল! ইতিহাসের অন্যতম মারণ ভূমিকম্প!

| Jan 15, 2026, 07:10 PM IST
1/7

ভয়াবহ ভূমিকম্পগুলির একটি

এই ভূমিকম্প পরিচিত গ্রেট বিহার-নেপাল আর্থকোয়েক হিসেবে। দিনটি ১৫ জানুয়ারি, তবে সালটি ১৯৩৪! ১৯৩৪ সালের এই বিহার-নেপাল ভূমিকম্প ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্পগুলির একটি।

2/7

৮ মাত্রার ছোবল

মুঙ্গের ও মুজফফরপুর শহর পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এর ফলে। ৮.০ মাত্রার এই ভূমিকম্প সেদিন দুপুর ২ টো ১৩ মিনিটে ছোবল মেরেছিল। উত্তর বিহার ও নেপাল ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

3/7

এভারেস্টের দক্ষিণে

এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল পূর্ব নেপালে এভারেস্টের প্রায় ৯.৫ কিমি দক্ষিণে!

4/7

অবিশ্বাস্য এলাকা জুড়ে

যেসব অঞ্চলে জীবন ও সম্পদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল সেগুলি পূর্বে পূর্না থেকে পশ্চিমে চম্পারণ পর্যন্ত বিস্ৃত ছিল। প্রায় ৩২০ কিমি দূরত্ব! ওদিকে উত্তরে কাঠমান্ডু থেকে দক্ষিণে মুঙ্গের পর্যন্ত। প্রায় ৪৬৫ কিমি বিস্তৃত ছিল। এর প্রভাব এমনকি লাসা থেকে মুম্বই (তখন বোম্বাই) এবং অসম থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত অনুভূত হয়েছিল।

5/7

৬৫০ কিমি দূরে কলকাতায়

এই ভূমিকম্পটি এতই মারাত্মক ছিল যে, ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে প্রায় ৬৫০ কিমি দূরে কলকাতায় অনেকগুলি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এমনকি সেন্ট পল ক্যাথিড্রালের টাওয়ারটি ভেঙে পড়েছিল বলে জানা গিয়েছিল।

6/7

২০ হাজার মৃত্যু এবং মহাত্মা

এর জেরে সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বিপুল মৃত্যু ঘটেছিল। বিহারে নথিভুক্ত হয়েছিল ৭২৫৩ টি মৃত্যু। তবে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১০,৭০০ থেকে ১২,০০০ জন। যদিও পরে-পরে দুই দেশের মোট মৃত্যুর সংখ্যায় আঁতকে উঠেছিল বিশ্ব-- ২০ হাজার! দুর্যোগের পরে মহাত্মা গান্ধী বিহার সফর করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিহারের এই ভূমিকম্পটি আসলে অস্পৃশ্যতা নির্মূল করতে ভারতের ব্যর্থতার প্রতি এক দৈব প্রতিশোধ!

7/7

পশুপতিনাথে অলৌকিক

তবে, চারিদিকে এক ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংস-মৃত্যুর মধ্যে আশ্চর্য যে, নেপালের পশুপতিনাথের মন্দির এই ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। অলৌকিক?

